Co se stalo s programem Android One? Dříve lákal na čistý Android, dnes by musel mít delší podporu

Vzpomínáte si na dobu, ve které existoval program Android One? Je to dávno, musíme se přenést přesně deset let nazpět, kdy program vznikl, a jeho hlavní náplní bylo nabídnout čistou verzi Androidu i u levnějších telefonů, které by jinak měly své prostředí výrazně upravené grafickou nadstavbou. Dnes je to možná až nemyslitelné, ale ve své době (2014 až 2018) byl čistý Android preferovanou verzí Androidu. Stačilo pár let a naše preference se úplně změnily.



Program Android One, tj. levnější telefony s čistým Androidem bez grafických nadstaveb, sahá do roku 2014

Program Android One sliboval uživatelům hardware jejich oblíbené značky, a současně software, který byl bez vizuálních úprav a také bez dříve běžně instalovaného bloatwaru. Samotný program vsázel i na to, aby zařízení s čistým Androidem mohla být levnější, než Nexusy, tj. telefony od Googlu, které patřily spíše k tomu dražšímu na trhu. Ze startu se program využíval zejména na rozvojových trzích, v letech 2017 až 2018 se už jednalo o globální iniciativu, která myšlenkově navázala na dražší telefony „Google Play Edition“. Vzpomenout můžeme např. na Samsung Galaxy S4, do něhož jste si mohli doinstalovat čistý Android, popř. jej rovnou zakoupit bez grafické nadstavby od Samsungu.

Dnes by měl smysl kvůli aktualizacím

Android One však byl oproti upraveným high-end telefonům koncipován tak, že měly telefony už od startu čistý Android a přídavky od výrobce, pokud se nejednalo o bloatware. Prvním globálním Android One telefonem bylo Xiaomi Mi A1, které mělo místo MIUI čistý Android, později se přidala i Motorola, která u téměř čistého Androidu (s vlastními přídavky a aplikacemi) zůstala dodnes. Program začal koncem roku 2019 upadat, v popředí se drželo Xiaomi (s modelem Mi A3) a také Nokia. Ta byla nejaktivnější až do roku 2022, třeba proto, že její prostředí bylo téměř identické s čistým Androidem, a tak mohla na krabičky rovnou vylepovat příslušnost k programu Android One.

V loňském roce se objevil na trhu jen jeden Android One telefonu, byl však dostupný pouze v Japonsku. A letos už telefon neevidujeme žádný. Karta se totiž obrátila, a čistý Android už dávno není mainstream, ale je určen pro menší skupinu zájemců. A tu uspokojí Pixely, které se cenově nešplhají do těch nejvyšších pater, což platí např. pro „áčkové“ modely. Mobilní výrobci si postupem času uvědomili, že software je můžete oproti konkurenci poměrně výrazně odlišit.



Poznávacím znamením telefonů bylo povinné logo Android One na zadním krytu

Můžeme tak směle tvrdit, že díky programu Android One a jeho neslavnému konci se OEM výrobci začali o své nadstavby daleko více starat. Samsung do toho pořádně šlápnul v roce 2019, a i díky tomu dnes nadstavba One UI patří k tomu nejlepšímu, co můžeme mezi Android telefony najít.

Android One se už v plné podobě zřejmě nikdy nevrátí, přesto si myslíme, že i dnes by si své zájemce našel. A to ne kvůli designu prostředí nebo doplňkům od Googlu, ale kvůli softwarové podpoře. Čistý Android ji totiž má daleko delší, než většina OEM výrobců s vlastními nadstavbami. Trh směřuje k tomu, aby byla podpora telefonů delší než dva roky, a tomu by Android One mohl dopomoci. Třeba u těch značek, které delší podporu stále nehodlají akceptovat. Něco nám ale říká, že ani toho se nedočkáme.

Byl by pro vás telefon s čistým Androidem v rámci programu Android One stále zajímavý, nebo dáváte přednost vzhledu a funkcím mobilních nadstaveb?