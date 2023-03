Co dělat, až váš iPhone doslouží? Rozložte ho na součástky, zarámujte a pověste na zeď. Prý je to teď „in“

Nemáte v šuplíku náhodou starý iPhone? Pokud už pro něj nemáte využití, můžete jej přetvořit v umělecké dílo. Pokud vnější kryty telefonu ještě vypadají slušně, můžete se pustit do rozborky iPhonu a jeho jednotlivé komponenty stylově vystavit na odiv veřejnosti. Pomoci si k tomu můžete i předpřipravenými šablonami, které jinak nudnou sbírku komponent dokáží patřičně zatraktivnit. A výsledný „iPhone obraz“ si můžete rovnou zarámovat.

Pokud hledáte podklad, na který jednotlivé součástky z iPhonu vyskládat, musíte hledat dokument s označením „Teardown Template“. Na internetu jsme narazili na bezplatné šablony pro iPhone 5, iPhone 6S a iPhone 7, samozřejmě ale můžete sehnat šablony i pro starší či novější iPhony, a to freeware či placené varianty. A když na to přijde, svou vlastní počeštěnou šablonu si můžete vytvořit i sami.



Takto nějak vypadá obraz, jehož součástí je rozložený iPhone 5

Pak už se stačí jen pustit do rozborky patřičné generace iPhonu, a to podle návodů, které můžete sehnat v textové i video podobě na internetu. S jednotlivými kroky pomohou např. tzv. Teardown postupy na webu iFixit. Vše ale děláte na své vlastní riziko, což platí zvláště u baterie. Tu rozhodně nikam na zeď nevěšte, ale odevzdejte ji do sběrných nádob k tomu určených. Design baterie si můžete vytisknout a nalepit na vrstvu složeného papíru, takže jejich podoba zůstane realistická.

Ve finále si tak roky nepoužívaný iPhone, který už nikdo nechce koupit (nebo k němu máte citovou vazbu), můžete pověsit na zeď. A nebo starý iPhony rovnou prodat jako obraz. Jak to ve finále vypadá, se můžete podívat v naší galerii.

Komentovaná rozborka Apple iPhone SE (2020) od iFixit: