Mobilní Mapy.cz opět testují novou funkci a už teď ji ve vybraných situacích nabízejí uživatelům. Jedná se o dialogové okno s nabídkou rychlejší trasy přímo na obrazovce probíhající navigace. Aplikace alternativní trasu nabídne, pokud se na trase objeví překážka v provozu, kterou by bylo nutné objet. Řidič může novou trasu přijmout, nebo pokračovat v navigaci po původní trase.

Samozřejmě nejde o žádnou přelomovou novinku. Některé navigace, jako například Waze od Googlu, signalizaci na rychlou jízdu nabízí již delší dobu. Na rozdíl od Waze ale Seznam a jeho Mapy.cz autonavigaci neprovozují tak dlouho, takže do ní funkce přidávají postupně. Určitě tak nejde o poslední novinku, které jsme se dočkali.

Funkce ale samozřejmě není povinně aktivovaná. Koho by vyrušovala, nebo by ji z nějakého důvodu nechtěl využívat, může ji samozřejmě v nastavení aplikace vypnout. Seznam proto nabízí i rozšíření této funkce, která na displeji předem upozorní na úsek sledovaný radarem s odpočtem vzdálenosti, aby řidič zavčas mohl správně přizpůsobit rychlost.

Populární Mapy.cz se s novou aktualizací dočkaly užitečné vychytávky. Nově vás u navigace v autě upozorní na rychlou jízdu, a to nejdříve vizuálně ikonkou na displeji a později i zvukovou signalizací. Pokud tedy při jízdě v autě překročíte lokálně maximální povolenou rychlost, určitě to zjistíte.

V aplikaci stačí do vyhledávacího políčka zadat výraz „nejlevnější benzín“ a na mapě ve vašem okolí se zobrazí jako zvýrazněné body zájmu čerpací stanice s nejnižší cenou paliva. Aplikace bere v úvahu nejen ceny benzínu, ale nafty, LPG i CNG, takže můžete hledat rovnou i „nejlevnější LPG“.

Novinka jistě zjednoduší život uživatelům, kteří z nějakého důvodu neradi píšou texty na mobilních zařízeních. S ohledem na zákonem stanovený zákaz manipulace s mobilním telefonem během řízení auta by však přišla vhod možnost aktivovat tuto funkcí bez ťukání na displej – tedy ideálně pomocí nějakého klíčového slova.

K tomu, aby Mapy.cz dokázaly navigovat do práce a domů, je nutné být přihlášený a mít zadané adresy těchto cílů v sekci Místa a trasy . V opačném případě uživatel logicky narazí na chybovou hlášku „Nic jsme nenašli“.

Kromě navigace do práce a domů lze hlasem zadat také libovolnou adresu, včetně čísla popisného či orientačního. Pokud zadání odpovídá více možností, nabídne je aplikace ve formě špendlíků v mapových podkladech a seznamu, ze kterého lze vybrat cílovou destinaci.

V seznamu provedených změn je novinka prezentována takto: „Přidali jsme možnost hlasového vyhledávání a příkazů přímo z hlavní obrazovky. Stiskněte ikonku mikrofonu a řekněte třeba “navigovat do práce”.“

19. května 2021

Snazší plánování tras, export do GPX

Aplikace Mapy.cz (zdarma pro Android a iOS) v aktualizaci na verzi 9.3 přináší několik užitečných vylepšení. Nově lze vyexportovat naplánovanou trasu do formátu GPX přímo v aplikaci (dosud šlo trasu pouze uložit, stahovat jste ji museli v mobilní verzi webu). Tento soubor lze následně nasdílet do obslužné aplikace pro chytré hodinky (např. Garmin Connect) a z ní bezdrátově přenést do hodinek.

Při přepnutí na leteckou mapu je v pravém horním rohu nově zobrazeno datum pořízení snímku. Aktuálně v okolí Brna ukazuje květen 2018, letecké snímky jsou tedy tři roky staré. Poslední drobnou novinkou verze 9.3 je vylepšení navigačního hlasu „Janka“.