Poslední novinkou, která se týká stavů, je okamžitý náhled obsahu sdíleného odkazu, pokud jej zveřejníte přímo ve stavu. Stav tak bude vypadat na první pohled lépe a ostatní budou hned vědět, čeho se odkaz týká. WhatsApp už začal nové funkce postupně zařazovat do poslední verze aplikace, která by měla být brzy dostupná všem uživatelům po celém světě. Pokud tedy ještě výše popsané funkce ve svém telefonu nemáte, budete si muset ještě chvíli počkat.

Jeho součástí nemusí jen fotka s textovým popisem, ale nové také hlas. WhatsApp dovolí nahrát hlasovou zprávu o délce až 30 sekund, a to pro ty případy, kdy chcete sdílet stav osobnějšího rázu. Někdy je totiž o dané věci lepší mluvit, než jen psát. Na své stavy můžete nově očekávat i reakce, stejně tak můžete hodnotit i stavy vašich přátel, a to jedním z osmi dostupných emoji. I nadále lze na stavy reagovat textově, hlasově nebo např. nálepkami. WhatsApp dá také daleko lépe vědět, že někdo z vašich kontaktů změnil svůj stav. Kolem ikony kontaktu se zobrazí výrazný kroužek.

Barevné zvukové vlny vám vizuálně na první pohled jasně ukáží, kdo právě mluví. Když se někdo ke skupinovému hovoru připojí, na displeji se objeví výrazná notifikace. WhatsApp navíc pro systém iOS připravuje funkci Obraz v obraze (Picture in picture), která při minimalizaci WhatsApp nechá zobrazenou obrazovku s videem v kompaktní podobě, přičemž můžete v systému iOS dělat to, co zrovna potřebujete. Tato funkce se však zatím testuje, a do iPhonů dorazí až po novém roce.

Tuto funkci jako první světu představil portál WABetaInfo , podle něhož je funkce součástí betaverze WhatsAppu, konkrétně u varianty 2.22.25.20. Mimo to, že zpráva zmizí hned poté, co ji uživatel přečte, a minimalizuje aplikaci, nelze ani se zobrazeným textem nijak pracovat. Jakmile aplikace detekuje zprávu typu „view once“, nepovolí vám kopírování textu, přeposlání zprávy ani pořízení screenshotu. Sejmutí obrazovky přitom v aplikaci WhatsApp jinak není žádný velký problém. Jednorázové zobrazení si dnes můžete nastavit u fotografií a videí, takže jednorázové zprávy byly vcelku očekávaným přídavkem.

Ukázkovým příkladem komunit je např. komunita rodičů dětí ve škole. Všechny globální oznámení přistanou do všech podskupin, které se týkají např. jednotlivých tříd. Dalším příkladem je sdružení vlastníků bytových jednotek, které může v rámci komunity spojovat celý blok, a to ze skupin, která se každá týká jednoho bytového domu. A podobných příkladů by se z praxe dalo najít více. Veškeré chaty v komunitách jsou samozřejmě zabezpečeny koncovým šifrováním.

Oživeno 27. září 2022 | Aplikace WhatsApp zavádí novou funkci WhatsApp Call Links, která podstatně zjednoduší plánování a sdílení probíhajících hlasových a video hovorů. Jedním kliknutím bude možné nasdílet odkaz hovoru a poslat jej prakticky komukoliv. A to i těm, které nemáte ve svém seznamu kontaktů. Protistrana však musí mít nainstalovanou aplikaci WhatsApp, jinak se ke sdílenému hovoru nepřipojí. Tato funkce sice vypadá jen jako drobnost, v praxi by mohla být často využívána.

U obou variant aplikace bude třeba nejprve propojení s účtem v telefonu, který je navázán na telefonní číslo. Po propojení budete moci z desktopových systémů odesílat a přijímat zprávy či volat podobně jako na smartphonu. A to s koncovým šifrováním, které je k dispozici i pro každé propojené zařízení. Myslete však na to, že propojení počítače a telefonu se automaticky zruší, pokud se u svého smartphonu k WhatsApp nepřihlásíte po dobu 14 dní.

Druhou užitečnou funkcí je tzv. „tiché“ opuštění skupiny. V současné době je to nastaveno tak, že jakmile uživatel opustí skupinu, jsou o tom informování všichni účastnici konverzace. A to může odstartovat spoustu návazných soukromých konverzací s prostým dotazem na to, proč jste vlastně skupinu opustili. Nově bude možné opustit skupinu ve vší tichosti, dozví se o tom jen její administrátoři.

Migrace chatů z Androidu na iOS

Oživeno 22. července 2022 | Zhruba měsíc po otestování v betaverzi se do aplikace WhatsApp dostává nová funkce. Tento populární komunikátor tak i v běžně dostupné verzi dokáže přenést z Androidu na iOS historii konverzací. Ale musíte splnit několik základních podmínek.

V Android telefonu i iPhonu musíte mít nejnovější verzi aplikace, u Androidu je to 2.22.7.74 nebo vyšší, u iOS pak verze 2.22.10.70 či novější. Starý a nový telefon musí mít stejné číslo, tedy je třeba SIM kartu z původního telefonu umístit do nového. Data je možné přesouvat z Androidu jen do zcela nového či obnoveného iPhonu, a to přes aplikaci Přechod na iOS, kterou si bezplatně stáhnete z Google Play. Za její existencí nestojí nikdo jiný, než firma Apple. Posledním důležitým detailem je to, aby byly oba telefony připojeny ke stejné Wi-Fi síti. Více informací se dozvíte na webu WhatsAppu.

Je třeba připomenout, že opačným směrem, tj. z iOS na Android přenosy konverzací fungovaly již dříve.

WhatsApp umožnil přenos historie konverzací již vloni, a to směrem z iOS na Android. Jako první mohly funkci loni v srpnu využít smartphony od Samsungu, v říjnu pak navázala všechna další zařízení s Androidem 12. Přenos konverzací opačným směrem však funguje až nyní, a to zatím v betaverzi aplikace WhatsApp beta.

Pokud tedy budete přecházet z Androidu na iOS, můžete si s sebou vzít i své staré konverzace. Tedy za předpokladu, že budete splňovat všechny tyto podmínky:

přecházíte z Androidu 5 Lollipop a novějšího

na Androidu používáte aplikaci WhatsApp 2.22.7.74 nebo novější

na iPhonu budete mít stejné telefonní číslo jako na Androidu

přenos dat je jednorázový, a to při úvodním nastavení iPhonu

Zatímco splnění prvních tří bodů je „brnkačka“, na čtvrtý bod si musíte vzpomenout při nastavování iPhonu. Funkce je navázána na aplikaci Move to iOS, v rámci které do přenášených dat zahrnete i konverzace z WhatsAppu. Pokud na to však zapomenete a chaty nepřenesete, znamená to, že budete muset iPhone kompletně vyresetovat nebo používat aplikaci WhatsApp „s čistým štítem“. Přenos dat tedy probíhá lokálně přes Wi-Fi či hotspot, a oba telefony musí být připojeny k nabíječce.

Je třeba dodat také to, že součástí přenosu jsou pouze konverzace. Při využití aplikace Move to iOS se nebudou přenášet informace o provedených platbách ani historie volání přes WhatsApp. Zatím však není jasné, kdy funkce dorazí di běžně dostupné verze aplikace. Odhadujeme, že to minimálně několik měsíců potrvá.

