Co všechno dokoupit k mobilu? Pouzdro a krycí sklo je základ, přídavná optika je k ničemu

Alfou a omegou při používání telefonu by měla být jakákoliv forma krytu či obalu. Ať již v podobě, do které telefon zasunete, nebo do něj telefon zacvaknete. Kryty a obaly se nabízí v různých podobách a provedeních, jsou na míru určené pro dané modely i univerzální, které pojmou telefony různých úhlopříček, u nichž je ale vhodné dopředu vyzkoušet, zda do něj napasujete i svůj vlastní telefon.

Jenže, k telefonům můžete přidat celou řadu dalších doplňků . Tentokrát však nebudeme doporučovat konkrétní příslušenství, ale zaměříme se na to, které kategorie produktů mají pro smartphone smysl , a které jsou naopak úplně zbytečné . Některé typy příslušenství se totiž na papíře tváří daleko lépe, než ve skutečnosti. A zmínit je třeba i to, že některé příslušenství je vyráběno na míru danému modelu (typicky originální příslušenství či doplňky pro nejpopulárnější modely), jindy se zase bavíme o univerzálních doplňcích, u nichž je třeba kompatibilitu nejprve otestovat .

Nejdůležitějším příslušenstvím k telefonu je nabíječka , ovšem v dnešní době mnozí výrobci kvůli „ekologii“ do základních krabiček žádnou nepřidávají, a tak je to na vás. Buď použijete starší adaptér, nebo si pořídíte nový. A to bohužel platí i o dalších doplňcích, které jsme kdysi vídali přímo v základní krabici. Fólie ani přibalený poloprůhledný kryt už dávno nejsou samozřejmostí .

Investovat do dražších bezdrátových sluchátek (True Wireless) k telefonu? Pokud posloucháte hudbu častěji a otravují vás kabely, zřejmě má investice smysl. Pokud ale ani po kabelových sluchátkách nesaháte moc často, byla by to jen zbytečná investice. Navíc i u zcela bezdrátových sluchátek narazíte na různě cenově odstupňované modely, nemusíte hned pořizovat to nejdražší na trhu.

Pokud máte rádi hudbu a podcasty, asi není moc co řešit. Sluchátka z mobilů v posledních letech (zejména díky Applu) vymizela, a výrobci se nám snaží namluvit, že ta bezdrátová jsou lepší investicí, než kabelová sluchátka. Jack sice u většiny telefonů už zmizel, každopádně to nemusí vést k několikatisícovému nákupu. K telefonu si klidně můžete dokoupit levnější USB-C sluchátka, která u některých telefonů poslouží třeba i jako anténa pro poslech FM rádia.

Vyplatí se tak mít po ruce powerbanku, ze které si v případě potřeby dobijete telefon. Nepočítejte s tím, že využijete maximální kapacitu powerbanky na dobití telefonu do plna (tedy pokud nejste někde v divočině), ale bude se jednat spíše o krátkodobé dobíjení, které o pár hodin či minut prodlouží „život“ telefonu. I z tohoto pohledu je důležitá spíše rychlost dobíjení, nežli kapacita přenosné baterie či to, zda podporuje bezdrátové dobíjení.

Držáky na kolo jsou však zcela něco jiného. Byly populární v minulosti, což bude platit i do budoucna. Držáky jsou univerzální (vybíráte je podle rozpětí úhlopříček), i přesto je však vhodné vyzkoušet, zda do nich váš telefon pasuje. Při cestách na kole tak na displeji uvidíte třeba mapu aktuální trasy nebo můžete pohodlně ovládat poslech hudby. Některé mají i zabudovanou powerbanku, což je bonus navíc. Nesmíte ji však před cestou zapomenout dobít...

Držáky do auta byly populární v dobách, kdy ještě v autech nebyly nainstalovány infotainment systémy. V dnešní době si můžete telefon spárovat s autem bezdrátově či přes kabel, takže telefon nemusí držet ve stojánku, ale může ležet pohodlně v palubovce nebo přihrádce. Držáky do auta nacvaknete na mřížku ventilace nebo přilepíte na sklo, ale ani v jednom případě to není ideální. Buď si omezíte průtok vzduchu, nebo musíte počítat s tím, že se vám v tu nejnevhodnější chvíli držák ze skla odlepí a spadne dolů. A tím může přijít k úhoně i sám telefon.

