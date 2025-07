Co očekáváme od portrétů z mobilu. Požadavky nejlépe pochopily čínské značky, ostatní mají co dohánět – i Apple

Když pořizujete portréty osob, asi si dokážete představit, jaká jsou pro vás nejdůležitější kritéria kvality. Zjišťoval to i benchmark Dxomark, který k tomu přistoupil vědecky. Vzal dobrovolníky do Paříže, dal jim do rukou špičkové modely z konce roku 2024 a ze začátku roku 2025 a objektivně zhodnotil, jak si jednotlivé značky stojí. Ukázalo se, že subjektivně se ideálním portrétům nejvíce blíží čínské značky Oppo a Huawei.



Od portrétů očekáváme dobře osvětlený obličej, neutrální bílou a přirozené vzhled pleti. Dáváme přednost realistické podobě před umělým vzhled – ten si v případě potřeby dotvoříme filtry

Kvalitu portrétů prakticky vystihují tři základní oblasti. Nejdůležitější je expozice obličeje, protože mnoho telefonů v protisvětle nebo v tmavých prostředích podexponuje obličej, který je pak nepřirozeně tmavý a ztrácí detaily. Takové fotky pak často ani nesdílíme, protože nemají základní požadovanou kvalitu. Druhým důležitým aspektem je vyvážení bílé. Různé značky s ním experimentují směrem k teplejším nebo chladnějším odstínům. Pokud je však úprava příliš výrazná, portréty nejsou tolik lákavé a barevné úpravy jsou nápadné. Třetím klíčovým kritériem je barva pleti, což je u telefonů dlouhodobý problém, protože ne vždy ji zachytí přesně tak, jaká je pleť ve skutečnosti.

Co čekáme od portrétů?

Pro Evropany je při focení portrétů mobilem nejdůležitější:

dobře osvětlený obličej neutrální vyvážení bílé přirozený vzhled pleti

Na druhou stranu jsme schopni udělat určité ústupky. Když jsme s portrétovou fotografií jinak spokojeni, klidně přehlédneme lehké rozmazání nebo drobné nedokonalosti. Navíc se ukazuje, že požadavky Evropanů jsou stejné jako jinde ve světě, takže výrobci nemusí ladit nastavení portrétů podle regionálních preferencí (a podle převažující barvě pleti), o čemž se dříve hovořilo jen v zákulisí. Stejný test DxOMark v Číně totiž dopadl téměř identicky.



Index spokojenosti s portrétními snímky. Dominují v něm telefony čínských značek – Oppo a Huawei

V rámci subjektivních hodnotících testů dopadly nejlépe čínské značky Huawei a Oppo, konkrétně modely Mate 70 Pro+ a Oppo Find X8 Pro. DxOMark u nich chválí přesnou expozici, vyvážení bílé i reálné pleťové tóny. Telefony měly také nejmenší počet odmítnutých snímků a stabilní výkony i při focení v noci nebo v protisvětle. Ani tyto značky však nemají vyhráno – v méně ideálních podmínkách se očekávání uživatelů a možnosti současných mobilních portrétů stále výrazně rozcházejí.

Kde se umístili další globální giganti? Apple iPhone 16 Pro Max měl problém s barevným posunem do žluta. Samsung Galaxy S25 Ultra doplatil na nevyváženou expozici a Pixel 9 Pro XL na pleťové tóny do růžova. Výstup je přitom vždy ovlivněn finálním post–processingem a pokud se jednotlivé značky chtějí zlepšit, mohou se inspirovat doporučeními od DxOMark.

Raději realističtější než umělá

DxOMark uvádí, že výrobci smartphonů by se měli více zaměřit na realističnost portrétů, ne na to, jak efektně na nich vypadáte. V náročných scénách (západ slunce nebo v interiéru) by měli výrobci snížit podexponování a současně umožnit pokročilým uživatelům manuální doladění, například výběrem barevného profilu.

Z toho vyplývá, že výrobcům už nestačí mít jen dobrý fotočip, musí se v daleko větší míře zaměřit na software. A to platí pro všechny bez rozdílu.