Co potřebují Wear OS hodinky, aby více zaujaly. Toto jsou funkce, které by mohly odkoukat od Garminů

Hodinky se systémem Wear OS se v poslední době více zaměřují na zdraví a fitness, mají však před sebou ještě dlouhou cestu. Inspirovat se mohou třeba u Garminu, který má kompletní portfolio hodinek. Právě od nich by se Wear OS mohl učit a „vypůjčit“ si některé funkce pro vylepšení hodinkové platformy jako takové. Třeba aby se hodinky s Wear OS staly atraktivnější i pro ty, kteří je kvůli řadě nedostatků až dosud nepoužívají.



Vybíráme funkce, které by hodinky s Wear OS měly odkoukat od Garminů...

Za systémem Wear OS stojí Google, který má i svou vlastní mapovou službu. Některé hodinky přesto dokáží jen komplikovaně importovat GPX trasy, chybí jim možnost offline využití stažených tras podobně, jako to umí Garmin Connect. Trasu pošlete na hodinky, v nichž sledujete podrobnou navigaci trasy, která se vyhýbá nepřístupným silnicím, a současně využívá i komunitní hodnocení oblíbenosti jednotlivých tras. Google by mohl nabídnout přesnější trasy s reálným provozem a s využitím umělé inteligence, a třeba nabídnout srovnání časů daných tras s ostatními, což funguje třeba v aplikaci Strava.

Speciální cvičení, zátěž a příslušenství

Když už jsme nakousli cvičení a různé specializované aktivity (golf, lyžování, potápění), v nich je králem také Garmin. Nabízí specifické funkce pro různé sporty, zatímco hodinky od Samsungu a Googlu mají spíše jen menší počet univerzálnějších cvičení bez řady specifických metrik. Na každému stačí jen evidovat chůzi, běh a cyklistiku... proto mají Garminy hodně přesnou evidenci více než tisícovky cvičení, a to včetně tréninkových plánů, u nich počítají i s odpočinkem. Samozřejmě nechybí ani animace ukazující správou podobu cviku, popř. plány na silový trénink od virtuálního trenéra Garmin Coach. Tady se má Wear OS (i prémiové hodinky Galaxy Watch Ultra) ještě hodně co učit...



Kardiovaskulární zátěž a běžecké metriky u Pixel Watch 3. Google zde udělal velký kus práce, Garmin je však stále „trochu jinde“

Systém Wear OS se pro monitoring běhání za poslední dobu zlepšil, Pixel Watch přidaly intervalová cvičení s kardio záteží, analýzy a doporučená denní cvičení, Galaxy Watch7 zase dostaly přesnější dvoupásmovou GPS. Funkce pro tréninkové zatížení jim ale chybí. Řešení od Googlu zase nerozlišuje mezi úrovněmi aerobních a anaerobních aktivit. Wear OS zjednodušeně nemá žádnou metriku, která by ukázala vaše běžecké úsilí v reálném čase, což Garminy a Apple Watch zvládají s přehledem. Wear OS by mohl odhadovat dobu odpočinku po tréninku a nebo mapovat zlepšení vašich výkonů v průběhu času.

Garmin má také propracovaný systém doplňků, k nimž se může připojit. Hrudní pásy, trenažéry, cyklopočítače... u Wear OS je bez problémů jen připojení ke sluchátkům a k několika málo cvičebním strojům a cyklopočítačům. Většinou potřebujete samostatnou placenou aplikaci, a celek nefunguje tak jednoduše a plynule, jak byste čekali. Hodinky však podporují Bluetooth, a tak by pro Google neměl být až takový problém, aby vylepšil konektivitu hodinek. Některé podporují i standard ANT+, ale podpora všech měřených dat a jejich předávání do hodinek zdaleka není stoprocentní. I na tom by se ale dalo zapracovat...

A v neposlední řadě tu máme výdrž baterie. Hybridní Pixel Watch 3 vydrží dva dny (ke slibovaným čtyř dnům je zatím daleko), Galaxy Watch Ultra maximálně tři dny, jinak je to spíše jeden den na jedno nabití. A to u hodinek, které používají základní energeticky nenáročně čipy, a mají relativně velké kapacity baterií.

Hodinky od Garminu však výdrž evidují spíše v řádu týdnů, a jejich výdrž může ještě prodloužit třeba solární nabíjení. Wear OS potřebuje omezit svou energetickou náročnost, a nebo musí Google musí přidat systémový úsporný režim, který třeba vypne dodatečné aplikace, ale ponechá základní měřící funkce hodinek beze změn. K čemu jsou totiž chytré hodinky bez chytrých funkcí a měření?

I přesto, že je aktuální hodinková platformy Wear OS rok od roku lepší, při pohledu na konkurenci má stále co dohánět.

Via Androidcentral