Bezdrátové dobíjení je spíše otázkou komfortu, dobíjení je pomalejší, ale za to nemusíte řešit kabely. Některé telefony sice podporují rychlé bezdrátové dobíjení, ale za předpokladu, že si pořídíte kompatibilní (a často drahou) nabíječku. V opačných případech budete v režimu kompatibility dobíjet velmi pomalu. A to už je efektivnější telefon rovnou připojit ke kabelové nabíječce. Zdá se nám, že bezdrátové dobíjení je často hodně přeceňovanou funkcí, která se v praxi zase až tak nevyužívá...

Jedna síťová nabíječka vám k telefonu nemusí stačit. Pokud často jezdíte autem, měla by být absolutní povinností investice do autonabíječky. Nikdy totiž nevíte, kdy může přijít vhod. Navigace na telefonu může společně s rozpáleným telefonem, který má na přímém slunci maximální jas displeje, může baterii rychle vyšťavit. A nebo jen prostě zapomenete nabít telefon, a při cestě do práce přidáte alespoň pár procent navíc...

Exetrní repráček může tu a tam přijít vhod. Pokud budete chtít přesunout filmovou projekci ven nebo třeba jen na zahradní párty pustit ambientní hudbu na pozadí, nebudete muset tahat velkou aparaturu. Zde je na zvážení každého, zda by Bluetooth reproduktor využil. Osobně jej v šuplíku hledám jen dvakrát do roka, ale věřím, u spousty uživatelů smartphonů to může být nerozlučný doplněk používaný každý den.

Na produktových fotkách vypadá skvěle, jenže se jedná o univerzální pouzdra, takže do nich svůj telefon musíte nejdřív napasovat. A ani pak nemáte vyhráno. Pouzdra jsou navržena pro běžce, jenže už při prvním vyběhnutí zjistíte, že pouzdro na ruce nedrží a pořád se posouvá. Vydržíte to třikrát, a poté si s sebou na běhání vezmete už jen sluchátka, a telefon necháte doma.

Specifickým přídavkem jsou pak stativy s přídavným osvětlením, které jsou určeny pro vloggery. Tedy pro velmi úzkou a specificky zaměřenou skupinu. U běžných uživatelů by se jednalo jen o příslušenství, na které se ve skříni dlouhodobě práší. Na druhou stranu, pro kvalitnější záznamy z rodinných dovolených si dokážu představit investici do gimbalového stabilizátoru. A to platí dvojnásob, pokud budete natáčet videa o vyšším rozlišení, u nichž nebývá optická stabilizace vůbec, popř. není tak efektivní, jako při natáčení ve formátu Full HD.

Osobně mám po ruce kombinovaný model, tedy stativ, který může posloužit i jako selfie tyč díky vzdálené spoušti. Když jsem jej ale zrovna potřeboval, zjistil jsem, že jsem jej zapomněl doma. Pokud cestujete ve dvou, většinou se vždy najde někdo ochotný, kdo vás u turistické atrakce vyfotí. Pokud však vyrážíte do přírody, kde budete chtít fotit kreativní fotografie, bez stativu to rozhodně nepůjde. Tyto doplňky pro mobilní fotografy navíc nejsou nijak drahé, a prakticky nijak nestárnou. I pět let starý stativ nebo selfie tyč vám udělá stejnou službu jako nově pořízené modely.

A to je právě ten největší kámen úrazu. U svých oblíbených titulů musíte nejdříve zjistit, zda je s nimi vybraný gamepad kompatibilní. Koupě herního ovladače za několik tisíc „naslepo“ nemusí být zrovna dvakrát ideální. Pokud si ale na telefonu zahrajete hru několikrát do týdne pro ukrácení volného času, Gamepad si rozhodně nepořizujte.

