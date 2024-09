Cítíte vibrace telefonu v kapse, i když tam není? Značí to relativně běžný syndrom fantomových vibrací

Dali byste ruku do ohně za to, že vám v kapse vibruje telefon, a když jej vytáhnete, zjistíte, že to byl planý poplach. Stává se vám to také? Rozhodně v tom nejste sami. Experti mluví o tzv. „symptomu fantomových vibrací“.



Konečně volá... sáhnete do kapsy, a na telefonu žádný hovor nevidíte. Ani zmeškaný, natož jakoukoliv jinou notifikaci. Právě to jsou příznaky tzv. symptomu fantomových vibrací

Ten se projevuje různými způsoby. Buď „slyšíte“ vibrace telefonu ve své blízkosti a nebo dokonce „cítíte“, že telefon vibruje v kabelce nebo v kapse. A to i přesto, že jej v kapse zrovna nemáte. A pokud máte, když se na něj hned v zápětí podíváte, nemá žádnou ikonu zmeškaného hovoru, nepřečtenou SMS a dokonce ani žádnou notifikaci. Podle studie z roku 2012 se tento fenomén popisuje jako „chybná interpretace smyslových podmětů při absenci smyslové stimulace“ nebo rovnou jako „hmatová halucinace“. Vědci zjistili, že téměř 89 % účastníků zmiňované studie zažilo podobné projevy minimálně jednou za dva týdny.

Mozek je zahlcený smyslovými vjemy

Pokud pozorujete to stejné i u sebe (já sám mám „fantomové vibrace“ pravidelně minimálně jednou do týdne), neměli byste nijak panikařit. Za vše může mozek, který je v moderní éře bombardován nespočtem smyslových podnětů, včetně informací z našich telefonů. Mozek aplikuje vlastní filtry a schémata na základě toho, co očekává, za podměty, a pokud váš telefon pravidelně vibruje, mozek se naučí tyto vibrace očekávat. Právě proto se vám čas od času zdá, že slyšíte vibrovat telefon, i když to není pravda.

Podle jiných zdrojů patří fantomové vibraci mezi tzv. „iPoruchy“, což je souhrn problémů souvisejících s technologiemi. Díky tomu, že jsme více závislí na zařízeních se může úzkost v rámci interakce s nimi projevovat různými způsoby, dokonce i halucinacemi. A stačí jen málo. Pokud máte obavu, že vám přijde e-mail od šéfa, zpráva na Messenger nebo čekáte nepříjemný hovor či textovku, může tuto notifikaci mozek nevědomky „uspíšit“.

Fantomové vibrace jsou relativní běžnou záležitostí, a znepokojení nad tím, že je také vnímáte, časem vyprchá. Zdůrazňují však problém nás uživatelů, kteří máme k technologiím stále bližší vztah. Fantomové vibrace mohou být relativně neškodné, na druhou stranu jsou důkazem toho, jak výrazně se mobilní zařízení integrovala do našeho každodenního života.

Jak jste na tom vy? Slyšíte a vnímáte fantomové vibrace telefonu? A pokud ano, jakou u nich pozorujete pravidelnost?

Via Forbes