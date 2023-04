Co Apple nezvládl, dotáhla Tesla. Na její bezdrátovou podložku můžete zařízení pohodit, jak se vám zachce

Také si možná ještě vzpomínáte na to, kdy se na trh chystala „revoluční“ bezdrátové nabíječka Apple AirPower. Mělo se jednat o podložku s několika cívkami, u které bylo jedno, na které místo jste iPhone položili. Jenže, po řadě odkladů Apple dobíječku, která měla i své produktové fotografie, založil do šuplíku a celý vývojový tým rozpustil. V prosinci loňského roku došlo k premiéře bezdrátové nabíječky pod značkou Tesla, která vznikla ve spolupráci s firmou Freepower. Nabíječka navázala tam, kde Apple skončil, a vyšlo to na jedničku.

I když se bavíme o pět měsíců starém produktu, až v těchto dnech se dostaly novinářům a YouTuberům první kousky k testování. A výsledky jsou velmi pozitivní. Podložka je vyrobena z kovu, přičemž část, na kterou se pokládají dobíjená zařízení, je vyrobena z umělé kůže Alcantara.



Uvnitř bezdrátové nabíječky od Tesly čeká hned 30 cívek pro bezdrátové dobíjení! A to je něco, co před lety nedokázal stvořit ani Apple (Zdroj: JerryRigEverything)

V praxi tak není problém současně dobíjet dva telefony a zcela bezdrátová sluchátka, a to maximálním výkonem 15 Wattů u každého ze zařízení. Společně s podložkou je přitom přibalený 65W síťový adaptér v designovém stylu Tesla Cybertruck. Je navíc úplně jedno, kam na podložce dobíjené zařízení položíte. Její součástí je totiž celkem 30 cívek, které se vzájemně překrývají.

Skoro jako třicet nabíječek v jedné

Připomeňme, že Apple ztroskotal u nabíječky AirPower, která měla „jen“ 21 až 24 cívek, díky nimž se podložka přehřívala. Efektivita bezdrátového energetického přenosu je pouze 60 až 80 procent, přebytečná energie se tak musí někde projevit.

Nabíječka od Tesly má cívky přilepené ke spodnímu kovovému krytu termální pastou, která část nepotřebného tepla efektivně odvádí pryč. Nabíječka se tak nepřehřívá, a funguje tak, jak má. Nejen s Androidy, ale také s iPhony. Zde je ale maximum 7,5 Wattů, u ostatních zařízení je horním limitem 15 Wattů.

Všechna zařízení, která na podložku položíte, se začnou nabíjet s drobnější prodlevou oproti jiným bezdrátovým dobíječkám. Zařízení položená na podložce byla po hodině nabíjení subjektivně o dost teplejší, než u jiných bezdrátových nabíječek, což je zřejmě daň za vysoký počet cívek. Dalším nedostatkem je hmotnost, která překročila jeden kilogram. Nabíječka od Tesly není nic, co byste chtěli s sebou tahat na výlet do přírody. Jenže působí prémiově, a tak ji možná budete chtít i přes její vysokou cenu.

Představení bezdrátové nabíječky od Tesly:

V USA se podložka od Tesly s názvem „Wireless Charging Platform“ prodává za 300 dolarů. Pokud k tomu připočteme daň, dostáváme se, po přepočtu, zhruba na necelých osm tisíc korun. A za to už si koupíte slušně vybavený smartphone. Na českém webu značky zatím nabíječka není k dispozici, a zatím není jasné, kdy se jí dočkáme v Evropě. Jedno je však jisté – co nezvládl Apple, nakonec dokázala Tesla, i když s pomocí další firmy.