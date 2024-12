Co můžeme očekávat od chytrých hodinek v roce 2025. Třeba umělou inteligenci a zřejmě i delší výdrž

I když to možná na první pohled nevypadá, v roce 2024 zaznamenaly chytré hodinky obrovský pokrok. Značky Apple, Samsung a Google se zaměřily na fitness koučink, zatímco Garmin a jeho konkurenti představili řadu špičkových modelů. Testování novinek ukázalo, že chytré hodinky ušly dlouhou cestu, a staly se spolehlivým partnerem nejen pro sportovce, ale i pro běžné uživatele. Jaký byl letošní rok z pohledu nositelností, a jaký bude ten nadcházející?

Garmin Forerunner 165. Letos byl trendem nástup AMOLED displejů i u levnějších hodinek

Recenze zařízení napříč různými značkami ukázaly, že chytré hodinky dnes měří srdeční tep, spánek či GPS se slušnou přesností. Najdou se sice určitý výkyvy, ale celkově jde vidět snaha o to, aby se z informačního měřidla postupně stalo „něco víc“. Pro běžné uživatele to znamená, že si mohou být jistí určitou věrohodností dat, což bylo ještě před pár lety téměř nepředstavitelné.

V displejích bude vládnout AMOLED

Dříve oblíbené MIP displeje pomalu ustupují a nahradily je AMOLED panely, což platí i v segmentu cenově dostupnějších modelů. Garmin Forerunner 165 nebo Polar Vantage M3 dostaly skvělé barevné displeje s vysokým jasem a živými barvami, které jsou dobře čitelné i na přímém slunci.

AMOLED displeje nabízejí rychlejší odezvu, lepší kontrast a energetickou efektivitu při zobrazení tmavých motivů, díky čemuž jsou ideální pro každodenní používání i sportovní aktivity. Výrobci také stále více experimentují s funkcí Always-on display, která umožňuje trvalé zobrazení důležitých informací, aniž by to mělo výrazný dopad na výdrž baterie.

Garmin v roce 2024 představil v modelu Fenix 8 funkci trenéra pro silový trénink, který se později dostal i do levnějších řad Forerunner. Tréninkové plány jsou generovány automaticky a uživatelé mohou cvičit efektivně i doma. Podobnou funkci nabízí i Amazfit u modelu T-Rex Ultra, který obsahuje režim pro silový trénink a personalizované cvičební plány. Amazfitu se tak překvapivě daří držet krok s konkurencí.

Chytré prsteny zanechaly výraznější stopu

Vedle hodinek zažily boom chytré prsteny, jejichž prodeje se meziročně zdvojnásobily. Hitem se staly zejména prsteny Amazfit Helio Ring a Oura Ring Gen 3 s funkcemi pro sledování zdraví a spánku, přičemž oblibu si získaly díky své nenápadnosti, komfortu a schopnosti měřit klíčové zdravotní parametry jako srdeční tep, variabilita srdečního rytmu, tělesná teplota nebo kvalita spánku.

Chytrý prsten Amazfit Helio Ring

Tyto prsteny poskytují nepřetržité sledování, aniž by rušily při každodenních činnostech nebo během spánku. Oura Ring navíc nabízí podrobné analýzy regenerace, stresu a přetížení, což umožňuje uživatelům lépe pochopit, kdy je ideální čas na odpočinek nebo fyzickou aktivitu. Amazfit Helio Ring se zaměřuje na komplexní sledování aktivity s integrací do svého ekosystému hodinek a mobilních aplikací.

Oura Ring zase začíná spolupracovat s lékařskými aplikacemi, čímž se přibližuje k profesionálním zdravotním nástrojům. Tato zařízení se stávají populární volbou pro ty, kteří hledají alternativu k tradičním chytrým hodinkám, ale nechtějí se vzdát funkcí pro zdraví a fitness.

Umělá inteligence i na vašem zápěstí

Samsung představil funkci Skóre Energie doplněné „wellness tipy“, které pomocí umělé inteligence radí uživatelům, jak zlepšit svůj zdravotní stav. Tyto nástroje sledují nejen fyzickou aktivitu a regeneraci, ale také poskytují personalizované rady na základě aktuálního zdravotního stavu a návyků.

Funkce Skóre energie

Funkce Skóre energie například analyzuje kvalitu spánku, srdeční frekvenci a úroveň stresu, a na základě těchto údajů doporučuje optimální dobu pro cvičení nebo odpočinek. Wellness tipy pak nabízí praktické tipy na zlepšení životního stylu, včetně dýchání, meditace a výživy.

