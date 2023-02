Co uvidíme na veletrhu MWC. Futuristický koncept, mobil s rekordním nabíjením a exotické skládačky

Nejvýznamnější mobilní veletrh, Mobile World Congress, doslova klepe na dveře. Dějištěm MWC 2023 je i tentokrát Barcelona, kam se v termínu 27. února až 2. března sjedou novináři a nejvýznamnější technologické značky z celého světa. A přivezou zde ukázat své poslední novinky, či dokonce právě na barcelonském výstavišti své novinky vůbec poprvé představí světu.

Jedná se už u druhý „post-covidový“ ročník, který má za cíl letos přilákat ještě více návštěvníků než loni, kdy byl veletrh ještě částečně spjat s hygienickými opatřeními. Pořadatelé očekávají, že se čísla návštěvnosti dostanou na 80 % toho, co bylo běžné před čtyřmi lety.

Ani letos výčet vystavujících značek nebude kompletní podle toho, co známe z trhu. Úplně chybět bude např. japonské Sony, v seznamu vystavovatelů nenajdeme ani Vivo. Samsung a Huawei sice vystavovat budou, ale od těchto značek neočekáváme žádné zásadní novinky, protože je buď už představili, nebo teprve představí na vlastních samostatných akcích.

Ústředním tématem veletrhu je „Velocity“, tedy zaměření na konektivitu 5G sítí s eventuálním náznakem sítí šesté generace. Svou důležitou roli bude hrát i důraz na aktuální trendy, tedy zejména na umělou inteligenci, která v posledních měsících zažívá nebývalý boom a zájem široké veřejnosti.

Na veletrhu v Barceloně budeme samozřejmě i my, a tak vám přímo z místa dění zprostředkujeme naše první dojmy, ze všech představených novinek. Na co se můžeme těšit?

Nokia

Společnost HMD Global, která stojí za smartphony značky Nokia, představí nové modely ještě před samotným konáním veletrhu v sobotu v odpoledních hodinách. Samotné ukázky a prezentace novinek budou probíhat následně od pondělí, kdy se otevřou brány veletrhu, přímo na stánku značky.

Co konkrétně nám značka v Barceloně ukáže, zatím nevíme. Vypadá to však, že bude Nokia pokračovat v distribuci cenově zajímavých Androidů s čistým Androidem. Zda se dočkáme vylepšeného výpočetního výkonu či třeba dlouhodobější softwarové podpory, bude jasno již velmi brzy.

Nokia představí mobilní novinky v sobotu 25. února v 15 hodin.

Xiaomi

Čínské Xiaomi si vybralo Barcelonu jako dějištěm globální premiéry řady Xiaomi 13. Ta již byla oznámena v Číně, takže na specifikacích se nic výrazného měnit nebude.

Nás však bude zajímat primárně cena a dostupnost telefonů na starém kontinentu. A právě tyto informace na MWC dostaneme. Navíc na pódiu zřejmě ukáže své schopnosti i robot CyberOne a robopes CyberDog.

Tisková konference Xiaomi se uskuteční v neděli 26. února od 16:00 hodin.

TCL

V Evropě se zřejmě poprvé ukáže řada telefonů TCL 40, která byla světu poprvé představena na americkém veletrhu CES 2023 a dost možná do ní přibudou i další, dosud nepředstavené modely. Stále ale v duchu značky TCL nejspíš zůstaneme na úrovni maximálně střední smartphonové třídy. Telekomunikační divize má mimo smartphonů pod palcem i tablety, sluchátka a VR brýle.



Takhle šéf mobilní divize TCL Stefan Streit představoval nové VR brýle na veletrhu CES

TCL představí novinky ze své mobilní divize v neděli 26. února od 18 hodin.

Motorola/Lenovo

Značka Motorola na MWC obvykle vystavuje na stejném stánku jako její mateřské Lenovo. To zde uvede některé nové tablety a notebooky, ale Motorola zůstává tajemná. Její veřejná tisková konference nebo premiéra nahlášena není, ale možná americká značka ukáže něco za zavřenými dveřmi.



Pozvánka Lenovo na letošní veletrh MWC

Pravděpodobně už by se v Barceloně mohl mihnout chystaný nástupce aktuálního top modelu, tedy pravděpodobně Motorola Edge 40 Pro (název ještě není známý). V Číně už se prodává pod názvem Moto X40 a výrobce už dříve tuto strategii (přejmenování čínských modelů řady Moto X na Edge) v Evropě použil. Telefon vyniká zejména procesorem Snapdragon 8 Gen 2 a rychlým 125W dobíjením.

