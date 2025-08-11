Co dělat, když jste najednou bez signálu. Na telefonu proveďte jednoduchý úkon a zjistíte, zda jde o výpadek operátora

Výpadky sítí operátorů nejsou ani v době moderních generací 4G a 5G nic výjimečného. Pokud se podíváte na telefon a vidíte, že jste bez signálu nebo se vám nedaří spojit hovory, je třeba nejprve vyloučit externí faktory. Pokud se nacházíte ve vlaku, výtahu nebo v budově ze železobetonu, může být právě to příčinou slabého signálu. Pokud v budově zůstáváte, často pomůže alespoň přesun k oknu.
Obnovení síťových nastavení u iPhonu a Androidu
V některých případech však může být pokrytí tak špatné, že jej operátor zaručuje pouze venku, nikoliv v budovách, nebo v dané oblasti nemusí být vůbec žádné pokrytí. Svá zjištění můžete později ověřit na mapách pokrytí jednotlivých operátorů. Někdy může být problémem i kryt na telefon, který stíní integrované antény. Jeho sejmutím můžete někdy získat o několik čárek lepší signál.
Zkuste zapnout a vypnout režim Letadlo
Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte režim Letadlo. U iPhonů a Androidů jej najdete v Ovládacím centru nebo v notifikační liště. Tento režim vypne veškerá bezdrátová spojení – od mobilního připojení a dat až po Wi-Fi a Bluetooth (lze následně zapnout samostatně i v režimu Letadlo). Pokud chvíli počkáte a poté režim Letadlo vypnete, bezdrátové sítě se nastaví do výchozího stavu, což často vyřeší případné chyby a problémy. Pokud ani to nepomůže, je na místě restart telefonu – buď přes podržení bočního tlačítka, nebo přes softwarové tlačítko, pokud boční „obsadila“ umělá inteligence. Pokud ani toto navrácení signálu nepomůže, je velmi pravděpodobné, že došlo k výpadku na straně operátora.
Potom ještě existují některé méně pravděpodobné příčiny ztráty mobilního připojení, ale i na ty můžete výjimečně narazit. Jednou se mi stalo, že mi připojení k mobilní síti vypadlo kvůli nedovřenému šuplíku na SIM kartu (téměř to nebylo poznat, někdy slot nevidíte kvůli obalu na telefonu). Někdy může být karta dokonce znečištěná, takže bude třeba ji z telefonu vyjmout (k vytažení šuplíčku budete potřebovat přibalený špendlík ze základní krabice) a otřít kontakty na kartě. V extrémních případech může být u velmi starých karet nutná jejich výměna, což vám ochotně provedou na prodejně operátora. Stačí uvést, že vám vypadává signál nebo že se SIM karta nedokáže připojit k síti.
Mapy pokrytí českých operátorů:
Mezi další univerzální rady sice patří i aktualizace telefonu na nejnovější verzi, většinou vám to však od problému s příjmem signálu nepomůže. Vyzkoušet můžete také obnovení síťových nastavení – ale dejte pozor, abyste ho nezaměnili s celkovým resetem (uvedení do továrního nastavení) a nevymazali si veškerá data z telefonu.
V iPhonu tak učiníte přes Nastavení – Obecné – Přenést nebo resetovat iPhone – Resetovat. V této nabídce zvolte Obnovit nastavení sítě. U Androidů se přesné umístění v nastavení liší. Typicky jej najdete přes Nastavení – Obecná správa – Obnovit, kde zvolte Obnovit nastavení mobilní sítě.
Pokud všechno selhalo a stále se nemůžete připojit k síti, zkuste SIM kartu vložit do jiného telefonu. Pokud v něm bude fungovat bez problémů, je zřejmé, že se problém nachází ve vašem původním telefonu, ale uživatelsky jej neopravíte. Pokud se nepřipojí ani druhé zařízení, nezbývá, než hledat příčinu potíží u svého operátora.
