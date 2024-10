Co by znamenalo oddělení Androidu od Googlu? Zásadní změny a možná i jeho konec

V posledních měsících probíhá v USA napínavá právní bitva, která může změnit celý technologický svět. Americké ministerstvo spravedlnosti si totiž poměrně vážně pohrává s myšlenkou na rozdělení Googlu. Mezi produkty, které by měly být od Googlu odděleny, se vedle prohlížeče Chrome ocitá také Android – nejrozšířenější mobilní operační systém na světě. Co by se stalo, kdyby Google opravdu o Android přišel?



Android je nesmazatelně spjatý s aplikacemi a službami od Googlu. Co by se stalo, kdyby se tato symbióza najednou přerušila?

Jistě nemusíme čtenářům MobilManie připomínat, že Android je operační systém, který používají miliony lidí po celém světě – konkrétně běží na více než 70 % chytrých telefonů. Na první pohled se může zdát, že je Android na Googlu nezávislý, protože ho mohou používat různí výrobci telefonů, od Samsungu až po Xiaomi.

Android je sice zdarma, ale...

Pokud se však podíváme pod pokličku, zjistíme, že Android zajišťuje Googlu obrovské příjmy. Ne přímo z prodeje systému – Android sám o sobě je totiž zdarma – ale z aplikací, které jsou s ním svázané, jako je Obchod Google Play, Gmail nebo Mapy Google.

Tyto služby poskytují Googlu nesmírně cenná data o uživatelích, která následně využívá k přesnému cílení reklam, což je pro firmu jedním z nejvýznamnějších zdrojů jejích příjmů. Android jako takový je tedy pro Google klíčovým zdrojem dat a přístupovým bodem pro uživatele, kteří pak využívají další ziskové služby.

Pokud by ministerstvo spravedlnosti skutečně prosadilo rozdělení Googlu a Android by byl nucen fungovat samostatně, byl by to pro tento systém těžký úder. Odborníci upozorňují, že by se Android bez podpory Googlu mohl dostat do velikých problémů.

Kdo by se ujal Androidu?

Údržba a vývoj tohoto operačního systému jsou velmi nákladné a žádná jiná firma na trhu by pravděpodobně neměla zájem převzít otěže. Android sám o sobě totiž nevydělává žádné peníze – výdělky přináší až služby, které jsou s ním propojené. V praxi to znamená, že oddělení Androidu od Googlu by ho mohlo odsoudit k zániku.

Teoreticky je tu několik velkých technologických společností, které by měly schopnosti Android spravovat. Například Microsoft má za sebou dlouhou historii vývoje softwaru pro různé platformy a bohaté zkušenosti s údržbou rozsáhlých systémů. Avšak i když by to Microsoft nejspíš zvládl, pravděpodobně by o něj ani neměl zájem – převzetí takového systému by z něj učinilo další cíl pro antimonopolní vyšetřování.

Ještě nepravděpodobnější je představa, že by se Androidu ujal Apple, který má k softwaru naprosto odlišný přístup. Nedávalo by to smysl, jelikož už má svůj vlastní ekosystém. Další firmy, jako Mozilla či Oracle, jsou zase příliš malé na to, aby si s Androidem poradily. Oddělený Android by se musel více spoléhat na open-source komunitu, což by mohlo vést k různým scénářům jeho dalšího vývoje.

Na první pohled logickým kandidátem na převzetí Androidu by mohl být Samsung, který je klíčovým hráčem na trhu se zařízeními s tímto operačním systémem a měl by důvod udržet systém naživu. Analytici ale upozorňují, že Samsung se zrovna nevyznačuje schopností vytvářet kvalitní software. Jeho dřívější vlastní pokusy, jako byl systém Bada nebo později Tizen, lze označit za neúspěch.

Android bez Googlu

Je zřejmé, že kdyby Android ztratil Googlu podporu, výrazně by to změnilo trh. V první řadě by to nejspíše posílilo pozici Applu, který by pravděpodobně přitáhl uživatele obávající se o budoucnost Androidu. Na druhé straně by to také mohlo otevřít dveře menším hráčům, jako je například Huawei se systémem HarmonyOS, kteří by se snažili zaplnit prázdné místo na trhu.

Google by po rozdělení pravděpodobně ztratil zájem Android udržovat a věnoval by se jiným projektům. V současnosti se intenzivně zaměřuje na rozvoj AI, kterou vkládá nejen do svých produktů, ale i do vyhledávače. Bez Androidu by Google přišel o skvělý způsob, jak své AI nástroje dostat k miliardám lidí. V takovém případě by musel najít novou cestu, jak udržet svůj vliv v mobilním světě, což by bylo velmi náročné.

Pokud by Android ztratil svou vazbu na Google, znamenalo by to pro uživatele zásadní změny. Mnoho oblíbených aplikací a služeb, které jsou dnes na Androidu, by, buď přestalo fungovat, nebo by je nahradily méně kvalitní alternativy třetích stran.

Zatím je to jen jedna z možností

Ztratila by se také těsná integrace s ostatními produkty Google, což by uživatelům komplikovalo život. Výběr nového telefonu by se mohl stát složitějším rozhodnutím, protože Android bez Googlu by se pravděpodobně rychle roztříštil na, v mnoha směrech odlišné, verze spravované různými firmami.

I když je rozdělení Googlu stále jen možnou variantou, jeho důsledky by byly zásadní. Android by bez Googlu pravděpodobně neměl šanci přežít v současné podobě a jeho budoucnost by byla značně nejistá. Prozatím je však situace stále ve stádiu spekulací, protože ministerstvo spravedlnosti a soudy mají před sebou ještě dlouhou cestu, než o osudu Androidu rozhodnou.

Závěrem je vhodné dodat, že ministerstvo spravedlnosti navrhuje několik možností, jak omezit monopol Googlu, z nichž nejradikálnější je právě zmiňované rozdělení. Kromě oddělení Androidu a Chromu ale existuje například možnost omezit exkluzivní dohody s výrobci zařízení. Soud tedy nemusí nutně nařídit rozdělení, ale místo toho může přistoupit k méně drastickým krokům. Nezbývá tedy než doufat, že zvítězí zdravý rozum.

Zdroje: androidcentral.com, economictimes.indiatimes.com, fortune.com