Tisková konference mateřského Lenova se uskuteční 27. února od 12:00 hod.

Honor

Značka Honor už dříve avizovala, že do Barcelony doveze skládací Honor Magic Vs, který si zde odbude evropskou, resp. globální, premiéru. Mimo něj dojde v Barceloně ke globálnímu uvedení řady Magic5.

Oba produkty přitom značka explicitně zmiňuje v pozvánce na akci, což nebývá zvykem. To platí i o dřívějším závazku prodávat na celém světě stejné telefony jako v Číně. A to je další rozdíl oproti jiným čínským značkám, které si „to nejlepší“ často nechávají na domovský trh.



Pozvánka Honoru na premiéru je zcela konkrétní: na MWC v Barceloně budou představeny smartphony řady Magic5 a skládací Honor Magic Vs

Premiéra novinek Honoru se uskuteční v pondělí 27. února od 13:30 hod. Připraven bude i online stream, který můžete sledovat na stránkách výrobce.

ZTE/Nubia

Podznačka čínského ZTE si do Barcelony schovala hned několik novinek. Na tiskové konferenci ukáže Nubia hodně zajímavé novinky. Tou první bude tablet Nubia Pad 3D, který má dostat 3D displej. Je to už hodně dlouho, co jsme měli v rukou smartphone s 3D displejem. Před lety se tato technologie neujala, co udělá Nubia tentokrát jinak, aby to nebyl propadák?



Nubia do Barcelony přiveze nový tablet s 3D displejem a chytré brýle

Druhou novinkou bude chytré brýle Nubia Neovision Glass určené pro rozšířenou realitu. Premiéra těchto produktů proběhne společně s novinkami mateřského ZTE, které do Barcelony doveze zatím blíže nespecifikovaný smartphone, chytré hodinky, ale také Wi-Fi router a notebook.

Tisková konference Nubie začíná v úterý 28. února od 15:00.

Tecno

Tecno v Barceloně ukáže svůj první skládací model s označení Phantom V Fold. A protože je značka poměrně aktivní i v Česku, je možné, že by se její skládací novinka mohla dostat i k nám. Podle výrobce se má jednat o první skládací hybrid na světě, který poběží na 4nm Mediateku Dimensity 9000+.



Značka Tecno představí na MWC v Barceloně svou první skládačku

Skládačka podporuje sítě 5G, její součástí jsou dvě nanoSIM karty a v benchmarku Antutu získala 1 080 000 bodů. Na další detaily si budeme muset počkat až do Barcelony. Tecno zde mimo jiné ukáže dříve oznámené modely Phantom X2 5G a Phantom X2 Pro 5G, které běží na čipsetu Dimensity 9000.

Tisková konference Tecno odstartuje v úterý 28. února v 15:30 hod.

Realme

Jen o půl hodiny později ve stejný den bude mít svou tiskovou konferenci značka Realme. Výrobce na MWC oznámí globální verzi telefonu GT Neo 5, která se bude nabízet pod označením Realme GT3. Právě tento telefon pak podporuje rekordní 240W rychlodobíjení přes kabel.



Realme GT3 bude evropský rekordman s 240W kabelovým dobíjením

Je škoda, že Realme není ve značení telefonů konzistentní. Nevidíme jediný důvod, proč na celém světě nepoužívat jednotné značení telefonů, zvlášť když i řada Neo své zástupce v Evropě má.

Soudě podle názvu tiskové konference je jasné, že Realme GT3 bude zřejmě jedinou novinkou od Realme, která se v Barceloně ukáže. A nás bude zajímat zejména dostupnost a cena telefonu v Evropě, potažmo přímo v Česku, kde značka v posledních měsících trochu vyklidila pozice.

Tisková konference Realme proběhne v úterý 28. února v 16:00.

OnePlus

Na veletrhu MWC se ukáže i značka OnePlus, která zde bude prezentovat svůj koncept OnePlus 11 Concept. Ostatně, tyto plány už výrobce načrtl na akci Cloud 11, na které představil topmodel OnePlus 11.



Záda telefonu OnePlus 11 Concept

OnePlus 11 Concept se možná trochu inspiroval u Nothing Phone (1). Na zádech bude umístěn „had“ z LED diod, který obklopí i ostrůvek s fotoaparáty. Výrobce tyto pruhy popisuje jako „žíly“, zřejmě něco na způsob toho, že si bude tento koncept žít svým vlastním „životem“. Moudřejší z toho však budeme až v Barceloně.

Zatím neznáme přesné datum, ani čas konání konference od OnePlus. Je ale možné, že bude koncept vystaven pouze na stánku.

Teaser na OnePlus 11 Concept: