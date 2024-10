Co umí můj telefon nového? Google na české Androidy zasílá informace o přidaných funkcích

Zatímco uživatelé Pixelů jsou na to zvyklí, pro uživatele Androidů jiných značek je to premiéra. V průběhu tohoto týdne Google už i do Česka zasílá informační obrazovku s přehledem „nových“ funkcí vašeho telefonu. Musíme dodat, že se nejedná zase až o tak nové funkce, protože řada z nich se do systému dostala už před několika měsíci. Jenže ti uživatelé, kteří si informace aktivně nehledají, vlastně ani neví, že jejich Android zase umí něco nového.



Telefony s Androidem testuju už pěknou řádku let, ovšem obrazovku s nápisem „Váš Android má nové funkce“ vidím mimo Pixelů úplně poprvé. Jedná se o celodisplejovou notifikací, která na vás může v těchto dnech zčistajasna vyskočit při běžném používání telefonu. A pokud si ji zobrazíte, dozvíte se o nových funkcích telefonu, o kterých jste možná neměli ani sebemenší tušení.

Novinky za posledních několik měsíců

Ty v aktuálním vydání zahrnují celoobrazové efekty v editoru zpráv, bezpečné prohlížení webových stránek, jízdenky automaticky přidávané do Peněženky z Gmailu (to stejné platí i pro jakékoliv kartičky s QR a čárovým kódem) nebo třeba překlady v rámci funkce Zakroužkuj a hledej. Google vás nabádá, abyste „začali používat tyto nové funkce“, a u každé z nich vám ukáže, kde ji v systému najdete. A to je za nás velmi užitečná věc, protože najít nové funkce v Androidu bývá často neřešitelný problém. Navíc se dozvíte, jak funkci aktivovat, a Google přidává i odkaz, na němž se dozvíte další podrobnosti.

Je ale škoda, že tuto nabídku nejde nijak opětovně otevřít. Pokud ji odmítnete v době, kdy na studování nových funkcí v Androidu nemáte čas, neexistuje žádná možnost, jak si tyto informace opětovně zobrazit. Také musíme dodat, že ze čtyř redakčních telefonů tato notifikace zatím dorazila jen na jeden z telefonů, a tak je pravděpodobné, že Google tyto notifikace uvolňuje postupným tempem.