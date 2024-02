Copilot už může na Androidu nahradit Gemini i Google Asistenta. Stačí jen několik jednoduchých kroků

Google Asistent u Androidů stále neumí česky, a tak jsme se jej pokusili nedávno nahradit umělou inteligencí Gemini. Umí částečně česky (diktování hlasem nefunguje), ale asistenčním funkcím zatím příliš nerozumí. Pokud nejste spokojení, můžete na Androidu začít používat už i Copilota od Microsoftu. Jako aplikace třetí strany má sice několik nevýhod, přesto však může sloužit jako zajímavá alternativa pro obě zmiňované služby. Co vše musíte udělat pro integraci Copilota do domovského tlačítka?



Microsoft Copilot můžete v Androidu nastavit jako výchozího digitálního „asistenta“. Stačí se na Google Play u aplikace Copilot přihlásit k betaverzi a počkat, než vám na Androidu přistane poslední betaverze aplikace

V prvé řadě budete potřebovat aplikaci Copilot, kterou si bezplatně stáhnete z Google Play. Po instalaci se do aplikace přihlaste svým Microsoft účtem. Následně s telefonu vraťte na kartu Microsoft Copilot v Google Play, odrolujte dolů a v sekci Zapojit se programu testování betaverze stiskněte na tlačítko Připojit se. Zapojení se do programu může trvat i několik minut, po budoucím vyhledávání aplikace Microsoft Copilot už u jejího listingu uvidíte doplňkové slovo beta v závorce. A teď už jen musíte počkat, až vám na telefonu přistane poslední betaverze aplikace ve verzi 27.9.420225014. V našem případě to trvalo do druhého dne, než si aplikace „uvědomila“ dostupnost betaverze, ale u vás může být čekání i o něco kratší.

Přesnou verzi aplikace zjistíte přes menu v levém horním rohu. Klikněte na svůj přihlášený účet a přejděte na stránku Informace, kde hledejte položku „verze buildu“. Pokud máte verzi stejnou, jako v odstavci výše. Přejděte do systémového Nastavení – Aplikace – Zvolit výchozí aplikace – Aplikace digitálního asistenta a v nabídce zvolte položku Copilot. Od této chvíle můžete podržením domovské klávesy, popř. potažením z pravého spodního rohu do úhlopříčky, otevřít právě aplikaci Microsoft Copilot. A to je něco, co až dosud nebylo možné.

Zatím s několika omezeními

Jedná se o první implementaci, která má sloužit k náhradě Google Asistenta, a rozhodně není bez omezení. Při rychlém spuštění Copilotu z plochy startuje aplikace na celém displeji, nikoliv jen v plovoucím okně. Copilot také nedokáže „vidět“ to, co se na displeji aktuálně nachází, a taktéž jako aplikace třetí strany jej nejde automaticky aktivovat hlasovým příkazem ve stylu „Ok Google“. Stejně jako Gemini, tak ani Copilot „nevidí“ do aplikací v telefonu, nedokáže vložit událost nebo třeba odeslat textovku, apod.



Stiskem domovské klávesy nebo potažením prstu z pravého spodního rohu displeje se následně spustí Copilot přes celou obrazovku. Copilot však nemůže neustále poslouchat na pozadí, nevidí obsah na displeji (nefunguje tedy ani funkce Circle to Search) a samozřejmě ani tentokrát nedokáže přistupovat napřímo k funkcím smartphonu

Copilot neumí neustále poslouchat, takže všechny dotazy musíte pokládat, buď textově, nebo hlasově, ale až po stisknutí vyhrazeného tlačítka. Copilot rozumí česky, reaguje textem, který s drobnou prodlevou přečte hlasová syntéza. Asistenční funkce od něj nečekejte, pokud si však na mobilu „hrajete“ s umělou inteligencí a nezaujal vás polofunkční Gemini ani nepoužíváte Google Asistenta v angličtině, rychlý přístup ke Copilotovi rozhodně přijde vhod.