Co může za špatné opravy textu při psaní na iPhonech? Pokud budete ignorovat zpětnou vazbu, časem se to vymstí

Automatické opravy u klávesnice od Applu nikdy nebyly vychvalovanou záležitostí. Podle mnohých uživatelů je tato funkce dlouhodobě ve velmi špatném stavu a někdy se zdánlivě zhoršuje třeba po nedávné aktualizaci systému. Pověst auto korektury (tak zní doslovný název v iOS) je dokonce natolik špatná, že řada uživatelů tuto funkci u nového iPhonu okamžitě vypíná. Jenže, kdyby se jednalo o problém v globálním měřítku, bylo by to něco, co by musel Apple okamžitě řešit.



Automatické opravy od Applu se učí ze zpětné vazby – tedy z toho, jak uživatel reaguje na zásahy do textu. U nového iPhonu jsou tyto návyky nulové, telefon se učí z každého napsaného slova (od iOS 16 se využívá strojové učení) a čím více správných reakcí mu uživatel poskytne výběrem správného návrhu z řádku nad klávesnicí, tím přesněji bude v budoucnu fungovat. Autokorekce se navíc učí i z vašeho telefonního seznamu a přezdívek osob a málokdo ví, že vám pomáhá i tím, že při odhadu slov zvětšuje neviditelné „hit boxy“ u kláves, kterými zřejmě budete chtít pokračovat. Čím přesnější predikce, tím vlastně i přesnější psaní slov, která zřejmě máte na mysli.

Jak správně trénovat autokorekci

Když píšete, nad klávesnicí iPhonu se zobrazí tři návrhy slov, u nichž se předpokládá, že je chcete napsat. Pokud vyberete správný návrh nebo doplnění slova, systém si to zapamatuje. A to stejné platí i tehdy, když návrh odmítnete (klávesou pro mazání) a pokračujete v psaní nebo zvolíte úplně jiné slovo. I to si iPhone pamatuje. Problém však nastává tehdy, když vám slovo chybně změní, ale vy jej přijmete a posléze upravíte. Vlastně mu tím posvětíte chybu, u které pozdější ruční opravu už systém nemusí registrovat. A čím více těchto zásahů (ne)učiníte, tím hůře mohou automatické opravy fungovat v budoucnu.

Analogicky to platí i při podtrhování textu při psaní, čímž iPhone ukazuje, že došlo ke změně slova (po kliknutí lze úpravu vrátit zpět) nebo upozorňuje tečkovaným podtržením na možnou gramatickou chybu. Když necháte v textu slova podtržená tečkami, systém si to zapamatuje a příště už toto slovo s gramatickou chybou bude brát jako „schválené“.

Když zajdou opravy až příliš daleko

Pokud iPhonu nedáte při psaní potřebnou zpětnou vazbu, je velmi pravděpodobné, že se systém automatických oprav „pokazí“. Jinými slovy si navykne na to, jak píšete, a tak nám postupem času přijde, že se automatické opravy zhoršují. Když iPhone začne nabízet při určitých kombinacích písmen primárně nesmysly, mělo by to být hlavním ukazatelem toho, že je nutné vyresetovat klávesnici. Ano, asi to zase chvíli bude „boj“, jenže klávesnici od Applu od špatných návyků, které se mohou po čase výrazně zhoršit, nijak jinak neodnaučíte.



Důkaz špatného návyku Apple klávesnice. Když napíšete anglické slovo „and“ (v češtině „a“), klávesnice to opravuje na amd, což je název globální společnosti, které navrhuje a vyvíjí procesory a grafické čipy. Tady už pomůže jen reset klávesnice a častá zpětná vazba

Pokud je vyloženě špatných slov jen několik, teoreticky si můžete pomoci tím, že v Nastavení – Obecné – Klávesnice – Náhrada textu špatně navrhované slovo ve slovníku přepíšete na správné. Ale to není systémové řešení, jen řešíte problém jakousi záplatou. Pokud se ve vašem iPhonu autokorekce prokazatelně zhoršila, popřípadě je v takovém stavu, že ji raději máte vypnutou, je nutné ji promazat. Přejděte do Nastavení – Obecné – Přenést nebo resetovat iPhone – Resetovat – Obnovit slovník klávesnice. Tím vymažete všechny náhrady textu i slovník pro autokorekci.



Vypnutí auto korektury a resetování klávesnice

Je to možná trochu kuriózní, ale u Androidů nepociťujeme tak velkou nevoli vůči automatickým opravám textu jako u iPhonů. Částečně za to může i rozdrobenost klávesnic. Samsung má svou vlastní, a další Androidy často používají klávesnici Gboard od Googlu nebo řadu dalších alternativ, např. Microsoft SwiftKey.

A jak jste na tom vy s autokorekcí textu? Používáte ji ve smartphonech a jste s její kvalitou spokojeni? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.