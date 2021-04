Cortana končí. Hlasový asistent od Microsoftu na Androidu a iOS neprorazil

Novodobý svět mobilních hlasových asistentů je v současné době již téměř kompletně rozebrán. Na iOS kraluje Siri, u Androidu se stále dostává do popředí Google Assistant, a to takovou měrou, že Bixby od Samsungu téměř vypadává ze hry. Jedním z dalších velkých hráčů je ještě Amazon Alexa, a pak už dlouho nic. Není tedy divu, že se na zavedených platformách nedaří asistentům třetích stran, a své o tom ví i Microsoft. Ten loni v červenci oznámil konec podpory Cortany na platformách Android a iOS, což se také úderem dnešní půlnoci stalo.

Mobilní aplikace pro obě zmiňované platformy už není dostupná. Pokud však chcete na mobilu i nadále přístup k poznámkám a upozorněním, máte k nim v mobilu ještě částečný přístup přes aplikaci Microsoft To Do. Cortana i nadále plně funguje ve Windows 10, ovšem i zde brzy nastane určitá transformace. Z Cortany by se měl v brzké době stát virtuální asistent pro webových balík softwaru Microsoft 365.

Google Assistent vs. Amazon Alexa ve světě chytrých reproduktorů:

Zdroj Microsoft