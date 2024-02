Co (ne)dělat, když iPhone zahlásí tekutinu v nabíjecím konektoru. Apple výslovně zakazuje vysoušení v rýži

Co dělat, když takzvaně „utopíte telefon“? Možností není zase tolik, ideální je nechat telefon přirozeně vyschnout a doufat, že i když nedisponuje žádným stupněm odolnosti, že mu voda příliš neuškodila.

Jednou z tradičně rozšířených „babských rad“ k vysoušení telefonů je jejich ponoření do misky s rýží. Nakonec i my jsme vám tento způsob před časem doporučovali. Teď se ale ozval největší výrobce telefonů, který s tímto postupem úplně nesouzní.



Bezpečnostní hlášení při zjištěné vlhkosti v Lightningu nebo USB-C konektoru

Apple začátkem roku na stránkách podpory zveřejnil návod pro situace, kdy iPhone (od modelu XS a novější) zahlásí na obrazovce hlášku o tom, že v jeho Lightningu, případně u novějších modelů USB-C konektoru byla zjištěna tekutina. Výrobce uvádí postup, co má uživatel v takovém případě dělat a co naopak dělat nesmí.

Jak vysušit iPhone: Držte iPhone konektorem dolů a klepejte jím lehce o ruku, abyste odstranili přebytečnou tekutinu. Nechte iPhone na suchém místě, kde proudí vzduch. Než budete iPhone nabíjet pomocí Lightning nebo USB‑C konektoru nebo než k němu připojíte nějaké doplňky, počkejte aspoň 30 minut. Pokud se upozornění zobrazí znova, je v konektoru nebo pod piny kabelu pořád nějaká kapalina. Nechte iPhone aspoň jeden den na suchém místě, kde proudí vzduch. Během této doby ho můžete zkusit znova nabít nebo připojit k doplňku. Úplné vysušení může trvat až 24 hodin. Pokud telefon vyschl, ale stále se nenabíjí, odpojte kabel od adaptéru, odpojte adaptér ze zdi (pokud je to možné) a pak je znovu připojte. Tady jsou nějaké věci, které nesmíte dělat: Nesušte iPhone externím zdrojem tepla ani stlačeným vzduchem.

Nezasouvejte do konektoru žádné předměty, jako vatové tyčinky nebo papírové ubrousky.

Nevkládejte iPhone do sáčku s rýží. Drobné částečky rýže by ho mohly poškodit. Zdroj: Apple

Z tohoto návodu tedy vyplývá, že Apple není příznivcem vysoušení telefonů v rýži. Není to snad ani tak proto, že by tato poměrně rozšířená metoda sama o sobě nefungovala, ale že u ní hrozí jiná komplikace – uvíznutí zrnka rýže v Lightningu nebo ještě v o něco větším USB-C konektoru. Zamáčknutá tvrdá rýže by tak teoreticky mohla poškodit nějaké kontakty uvnitř portu.

Z bezpečnostních důvodů se v okamžiku zjištěné tekutiny v oblasti konektoru zablokuje kabelové dobíjení a znovu je umožněno až po vysušení zařízení. Apple však zmiňuje užitečnou alternativu – otřete zadní stranu iPhonu do sucha a můžete použít i před vyschnutím konektoru bezdrátové dobíjení Qi. Pokud byste totiž iPhone nabíjeli s vlhkým Lightningem nebo USB-C konektorem, mohly by zkorodovat piny na konektoru nebo kabelu a způsobit trvalé poškození nebo ztrátu funkčnosti vedoucí k problémům s konektivitou.