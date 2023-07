Krátké video si na Instagramu vytoří úplně každý. S novými šablonami je to otázka minuty

Instagram ukázal nové šablony, které usnadní tvorbu krátkých videí prostřednictvím stejnojmenné mobilní. Šablony pro Reels budou rozděleny do několika kategorií, po vybrání šablony bude na vás, abyste do ní jen vložili potřebný foto a video obsah.

Využití šablon v aplikaci Instagram je velmi jednoduché. Stačí z domovské aplikace Instagram stisknout tlačítko +, následně odrolovat doprava na položku Reels. V dalším kroku zvolte položku „Šablony“ v pravém horním rohu. Šablony se aktuálně dělí na „Doporučené“ a „Trendy“, v brzké době by však měly do aplikace přibýt další kategorie.



Hudba se nyní do šablon vkládá automaticky, v následujících týdnech však upravíte i zvuky, časování jednotlivých klipů nebo si do šablony přidáte, co chcete

Jakmile si vyberete šablonu, do jednotlivých „okýnek“ musíte přidat video, které ořežete na přednastavenou dobu trvání, nebo statickou fotografii, která na displeji zůstane přesně danou dobu. V některých případech jsou přechody mezi foto a video obsahem plynulé, jindy rychlejší nebo se naopak průběžně mění, a až na závěr se třeba výrazně zpomalí. Vzhled šablony můžete vidět s ukázkovými fotkami a videi ještě před tím, než do ní začnete přidávat svůj obsah.

Následně můžete do šablony přidat i vlastní nálepky, texty nebo efekty. Současně k vašemu klipu Instagram automaticky přidá i hudbu na pozadí. Do budoucna by mělo možné vkládat automaticky do šablon texty a přechody, které byly použity u původního videa. Šablony tak budou upravitelné, takže k nim budete moci přidal nebo odebrat pozice pro klipy, nebo upravit časování jednotlivých přednastavených položek. Instagram bude na funkci i nadále pracovat, ovšem už teď ji mohou využít třeba ti, kteří si dosud nevytvořili ani jedno Reel. Díky šablonám to bude otázka chvilky.

Zdroj: instagram