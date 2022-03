Co udělat, než prodáte svůj starý telefon. Na tyto kroky byste neměli zapomenout

Vlastníte telefon a používáte jej už nějaký čas. Je funkční, skvěle použitelný a nic mu není, vy jste však dostali zálusk na nový model. A co s tím starým? Ideálně jej prodat a nechat sloužit u nového majitele. Na co si při prodeji dát pozor a co s telefonem před prodejem udělat? To vše se dozvíte v tomto článku.

Stáří a značka rozhoduje

První co ovlivní veškeré vaše další kroky jsou značka a stáří telefonu. U značky platí jednoduchá otázka. Máte iPhone? Ač to zní zvláštně, tato otázka má důležitý vliv na to, co s telefonem před prodejem dělat i jakou cenu při prodeji zvolit.

Existují průzkumy, které potvrzují, že právě telefony od Applu si daleko nejlépe drží svou cenu. Zatímco iPhone může dle statistik i po 2 letech stále mít hodnotu odpovídající klidně 40 % pořizující ceny u telefonů s Androidem ztratí na hodnotě daleko víc, a to dokonce už po prvním roce.

Důvod je zakořeněný částečně už v softwarové podpoře. Pokud váš iPhone byl při nákupu nový a nemáte jej více než 2 roky, budoucí majitel se může těšit na další roky podpory. U telefonu s Androidem už kupce může kupovat tak trochu zajíce v pytli, jelikož telefony zpravidla mívají podporu kratší, většinou maximálně 3 roky od uvedení. Myslete na to jak v prodejní ceně, tak v případě iPhonu i u prodejních argumentů.

Zkontrolujte fyzický stav

Pokud telefon chcete prodat, nebo vrátit v rámci nějakého výkupu, je fyzický stav telefonu klíčový. Každý naražený růžek, škrábanec či oděrka totiž může znamenat ponížení prodejní ceně. S vlasovými škrábanci se v rámci běžného používání počítá, ale hluboký rýpanec už budete hůře omlouvat.

Ideální však je, aby telefon neměl vyloženě prasklý displej nebo sklo na zádech, které většinu kupců odradí a vás donutí hodně zlevňovat. Až v tu chvíli si pak člověk často uvědomí, že investice do ochranného krytu možná stála za to. Pokud jste jej ale naopak používali a displej nejeví vyloženě známky opotřebování, tak je to jen plus pro vás a můžete to v ceně přístroje zohlednit.

Důkladně čistěte

Když s telefonu zbavujete, dejte mu poslední péči. Vyčistěte displej, ideálně hadříkem a nějakým přípravkem pro to určeným. V případě online prodeje je tím dobré začít už před samotným focením na inzerát. Na fotografiích vyleštěný displej určitě bude dělat dobrý dojem.



Telefon vyčistěte od nečistot

Telefon doporučejeme otřít také vlhčeným hadříkem pro odstranění špíny a nečistot a dokonce existují i speciální dezifenfekční přístroje pro telefony. Vyhněte se však vodě a jiným tekutinám, které by telefonu, pokud není vodotěsný mohly velmi ublížit.

Zapomenout byste neměli ani na vyčištění konektorů a průduchů reproduktoru. S průběhem času se do nich totiž dostává prach a jiné nečistoty, které se usazují v nabíjecím či sluchátkovém konektoru. Čištění ale hlavně nedělejte ničím ostrým ani kovovým, abyste drátový vstup nepoškodili. V redakci se nám k tomuto čištění osvědčilo například dřevěné párátko.

Telefon obnovte do továrního nastavení

Když máte telefon fyzicky v pořádku, vše máte správně zálohované nebo v ideálním případě už přenesené do nového telefonu, vrhněte se na smazání dat z telefonu. To je u Androidu i iPhonu principiálně velmi podobné, jen se konkrétní kroky provádí jinde.

Obnovení Androidu

Většina uživatelů ví, že se data nejrychleji mažou pomocí obnovení do továrního nastavení. Často však zapomínají na důležitý krok, který telefony pro úplné vymazání v posledních letech vyžadují kvůli ochraně proti krádeži. Tím je odhlášení uživatelského účtu Googlu.



Před obnovou do továrního nastavení nezapomeňte na Androidu odebrat Google účet.

To najdete v Nastavení -> Účty a zde vyberte váš Google účet a zvolte odebrat. K tomuto kroku je kvůli bezpečnosti vyžadován kód. Až po tomto kroku můžete telefon bezpečně obnovit do továrního nastavení. V případě, kdy byste na odhlášení účtu zapomněli, telefon by po obnovení vyžadoval přihlášení opět vaším účtem.

Obnovení iPhonu

Na iPhonu je rovněž potřeba nejdříve odebrat uživatelský účet a telefon tím pádem odhlásit i od iCloudu a dalších služeb včetně funkce Najít. To provedete jednoduše kliknutím v nastavení na ikonku vašeho účtu a zvolíte možnost odhlásit se.



Obnovení továrního nastavení na iPhonu.

Dříve bylo trochu chaotické i samotné obnovení do továrního nastavení, ale od verze systému iOS 15.4 to Apple výrazně zjednodušil. Najdete to v Nastavení -> Obecné -> Přenést nebo resetovat iPhone -> Smazat data a nastavení.