Hrajete rádi mobilní hry? Máte upatlaný displej a chtěli byste hraní pozvednout na vyšší level? Pak si určitě pořiďte gamepad. Využijete jej, nejen k hraní cloudových her, ale také těch, které jsou určené přímo pro Android. Některé z nich umožňují mapování dotykových prvků na fyzická tlačítka, nejlepší je to však u her, které gamepad nativně podporují.

Mimo to si ale můžete zakoupit levnější modely od jiných výrobců, kteří sice nemají „celosvětovou pátrací síť“, ale zato zvládnou to podstatné. Když vám někam zapadnou klíče od auta s připevněným lokátorem, najdete je snadno pomocí smartphonu. A o to tady jde v první řadě. Investice do lokátoru určitě dává smysl, musíte jen počítat s tím, že v nich musíte čas od času vyměnit baterii.

Přídavná optika

Cena: zhruba do tisícovky

To, co výrobce zapomněl v základu, přidají přídavné objektivy. I tentokrát je myšlenka na papíře lepší než to, co dostanete v reálu. Většinou se jedná jen o „hobby“ doplňky, které musíte nasadit na hlavní fotoaparát. A to by ještě před několika lety nebylo nic nemožného. Jenže...



U jednofoťákových telefonů byla přídavná optika „hračka“, u moderních smartphonů se dvěma a více fotoaparáty to už taková „sranda“ není. Nehledě na kvalitu tohoto „hobby“ doplňku

...dnes mají i ty nejlevnější telefony dva nebo tři objektivy velmi blízko sebe, a přesné nasazení předsazené čočky je dosti problematické. Většinou se k tomu používá jakýsi kolíček, který se upevňuje k rámu telefonu. Ještě jeho upevněním současně zastíníte zbývající blízké objektiv. Přes veškerou snahu pak ve finále zjistíte, že investice do přídavných objektivů vlastně ani nestála za to. A pokud byste náhodou zjistili, že přídavné objektivy využijete, stejně to dělat nebudete, protože se vám jednoduše nebude chtít. Ne nadarmo většina uživatelů smartphonů fotí v automatickém režimu, a to proto, že při focení mohou pouze mačkat spoušť a neřešit nic jiného. Natož ještě měnit objektivy...

Stylus na displej

Cena: od 100 Kč (pasivní) do 1 000 Kč (aktivní)

U všech smartphonů na trhu dnes narazíte na kapacitní displeje, ovšem starší lidé s většími prsty mohou mít problém s přesným ovládáním displeje. Např. třeba při psaní zpráv na titěrné dotykové klávesnici. Právě proto se na trhu zjevila kategorie stylů, což jsou však spíše jen gumové náhražky prstů. Pomůžou vám s ťukáním na displej, ale textovku kvůli nim zřejmě pohodlněji nenapíšete. Jsou levné, ale také musíte zapomenout na to, že byste s těmito „stylusy“ něco pořádného nakreslili.



Není stylus, jako stylus. Ten s gumovým hrotem je spíše „umělým prstem“. Univerzální stylusy s úzkým hrotem jsou zase aktivní a potřebují nabíjet

Na druhé straně jsou v prodeji dotyková pera od značek Samsung a Apple, které jsou určena jen pro kompatibilní produkty. Poznáte je podle úzkého hrotu, který má pro náročnější uživatele daleko větší smysl. Načrtnete si poznámky, něco si nakreslíte, nebo stylusem pohodlně ovládáte prostředí telefonu. Jejich cena je vyšší (některé telefony a tablety mají stylus rovnou v základním balení), ale nejsou univerzální.

Existují však i univerzální stylusy s tenčím hrotem, které jsou však vždy aktivní. Jedná se tedy o příslušenství, které je třeba nabíjet, a tak je to další věc, na kterou musíte myslet. Cenově už se blížíme k tisícovce.

Jaké příslušenství je podle vás ke smartphonu nejužitečnější? Co jste si ke svému telefonu všechno pořídili a kolik vás to stálo? Můžete se s námi podělit v diskuzi.