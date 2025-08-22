Coros Nomad s vámi půjdou až na kraj světa. Připomínají Garminy, mají však offline mapy a jsou levnější

Hodinková značka Coros sice v Česku není příliš známá, její nejnovější model však může výrazně konkurovat hodinkám od Garminu. Pokud pro vás není stěžejní značka, ale nabízené funkce, mohou být hodinky Coros Nomad levnější alternativou jak k hodinkám Suunto, tak k řadě Garmin Instinct 3. Oproti konkurenci vám bude chybět především svítilna a delší výdrž baterie (u solární varianty), což však vyváží přítomnost offline map a nižší pořizovací cena. Cenový rozdíl podle verze činí až několik tisíc korun.
Hodinky disponují 47mm tělem vyrobeným z hliníkové slitiny a zesíleného polymeru, odolnost proti vodě zajišťuje certifikace 5 ATM. 1,3" dotykový MIP displej třetí generace s rozlišením 260 × 260 pixelů kryje vyztužené minerální sklo. Displej zůstává při aktivitách trvale podsvícený. Na vnitřní straně hodinek o tloušťce 14,8 mm a hmotnosti 49 až 61 gramů (nižší hmotnost platí pro 24mm textilní pásek, vyšší pro silikonový) je umístěn snímač pro měření srdečního tepu, který mírně vyčnívá nad povrch. Kromě něj hodinky změří okysličení krve, teplotu, variabilitu srdečního tepu, úroveň stresu, kvalitu spánku nebo natočí EKG.
Vlastní aktivity a akční tlačítko
Samozřejmostí je podpora zaznamenání několika desítek aktivit (další zřejmě přibydou v budoucích aktualizacích), můžete si však vytvořit i vlastní. Hodinky nabízí širokou škálu metrik nejen pro běžný život, ale i pro trénování a běh. Určí vám například doporučenou tréninkovou zátěž, skóre stresu nebo otestují vaši běžeckou kondici.
Díky dvoupásmové GPS můžete přímo na hodinkách využít offline navigaci včetně názvů ulic a bodů zájmu. Navigaci ovládáte dotykem nebo digitální otočnou korunkou. Boční akční tlačítko můžete použít například k přepínání mezi mapami a měřenými daty nebo si na něj nastavíte vlastní zkratku. Tlačítko v pravé části pak přepíná datové obrazovky. Hodinky mají navíc i speciální funkce pro rybáře – profily aktivit, evidenci úlovků a podobně.
Představení hodinek Coros Nomad:
Při běžném používání vydrží hodinky až 22 dní na jedno nabití, v režimu GPS pak 50 hodin. Při zpřesněné navigaci (dvoufrekvenční GPS) je výdrž stanovena na 34 hodin. Úplné dobití trvá přibližně dvě hodiny přes nabíjecí dock, USB-C kabel však musíte mít vlastní. Hodinky disponují duálním mikrofonem pro záznam hlasových poznámek, kvůli chybějícímu reproduktoru si s nimi však nezavoláte a hudbu lze přehrávat pouze do bezdrátových sluchátek. Paměť má kapacitu 32 GB, do které se vejde až 1 200 hodin aktivit. Párovací aplikace Coros umožňuje spojení s Androidy i iPhony. Konektivita zahrnuje Bluetooth a Wi-Fi, ANT+ chybí.
Hodinky Coros Nomad se na trhu nabízí v tmavě šedé, zelené a hnědé barvě. V Česku jsou dostupné za 9 190 Kč.
Zdroje a další informace: Coros