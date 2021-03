Co nezvládl Apple, dokázali Číňané. Nabíječka AirPower je na světě, ale nese značku Xiaomi

AirPower je pro Apple velká historická ostuda. S velkou slávou uvedenou nabíječku totiž Apple nakonec nikdy nezačal prodávat. Markeťáci předběhli inženýry a slíbili něco, co nakonec nebylo možné vyrobit. Jenže teď stejnou nabíječku ukázalo Xiaomi a dokonce bylo té drzosti, že ji prezentovalo s iPhonem.

Nabíječka Apple AirPower si odbyla premiéru na podzim roku 2017 a slibovala bezdrátové nabíjení až tří zařízení najednou. To by se hodilo pro současné nabíjení telefonu, hodinek a sluchátek. Jenže se záhy ukázalo, že slíbené zařízení nepůjde tak snadno vyrobit, a tak Apple uvedení nabíječky na trh oficiálně zrušil. Nikdy neprozradil, v čem přesně byl problém, ale nejvíce se šuškalo o přehřívání. Minulý rok to vypadalo, že Apple problém vyřešil a nabíječku znovu nabídne, ale zatím se tak nestalo.

Jenže od té doby se objevilo hned několik bezdrátových multinabíječek různých výrobců, které podobnou funkci nabídly. Třeba s drobnými kompromisy ohledně přesného umístění zařízení nebo vyzařovaného výkonu, ale tři bezdrátová zařízení si na jedné podložce nabít můžete. A teď s takovým řešením přichází i Xiaomi. Design nabíječky přitom vypadá přesně jako původní AirPower a rovněž slibuje možnost položení telefonu kamkoli a zároveň vysoký výkon.

Také Xiaomi při prezentaci přiznalo, že největším problémem při vývoji této nabíječky bylo chlazení. Nakonec to ale čínští inženýři vyřešili. V hrubém přepočtu z čínských jüanů vychází cena na něco málo přes dva tisíce korun, po přičtení daně a nákladů na distribuci bude zřejmě evropská cena ještě o něco vyšší.

Kromě toho Xiaomi předvedlo další řešení bezdrátového dobíjení, přičemž se soustředí na rychlodobíjení. I bez kabelu bude možné nové telefony dobíjet výkonem až 67 W a telefon tak nabít z nuly na sto procent za 36 minut. To umožní nová 80W bezdrátová nabíječka ve formě stojánku. Ta bude stát v přepočtu cca 1 700 Kč.