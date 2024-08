Co přijde po Face ID? Apple si patentoval odemykání telefonu srdečním tepem v kombinaci s EKG

Když do iPhonů v roce 2017 dorazilo odemykání Face ID, bylo na svou dobu velmi pokrokové. Stačí jen dodat, že až do dnešních dní na Androidu neexistuje široce používané konkurenční řešení, a že Face ID neublížila ani doba, kdy jsme si obličeje povinně zakrývali rouškami a respirátory. Face ID však v iPhonech nemusí být do nekonečna, postupně by je mohla doplnit či nahradit nová biometrická technologie, které bude stačit jen váš srdeční tep s v kombinaci s EKG.



Půlminutové měření EKG by mohlo sloužit jako biometrická metoda pro odemknutí iPhonu, iPadu nebo Macbooku. Apple v patentu zvažuje i to, že by elektrody pro EKG umístil i přímo na rám iPhonu

Srdeční tep by se měl podle mnohých expertů stát biometrickou metodou budoucnosti, protože má každý člověk trochu odlišný rytmus, resp. elektrické signály na EKG. Apple si v patentu představuje odemykání iPhonů v budoucnosti tak, že byste nejprve spustili EKG na hodinkách. Po ukončení měření by se telefon odemkl, a zůstal by odemknutý do té doby, než byste hodinky sundali z ruky. Podobný přístup by umožňoval např. odemknutí Macbooku či iPadu.

A co EKG rovnou na rámu iPhonu?

A zatímco u Apple Watch jsou elektrody na vnitřní části a v boční korunce, Apple zvažuje i nad tím, že by elektrody umístil přímo do rámu iPhonu. EKG byste tak natočili při běžném držení telefonu a podržením některého místa na rámu druhou rukou. EKG by následně mohlo být určeno i k detekci vaší „nálady“.

Zatím se však jedná jen o představy „na papíře“, které mohou skončit v propadlišti dějin. Samotné využití srdečního tepu a EKG pro biometrické zabezpečení telefonu na papíře nevypadá nijak špatně, jenže je tu i problém s časem. Zatímco skenování Face ID zabere zlomek vteřiny, natočení EKG trvá půl minuty. Je sice možné, že by vás iPhone „poznal“ i za kratší dobu, rychleji než u Face ID to ale určitě nebude.

Zdroj: USPTO, Appleinsider, Medium