Co dělat, když zapomenete heslo k Androidu? Až na dvě výjimky vás čeká obnovení do továrního nastavení

Asi každému z nás se někdy stalo, že zapomněl PIN kód, heslo nebo odemykací znak smartphonu s Androidem. A stát se to může zcela nečekaně, i přesto, že používáte biometrické zabezpečení otiskem prstu nebo sken obličeje. Po restartu telefonu (může se zaseknout zcela náhodně) nebo po uplynutí určitého časového intervalu vás telefon čas od času požádá o zadání alternativního hesla, a to se vám mezitím může vykouřit z hlavy. V této chvíli ještě není nic ztraceno, je však důležité se na možnost zapomenutí hesla připravit dopředu.

Třeba použitím funkce Smart Lock. U Androidů umožňuje obejít zamknutí telefonu třemi způsoby. Telefon zůstává odemknutý tehdy, pokud se nacházíte na předem stanoveném důvěryhodném místě, máte telefon u sebe nebo je připojený k ověřenému zařízení. A tím mohou být třeba sluchátka nebo chytré hodinky. Smart Lock však neumožňuje odemknutí telefonu, pokud si nasadíte hodinky nebo se dostanete na tzv. důvěryhodné místo. Pomůže vám ale tehdy, když máte odemčený telefon a na heslo si ne a ne vzpomenout. Díky udržení telefonu v odemknutém stavu až 4 hodiny můžete alespoň provést zálohu dat.



Smart Lock vám zapomenuté heslo (bohužel) nevrátí. Můžete si pouze prodloužit dobu, kdy telefon zůstane v kapse bez zabezpečeného zámku displeje

U Samsungů si pomůžete velmi jednoduše. Stačí se přihlásit pod Samsung účtem na stránkách Samsung Find. U všech svých zařízení uvidíte možnosti, které můžete provést na dálku. Pokud je telefon připojen k internetu (přes mobilní data nebo Wi-Fi), můžete jej na dálku odemknout. Stačí jen ve webové aplikaci zadat heslo ke svému Samsung účtu a telefon se na dálku odemkne. Současně z něj ale zmizí jakákoliv hesla a biometrické možnosti zabezpečení. Vše si budete muset v telefonu vytvořit znovu.



Vzdálené odemknutí je nejjednodušší u telefonů od Samsungu. Musíte však využívat Samsung účet a funkcí Najít moje mobilní zařízení. Volitelně můžete mít zapnutou i funkci Vzdálené odemknutí, která při odemknutí nesmaže vaše přihlašovací údaje k telefonu

Google nabízí velmi podobnou službu Najdi moje zařízení, ve které však vzdálené odemknutí chybí (reset hesla je možný jen u administrátorských účtů). Na dálku můžete telefon pouze zamknout nebo vymazat. Z telefonu tedy zmizí všechna uživatelská data, která nemáte zálohovaná. To je však až to poslední, co chcete. Občas se totiž vyskytnou i různé další metody zabezpečení...



Služba Google najdi moje mobilní zařízení slouží jen k nevyhnutelném smazání telefonu, vzáleně jej nijak neodemknete

Někteří výrobci, např. Realme, vám po několikátém špatném zadání hesla zobrazí tlačítko „Zapomněli jste heslo?“ Přes něj můžete v rámci několika kroků projít ověřením identity. Jeho součástí může být i zadání e-mailové adresy u účtu, který máte přiřazený k telefonu, nebo zodpovězení bezpečnostních otázek. Po ověření identity vás smartphone odkáže k nastavení nového hesla.

Jak nezapomenout heslo k Androidu: použijte silné heslo, ale takové, které si dokážete zapamatovat

v krajním případě si jej někam napište, ale pečlivě uschovejte (popř. využijte správce hesel, u něhož si můžete být jistí bezpečností)

při přihlášení k Androidu si zkontrolujte přihlášení ke službám pro vzdálenou lokalizaci (Google, Samsung)

Pokud používáte telefon Galaxy, aktivujte si Vzdálené odemknutí a přihlaste se v telefonu k Samsung účtu

Pravidelně zálohujte - pokud budete muset resetovat telefon, přijde jen o poslední data, která nemáte zálohovaná

V minulosti u Androidů fungovaly i další možnosti alternativního odemknutí, tedy např. odemknutí hlasem, které bylo k dispozici v sekci Smart Lock, popř. odemknutí telefonu po připojení ke známé Wi-Fi síti. Z důvodů snadného prolomení však tyto možnosti u aktuálních Androidů už nefungují. To ostatně platí i odstranění souboru s uloženými hesly přes vývojářský režim. Pokud používáte Samsung s přihlášeným Samsung účtem, bude zapomenuté heslo k Androidu ve většině případů znamenat obnovení telefonu do továrního nástavení. O všechna nezálohovaná data však nadobro přijdete...

... a to platí i tehdy, když použijete různé specializované nástroje pro odemknutí Androidů. Většinou se u nich malým textem dočtete, že společně s odebráním zámku dojde i ke smazání dat. To však není nic jiného, než tovární reset, který si uděláte sami a bez placení za „specializovanou“ aplikace.