Očekáváme, že se v roce 2025 umělá inteligence stane standardem i u Applu a Googlu, kde se zaměří na pokročilejší analýzu zdravotních dat a hlubší integraci s chytrými domácnostmi, čímž se hodinky stanou jakýmsi centrem péče o zdraví a pohodu uživatele.

Snapdragon Wear

V roce 2025 se očekává příchod nového čipu Snapdragon Wear, který by měl výrazně prodloužit výdrž baterie a přinést ještě rychlejší reakce při běžném používání i v náročných úlohách. Qualcomm dokonce naznačil možný přechod na architekturu RISC-V, což by mohlo znamenat nejen týdenní výdrž na jedno nabití, ale také lepší energetickou efektivitu a nižší tepelné ztráty.

Tento krok by mohl zásadně změnit trh chytrých hodinek, jelikož výrobci by mohli nabízet tenčí modely s větším důrazem na design a bez kompromisů ve výkonu.

Kromě delší výdrže očekáváme, že nové čipy budou schopny lépe zvládat pokročilé funkce, jako je analýza zdravotních dat v reálném čase nebo AI asistenci běžící přímo na zařízení. To by mohlo přinést revoluci v nositelné elektronice a udělat z chytrých hodinek ještě atraktivnější volbu pro každodenní nošení i profesionální sportovce.

Wear OS a nové možnosti

Operační systém Wear OS 6 by měl přinést podporu dvoupásmové GPS, zlepšenou podporu pro cyklistiku a silový trénink, čímž osloví širší spektrum sportovců a fitness nadšenců. Dvoupásmová GPS umožní přesnější sledování polohy v náročných podmínkách, jako jsou hustě zastavěné oblasti nebo lesní stezky, čímž se Wear OS zase o kousek přiblíží profesionálním sportovním hodinkám od Garminu.

Je jen otázkou času, než Google integruje do Wear OS umělou inteligenci Gemini, což by mělo do chytrých hodinek přinést celou řadu nových funkcí, včetně pokročilé analýzy tréninkových dat, automatického generování cvičebních plánů a predikci zdravotních komplikací na základě historických údajů.

Gemini by také mohl přinést vylepšenou personalizaci prostřednictvím hlasových asistentů a doporučení na míru, čímž se chytré hodinky stanou, nejen fitness trenérem, ale i každodenním asistentem. Tato inovace má potenciál posunout Wear OS na úroveň, kde by mohl reálně konkurovat platformám WatchOS a Garmin Connect.

Apple a Samsung: rivalita pokračuje

Samsung s modelem Galaxy Watch Ultra pokračuje v intenzivním soupeření s Apple Watch Ultra 2. Jde o souboj dvou technologických gigantů, kteří si dlouhodobě drží pozici lídrů na trhu chytrých hodinek. Oba modely nabízejí špičkovou GPS technologii s dvoupásmovým sledováním polohy, které umožňuje precizní měření i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Z hlediska zdravotních funkcí se pyšní monitorováním srdeční aktivity, EKG, analýzou spánku a detekcí pádů, což z nich činí, nejen nástroje pro sportování, ale také zdravotní asistenty. Apple Watch Ultra 2 navíc dostaly pokročilý režim potápění a měření saturace kyslíku v krvi, zatímco Galaxy Watch Ultra bodují v oblasti odolnosti a delší výdrže baterie.

Co nás čeká?

Rok 2025 slibuje mnoho novinek a významné posuny v technologiích chytrých hodinek. Nedílnou součástí těchto zařízení se stane umělá inteligence – očekáváme, že personalizované algoritmy budou schopny analyzovat zdraví uživatelů s nebývalou přesností.

Uživatelé hodinek se mohou těšit na predikce zdravotních rizik, ještě pokročilejší analýzu spánku a detailnější sledování fyzických aktivit s návrhy na optimalizaci tréninkových plánů. Garmin bude pokračovat v dominanci ve fitness segmentu, kde se soustředí na vylepšení multisportovních režimů a na integraci s chytrými zařízeními třetích stran.

Apple a Samsung budou nadále soupeřit o pozici lídra v oblasti luxusních modelů s prémiovými materiály, delší výdrží baterie a propracovaným designem. Apple se v roce 2025 patrně zaměří na ještě tenčí design, který by mohl přilákat nové uživatele hledající elegantní a nenápadné zařízení, zatímco Samsung pravděpodobně posílí své zaměření na outdoorové aktivity a robustní provedení. Uživatelé mohou očekávat další vylepšení v oblasti konektivity, AI a pokročilou integraci s chytrou domácností.

Zdroje: androidcentral [1], [2]