Co nedokáže výrobce, musí vymyslet komunita. Vnější displej véčka Oppo Find N2 Flip spustí libovolnou aplikaci

Oppo přišlou u svého skládacího véčka se skvělou vychytávkou, softwarově ji však nedotáhlo do konce. Řeč je o velkém vnějším displeji, který přímo vybízí ke spouštění libovolných aplikací, ovšem Oppo tuto funkci do systému nepřidalo. Stejně jako u véčka Galaxy Z Flip4 od Samsungu, tak i tentokrát musela pomoci sama komunita. Výsledkem je nová verze aplikace CoverScreen OS, která umožní na vnějším displeji spustit libovolnou aplikaci.

Aplikace má svou hlavní stránku na fóru XDA-Developers, a její vývojář přidal do základní výbavy spoustu funkcí. V rámci CoverScreen OS můžete počítat se spoustou zástupců rychlého spuštění, čtyři základní doplníte dalšími, které si dodatečně stáhnete. Aplikace podporuje notifikace, widgety, navigační gesta či přehlednou obrazovku pro ovládání přehrávání multimédií.



Aplikace CoverScreen OS na displeji Oppo Find N2 Flip spustí libovolnou aplikaci

Aplikace funguje nad launcherem od Oppa, takže zachovává přístup ke stávajícím rychlým přepínačům a také k widgetům. Samozřejmostí je pak zadávání textů, k čemuž slouží rozpoznání hlasu, QWERTY či alfanumerická klávesnice s podporou T9. Na vnějším displeji si tak spustíte opravdu jakoukoliv aplikaci, která může být na výšku nebo na šířku displeje. A uzavřete ji stiskem šipky ve spodní části displeje.

Véčko od Oppa je sice unikátní svým velkým vnějším displejem, už na veletrhu MWC jsme se však pozastavovali nad tím, že čínská značka vlastně ani neví, jak tento displej efektivně využít. CoverScreen OS je přesně to, co telefonu chybělo. Je však třeba zmínit, že nejnovější verze aplikace z Google Play zatím Oppo Find N2 Flip podporuje jen experimentálně. Pro toto véčko bude třeba ještě další vývoj, který průběžně vyladí veškeré nedostatky.

Brzy nás čeká i premiéra skládacího Razru, který bude mít opět velký displej, a my budeme zvědaví, zda se bude Motorola konečně první značkou, která vdechne smysl vnějšímu displeji rovnou po vybalení z krabice. Pokud to nevyjde ani tentokrát, máme tu naštěstí aplikaci CoverScreen OS. Bezplatně si ji do svého véčka můžete stáhnout z Google Play.

Představení véčka Oppo Find N2 Flip: