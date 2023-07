Co všechno o vás sbírá mobilní aplikace Threads? Nevejde se to ani na půlmetrový screenshot

Síť Threads, jakožto konkurence Twitteru, do Evropy zatím nedorazila. A z pohledu mobilní bezpečnosti je to možná jen a jen dobře, protože množství informací, které si o vás aplikace schovává, ukládá a dále s nimi nakládá, je tentokrát až alarmující. Kdybyste si vytiskli screenshot s detaily o tom, jak aplikace nakládá s vašimi daty, zřejmě by byl delší než půl metru...

Aplikace Threads sdílí vaše osobní údaje, tedy vaše jméno, e-mail, uživatelské ID, telefoní číslo, ID zařízení a další ID, která jsou v zařízení přítomna. Tím to ale nekončí. Aplikace sbírá a shromažďuje vaše přesnou lokací, politické názory, náboženskou víru, sexuální orientaci, detailní finanční informace včetně historie nákupů, zdravotní informace, a také čte e-maily a zprávy. Aplikace dále může sbírat fotografie a videa, zvukové nahrávky a další dokumenty, sbírá informace o souborech a dokumentech, události z kalendáře a má pod palcem vaše kontakty. Ale ani tentokrát nekončíme.



Sáhodlouhý screenshot, který informuje uživatele Androidu, jak je nakládáno s uživatelskými daty v mobilní aplikaci Threads. V čitelné podobě si můžete detaily prostudovat zde.

Aplikace může evidovat to, které aplikace spouštíte, které aplikace jste vyhledávali, a které máte aktuálně nainstalované. Současně také může sbírat uživatelsky generovaný obsah a „další akce“, pod které se může schovat naprosto cokoliv. Aplikace Threads se dozví i historii vašeho webového prohlížení a dozvíte se všechna ID, která jsou přihlášená na daném telefonu. Data jsou na jednu stranu šifrovaná, na druhou stranu spoustu z nich aplikace pro své normální fungování evidentně nepotřebuje.

Musk se nemá čím chlubit...

Na Twitteru na výše uvedená zjištění reakoval Elon Musk všeříkajícím vykřičníkem. Na jednu stranu může být množství sbíraných dat až děsivé, na stranu druhou je na tom mobilní aplikace od Twitteru hodně podobně. Mezi sbíranými daty chybí pár položek, jinak je to s mobilním Twitterem jako přes kopírák. Není divu, že spousta uživatelů Twitteru si příspěvky v mobilu čte raději ve webovém prohlížeči, a nikoliv v samostatné aplikaci.

Aplikace Threads a nakládání s uživatelskými daty v iOS (Twitter):