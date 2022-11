Co taky umí smartphone? Třeba vyhodnotit technický stav mostů. A to levněji než samostatná měřidla

Studie z pera americké MIT (Massachusetts Institute of Technology) dokázala, že smartphony mohou výrazně pomoci s predikcí možného pádu silničních mostů, resp. se zjištěním jejich aktuálního stavu. Autoři studie vzali jako ukázkový příklad most Golden Gate Bridge v San Franciscu, přes něhož projeli 102× automobilem, ve kterém byl smartphone s testovací aplikací. O to stejné pak požádali řidiče Uberu, kteří přes most učinili 72 jízd. A co z testování vzešlo?

Vývojáři porovnávali výstupy, které naměřil telefon, s údaji z 240 běžných senzorů, které byly na mostě umístěny po dobu tří měsíců. Mostní konstrukce přirozeně vibrují, vývojáře však zajímaly specifické, tzv. modální frekvence mostu. Jejich případná změna v průběhu času můžete naznačovat i možné změny v integritě mostní konstrukce. V průběhu testování se ukázalo, že data zaznamenaná telefony s akcelerometry byla velmi podobná jako v případě samostatných měřidel. Deset zjištěných frekvencí bylo originálu velmi blízko, pět z nich mělo s měřidly absolutní shodu.

Pro měření běžných betonových mostů se vývojáři vydali do italského Ciampina. Přesnost naměřených dat se zlepšovala s počtem jízd přes most, což ukazuje, že čím větší počet uživatelů bude mít aplikaci zapnutou, tím blíže budou zprůměrovaná data z telefonů k hodnotám, které naměří samostatná mostní čidla. Samozřejmě, telefony nikdy svou přesností nenahradí samostatné snímače, mohou však výrazně omezit náklady na monitoring starších mostů. Při brzo zjištěných nedostatcích mohou opravy prodloužit životnost mostů o 15 až 30 procent. A také zajistit jejich vyšší bezpečnosti prakticky bez jakýchkoliv finančních nároků. Chytrý telefon totiž „cestuje“ téměř v každém autě.

Vibrace motoru, převodovky a asfaltu už umí mobilní aplikace už nyní odfiltrovat. Budoucí vývoj aplikace pro Android se zaměří na případné vlivy, které má na měření umístění smartphonu ve stojánku v autě či na to, zda naměřená data nějak neovlivňuje použitý typ vozidla.

Zdroj MIT