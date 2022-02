Co s vysloužilým Androidem? Pošlete ho dál, uložte do šuplíku nebo pro něj vymyslete nový smysl života

Koupě nového telefonu s sebou nese i příjemné „starosti“. Zkoumáte jeho možnosti, zjišťujete, jak fotí, testujete na něm výkon a prakticky všechny stěžejní funkce. Jenže hned poté se musíte rozhodnout, jak naložit se starým telefonem. Do popředí vstupuje obligátní otázka „Kam s ním?“ Jako první se nabízí prodej telefonu, jednoduše jej za nižší cenu pošlete o dům dál. A nebo si jej raději necháte v šuplíku, co kdyby... A pak je tu ještě jedna možnost, u které srdce ekologů zaplesá. Co s Androidem? Pošlete ho dál Jistě, možnost číslo jedna. Starší telefon už nevyužiju, tak ho pošlu dál. Tedy za předpokladu, že není nijak výrazně rozbitý či potlučený. Pokud vypadá slušně, může ještě udělat radost někomu jinému. Telefon může „zdědit“ někdo z vaší rodiny, třeba děti, tetička, rodiče či prarodiče, nebo jej umístíte na internetový bazar. Nejdříve za trochu vyšší cenu, a pokud telefon nezaujme, budete jeho cenu zřejmě postupem času snižovat. Moc se o tom nemluví. Sledujte reklamy v Samsung Global Goals a pomozte planetě Pokud si telefon kupujete na pár měsíců a pak jej pošlete dál, nebude zřejmě pořizovací cena a částka, za kterou jej nabídnete na bazaru, až tak výrazně rozdílná. U telefonů, kterým již dobíhá či už dokonce doběhla záruka, však musíte počítat s tím, že bazarová cena půjde hodně nízko. V Česku existují i různé trade-in služby pro výkup telefonů. Jejich cena se odvíjí dle skutečného fyzického stavu, pokud máte tedy od rozbalení telefonu na displeji fólii a telefon byl celou dobu v obalu a nikdy nespadl na zem, můžete si sáhnout na co nejvyšší výkupní cenu. Občas jsou výkupy přímo svázány s nákupem nového modelu, a výrobci k tomu, tu a tam, přihodí i výkupní bonus navíc. Na co při prodeji telefonu nezapomenout? Rozhodně na obnovení telefonu do továrního nastavení. Nechcete přece, aby se vaše citlivé informace dostaly do rukou i někomu jinému. A také nechcete zažít faux pas – to, když nový majitel zapne telefon, který bude vyžadovat přihlášení k vašemu Gmailu... Proto ještě před továrním nastavením doporučujeme odebrat všechny přihlášené účty, zejména ten googlovský. Jak na Androidu obnovit smazané fotografie? Čím rychleji se do toho pustíte, tím větší šance na záchranu Obnovení do továrního nastavení se liší dle výrobce vašeho Androidu, u Samsungů jej provedete přes Nastavení - Obecná správa - Obnovit - Obnovit tovární data. Po obnovení ještě zkuste telefon znovu nastavit, vynechte přihlášení k Gmailu a k dalším službám. Pokud vám telefon naběhne a nevyžaduje žádné další ověření hesla, udělali jste vše správně.

Co s Androidem? Půjde do šuplíku Koupili jste si nový telefon ale máte ještě určité „citové vazby" k tomu staršímu? Hlodá vám v hloubi mysli pochybnost, abyste se dovolali, když se nový telefon pokazí (nehledě na pravděpodobnost)? Nebo snad chcete v dlouhých zimních večerech experimentovat s alternativními ROMkami? U hlavního telefonu určitě žádné softwarové zásahy dělat nebudete, tak proč si starší telefon jednoduše neponechat jako záložní smartphone? A proč ostatně nesbírat všechny své dosavadní telefony? Mít záložní smartphone v šuplíku asi není žádný velký problém, pokud však už kvůli počtu telefonů šuplík nedokážete zavřít, měli byste se zamyslet. Pokud chcete skladovat telefony s bateriemi v šuplíku, je třeba minimálně občasná vizuální kontrola. Nafukující se baterie starých telefonů, které dokáží i vycvaknout kryty, rozhodně nejsou bezpečnou situací. Pokud už telefony neplánujete používat, je daleko bezpečnější se zbavit minimálně jejich baterií, aby nehrozilo, byť sebemenší, riziko. A pokud chcete starý Android i nadále používat, kniha Batteries in a portable World doporučuje před uschováním do šuplíku nabít lithiové baterie na 40 procent a telefon udržovat v teplotě okolo 15°C. Tím pádem si zaručíte, že i po delší době bude baterie v co nejlepší kondici. Zvláště staré baterie a akumulátory však mohou i přesto znamenat určitou formu rizika. Stejný problém ostatně řešilo i mobilní muzeum Mobile Phone Museum, které delší dobu hledalo, kam uskladnit telefony se staršími bateriemi. Tento problém nakonec vyřešilo speciální skladovací centrum na okraji Londýna, ovšem tento druh skladování určitě není, z pohledu financí, pro všechny... A když už bude telefon v šuplíku, můžete mu „věnovat pozornost" v trochu jiném světle než dosud. Můžete na něj instalovat alternativní ROM či si nanečisto vyzkoušet potenciálně podezřelé aplikace z Google Play, k němuž máte přihlášen alternativní účet bez platební karty. A pokud budete chtít uspokojit „dítě uvnitř", můžete telefon třeba rozebrat a zase složit.