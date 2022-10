Co dělat, když vás chce operátor převést na jiný tarif. A může to vůbec udělat?

Příklad výpočtu doplatku s dotovaným mobilem

K tarifu s dvouletou smlouvou zákazník obdrží bezplatně dotovaný telefon v hodnotě 12 000 Kč. Po oznámené změně tarifu se rozhodně, že jej ukončí – v tu chvíli do konce závazku zbývá ještě 7 měsíců. Cena se rozpočítá do celkové délky závazku, tedy 12 000 Kč ÷ 24 splátek × 7 měsíců = 500 × 7 = 3 500 Kč. Pokud by náhodou byla cena za měsíční paušál nižší než 500 Kč (např. 400 Kč), doplatí zákazník 7× 400 Kč = 2 800 Kč.

Zdroj: ČTÚ