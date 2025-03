Copilot ve Windows 11 umí ovládat telefony s Androidem. Pokud nemáte Samsung, bude to trochu komplikované

Copilot, umělá inteligence od Microsoftu, už několik měsíců umí ovládat telefony s Androidem prostřednictvím webové aplikace. Start byl ale hodně pozvolný a až postupem času se přidávaly nové funkce i podpora nativní aplikace Copilot pro Windows 11. Microsoft původně sliboval, že Copilot dokáže ve Windows ovládat Androidy koncem února, nakonec jsme se však dočkali až v uplynulých dnech. Jenže avizované ovládání Androidů nebere všechny značky stejným metrem, a i u těch podporovaných se Copilotovi občas nechce vykonat to, co po něm požadujete.



Abyste mohli přes Copilot ovládat váš Androidu, musíte jej propojit přes aplikaci Propojení s telefonem

Abyste mohli z Windows ovládat svůj smartphone s Androidem (u iPhonů to možné není), je nutné obě zařízení spárovat přes aplikaci Propojení s telefonem. Ta je nedílnou součástí Windows, mobilní protějšek je u Samsungů předinstalovaný (Propojení s Windows najdete v horní liště mezi zástupci), popř. si aplikaci Link to Windows musíte stáhnout dodatečně. Nastavení má několik kroků, v rámci kterých se musíte na telefonu i počítači přihlásit pod stejným účtem, a na telefonu potvrdit veškerá potřebná oprávnění a běh na pozadí. Někde mezi nekonečnými potvrzovacími tabulkami vám pak Microsoft podstrčí souhlas se sběrem dat, který můžete samozřejmě odmítnout.

Plná funkčnost se Samsungy

Zda je spojení telefonu a počítače funkční oběma směry nejlépe ověříte právě v aplikaci Propojení s telefonem. Pokud u ní máte zelenou fajfku, můžete plynule pokračovat do aplikace Copilot. Stáhnete si ji z Microsoft Storu, popř. můžete využít webovou verzi aplikace. I v ní je nutné se přihlásit pod stejným Microsoft účtem, jako v telefonu a desktopové aplikaci Propojení s telefonem.



Aktivace ovládání telefonu přes nastavení aplikace Copilot

U obou verzí aplikace poté potřebujete stisknout tlačítko v pravém horním rohu a vybrat svůj uživatelský účet. V něm se objeví kolonka Telefonní připojení s modelem vašeho telefonu a stačí u něj jen aktivovat posuvník. V tuto chvíli můžete využít Copilot k ovládání vašeho Androidu.



Zobraz nejbližší restaurace, nastav časovač a budík – pokud máte Samsung, zvládne toto vše Copilot na dálku, a bez řečí

A to zní skvěle, jenže to vše funguje tak, jak jsme u Microsoftu zvyklí. Nic není stoprocentní a Copilotovi se někdy nechce udělat to, co od něj požadujete. A když všechno funguje, je vybíravý i co se týká značky vašeho telefonu. Asi není překvapením, že nejvíce funkcí můžete na dálku hlasem nebo textově udělat u Samsungů. Přesto však ani u nich veškeré avizované funkce nefungují, např. se nám nepodařilo zastavit dříve nastavený časovač nebo zrušit dříve nastavený budík. Při pokusu o vyhledání objektů v mapách v telefonu nám Copilot někdy tvrdil, že to neumí, ale stačilo jen přeformulovat dotaz, a nedělalo mu to žádný problém.



U ostatních telefonů je trochu problém. Třeba u Pixelu musíte všechny příkazy potvrdit dotykem na notifikaci v liště, což samozřejmě ztrácí jakékoliv kouzlo vzdáleného ovládání pomocí umělé inteligence

Když jsme však zkusili ovládání rozchodit u Pixelu 9 Pro XL s čistým Androidem, bylo to hodně problematické. Nativní aplikace totiž najednou odmítala vykonat jakoukoliv akci v telefonu, a to přesto, že jsme použili stejný postup jako u Samsungu. Místo zobrazení restaurací v mapě nám Copilot restaurace vypsal textově, a ty nejbližší opomenul. Pomohli jsme si až webovou verzí aplikace, díky které jsme však objevili další problém. Když jsme u Samsungu zadali příkaz, automaticky se provedl, jenže Pixel (a zřejmě i další telefony) potřebují vzdálené akce ještě ručně potvrdit. Musíte vzít telefon do ruky, vysunout horní lištu a kliknout na notifikaci. A když už stejně musíte mít v ruce telefon, prakticky odpadá jakýkoliv důvod využívat Copilot.

Jak přes Copilot ovládat Androidy: Požádejte o kontakty nebo zprávy: „Nějaké dnešní nové zprávy?“ nebo „Jaké jsou Martinovy kontaktní údaje?“ pokud máte Martina uloženého v kontaktech

„Nějaké dnešní nové zprávy?“ nebo „Jaké jsou Martinovy kontaktní údaje?“ pokud máte Martina uloženého v kontaktech Nastavte časovač na konkrétní dobu trvání: „Nastav tříminutový časovač pro vaření vajec.“

„Nastav tříminutový časovač pro vaření vajec.“ Nastavte budíky: „Nastavit budík na 7 hodin ráno.“

„Nastavit budík na 7 hodin ráno.“ Posílejte zprávy svým kontaktům: „Pošlete zprávu Janě a požádejte o nápady na dárky“, pokud je Jana uložená ve vašich kontaktech.

„Pošlete zprávu Janě a požádejte o nápady na dárky“, pokud je Jana uložená ve vašich kontaktech. Vyhledání místa: Najděte místa na mapě svého telefonu: „Vyhledej v telefonu nejbližší restauraci“.

Najděte místa na mapě svého telefonu: „Vyhledej v telefonu nejbližší restauraci“. Spusťte navigaci v mapové aplikaci (podporované vybranými zařízeními Samsung): můžete se jednoduše zeptat Copilota: „Navigovat do kavárny pomocí mého telefonu.“

(podporované vybranými zařízeními Samsung): můžete se jednoduše zeptat Copilota: „Navigovat do kavárny pomocí mého telefonu.“ Zrušení časovače nebo budíku (podporováno vybranými zařízeními Samsung): Můžete také požádat Copilota, aby vám pomohl se zrušením časovačů nebo budíků jednoduchými dotazy, jako je: „Zastav časovač pro vaření vajec“ nebo „Zruš budík v 7 hodin ráno.“

My jen doufáme, že Microsoft na tomto velkém nedostatku zapracuje, a že umožní plnohodnotné ovládání přes Copilot i u telefonů jiných značek. Americký gigant sice slibuje postupné přidávání dalších funkcí, nám by však bohatě stačil funkční základ. To se však, minimálně prozatím, nekoná.