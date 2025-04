Co by mohlo přijít po dotykových displejích. Brýle, gesta a AI s asistenty, kterým postačí hlas

Telefony měly ze svého startu tlačítka, jenže už dvacet let jsme fixovaní na dotykovou obrazovku. Telefony ovládáme dotyky, posunutím prstů, dvojitým poklepáním nebo podržením prstu na displeji. Základní ovládací principy nám natolik zevšedněly, že už si snad ani nedokážeme představit jiné ovládací rozhraní. Podle některých je jen otázkou času, než se začne upouštět od dotykového ovládání telefonů. A budoucnost by mohla být hodně zajímavá. Nevíme samozřejmě přesně jaká bude, ale leccos se dá odhadnout a odvodit.



Tlačítka, barvy, animace – to vše je lákadlem v době, kdy jsou displeje telefonů stále jasnější a zobrazují obrovské množství barevných odstínů

Telefon je dnes středobodem naší digitální existence. Jenže jsou stále jasnější, aplikace často nejdou přímo k věci, ale zdržují, aby zobrazily reklamy, a z přebytku notifikací vzniká informační šum. Někteří výrobci sice už teď začínají koketovat s umělou inteligencí, která dokáže získat informace z aplikací nebo telefon ovládat za vás. Jenže při všech těchto akcích máme telefon stále v ruce. Ta pravá digitální transformace nastane až tehdy, jakmile telefon dáme z rukou pryč.

Kde končí AI, a kde bude začínat člověk

Co by mohlo přijít po dotykovém displeji? Třeba systémy bez robustního uživatelského rozhraní, které by byly všude kolem nás – v telefonu, hodinkách, v autě nebo třeba v kuchyni. Dá se předpokládat, že pokud vývoj umělé inteligence půjde kupředu tak rychle jako doposud, mohla by se očekávaná transformace odehrát v řádu několika (desítek) let. Teď je sice umělá inteligence ještě v plenkách, ale neustále se zlepšuje. Rozhodně není nereálné, že by umělá inteligence nemohla kompletně rozhodovat za nás, a třeba filtrovat jen to, co je pro nás důležité, a zbytek vyřídí sama.



Telefon bez aplikací od T-Mobilu vypadá jako odvážná vize budoucnosti. Ale přesně tak by mohlo vypadat mezidobí, než zcela opustíme dotykové displeje. Když na nich nebude žádný oko lákající design, bude přechod o dost snadnější

Tam, kde je vidět zajímavé využití, musíme však nutně vidět i hrozbu zneužití. To ostatně platí už teď, kdy umí umělá inteligence třeba vytvořit fotografie známých osobností, u nichž nepoznáte, že jsou uměle vytvořené. A za pár let může být rozpoznání fikce a skutečnosti ještě těžší.

Displejů se ale zřejmě hned tak nezbavíme. Jako první by mohly zanechat na trhu výraznější stopu AR brýle. Už nyní se o to snaží řada firem, ale všechno zatím spíše vypadá na experimenty, které nemají šanci stát se mainstreamem. Brýle by pomohly s navigací a překlady, jenže počítají s tím, že budeme všichni chtít opustit telefony a nasadit si na hlavu brýle. Že to nelze realizovat ze dne na den, nejlépe ukazují brýle Apple Vision Pro. I když je třeba dodat, že spolupachatelem je i jejich vysoká cena. U brýlí se musí v první řadě vyřešit dostatečná výdrž (a uložení baterie) k tomu, aby se vůbec dalo mluvit o potenciální náhradě telefonů. Ale musí se ještě vyřešit jedná zásadní záležitost. Neustálý záznam okolí by nebyl z hlediska ochrany soukromí akceptovatelný.

Gesta mohou být předzvěstí budoucnosti

V nadcházejících letech tak můžeme čekat zřejmě velmi pomalý odklon od klasického ovládání pomocí rukou. Už teď mají chytré hodinky určitá gesta (např. Double Tap u Apple Watch), sluchátka můžete ovládat pohybem hlavy nebo přejetím prstu po dotykových plochách. Navenek to může působit jako zbytečné „triky“, ale zřejmě je to pomalá příprava na budoucnost. A v té mohou hodně udělat i naše myšlenky. Už teď se vyvíjejí náramky a čelenky, které podle signálů z mozku dokáží ovládat třeba kurzor myši. V první vlně tyto systémy vzniknou díky specifickým potřebám některých uživatelů, jakmile se však výrazně sníží latence, nemusí těmto systémům nic bránit v budoucí expanzi.

Ve světě „po smartphonech“ se k ovládání zařízení budou používat gesta, hlas a zřejmě už i myšlenky. Nebude tedy prostor na žádné aplikace, jen asistentovi sdělíte, co byste potřebovali. Na jednu stranu nebudou žádné reklamy, žádné problémy s uživatelským rozhraním a také žádné předplatné aplikací. Na stranu druhou však může být nutné platit za hlasové asistenty. Možná to bude nutnost, protože vývojářům aplikací a operačních systémů podstatně klesnou výnosy z reklam. A na nich mají některé značky či vyhledávače přímo postavený svůj byznys.



Náramky pro ovládání elektroniky mohou být prvním krokem při opuštění tradičního dotykového ovládání. Nahradíte jej gesty s hlasem

Domovskou stránku v telefonu nahradí třeba dotaz, místo tlačítka bude stačit jen pohled na displej, a poté už může být vše v rukou umělé inteligence. Zatímco teď se orientujeme podle ikon známých firem a aplikací, v budoucnu budou muset vývojáři přijít s jinými „neviditelnými“ způsoby, jak nás zaujmout. Zřejmě už nebude záležet na designu zařízení, což už částečně platí i dnes, ale na tom, které z nich bude mít nejefektivnější komunikační vrstvu pro předávání dotazů a jejich vyhodnocování.

Je to mobilní budoucnost, kterou byste chtěli zažít i vy?