CMF Phone 2 Pro je nejzajímavější levný telefon pod 7 tisíc. Má teleobjektiv, NFC a nepřehlédnutelný design

Britský výrobce Nothing, to nejsou jen telefony a sluchátka téhož názvu. Firma má také o něco skromnější, ale právě se rozšiřující řadu produktů pod označením CMF. Ta se právě teď rozšiřuje o nově představený smartphone nižší třídy CMF Phone 2 Pro. Jde o jeden z nejzajímavějších telefonů dané cenové kategorie do sedmi tisíc korun, a to nejen výbavou, ale i zpracováním a designem.

Dostupnost a cena CMF Phone 2 Pro barvy: černá, bílá, zelená, oranžová (poslední dvě pouze na webu výrobce)

verze 8 + 128 GB: 6 299 Kč (na webu výrobce i v běžné distribuci)

verze 8 + 256 GB: 6 999 Kč (pouze na webu výrobce)

CMF Phone 2 Pro je nástupcem prvního (a dosud jediného) modelu podznačky CMF – CMF Phone 1. Pokračuje v jeho designovém technicistním stylu, včetně částečné jednoduché modularity – po vyšroubování kolečka lze získat prostor pro uchycení doplňkového příslušenství, např. poutka.

Smartphone má tloušťku 7,8 mm a hmotnost 185 gramů, je vyroben převážně z plastu ve čtyřech barvách – oranžové, bílé, černé a zelené. První dvě jsou zpestřeny dvojí texturou zadního krytu, z toho jediná oranžová obsahuje na zádech kovovou plochu. Design telefonu podtrhuje hliníkové orámování fotoaparátu a šrouby z nerezové oceli. Odolnost proti vodě byla zvýšena na stupeň IP54.

Displej telefonu narostl na úhlopříčku téměř 6,8 palce a ačkoli nejde o skládací telefon, výrobce použil flexibilní AMOLED, aby mohl zachovat co nejnižší tloušťku zařízení. Jde o Full HD+ panel s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a maximálním bodovým jasem až 3000 nitů (plošný maximální jas dosahuje 1300 nitů).

NFC tentokrát nechybí

Telefon používá 4nm procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G s osmi jádry a taktem až 2,5 GHz. Baterie s kapacitou 5000 mAh by měla vydržet dva dny běžného používání a o hodinu delší aktivní provoz než předchozí model. Dobíjí se pouze kabelově s maximálním výkonem 33 W. Důležitou přidanou funkcí, jejíž absence mohla případné zájemce od první generace odradit, je NFC pro bezkontaktní platby.

Výrazného vylepšení doznal také zadní fotoaparát, který je tentokrát trojitý. Skládá se z primárního 50Mpx senzoru, 50Mpx teleobjektivu s dvojnásobným optickým přiblížením a 8Mpx širokáče. Přední selfie kamera nabídne rozlišení 16 Mpx. Telefon běží na Androidu 15 s nadstavbou Nothing OS, dobře známou z telefonů mateřské značky Nothing. Z telefonů Nothing je převzato také Essential Key – přizpůsobitelné tlačítko pro rychlé zachycení hlasových poznámek, fotografií nebo snímků obrazovky.

Zachována zůstala modularita telefonu s možností připojení tří nových doplňků – univerzálního krytu, výměnných objektivů (rybí oko nebo makro) a peněženky se stojánkem. Z těla telefonu stačí odšroubovat kolečko ve spodní části zad a tím se zpřístupní závit pro umístění příslušenství. To ovšem není součástí balení telefonu a v případě zájmu je potřeba ho dokoupit.