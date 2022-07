Craiyon je odlehčená neuronka DALL-E. Klidně i na mobilu vygeneruje obrázek podle slovního zadání

Technologickým světem hýbe nástroj DALL-E 2, který dokáže kombinací umělé inteligence a strojového učení nakreslit úplně cokoliv. Stačí textem popsat, co chcete nakreslit. Zatímco plnohodnotná verze algoritmu DALL-E 2 je jen na pozvánku a registraci, jeho odlehčenou verzi si můžete vyzkoušet hned. A to v podobě webové aplikace „Craiyon“ , která se rozhodně nemá za co stydět.

Jak začít? Stačí přejít na webové stránky craiyon.com, a do textového pole zadat povel. Anglicky. Pak necelé dvě minuty čekáte na výsledek. V průběhu tvorby devíti odlišných obrázků se na displeji zobrazuje reklama, která celý projekt zatím financuje.



Webová aplikace craiyon vám z textového řetězce do dvou minut vytvoří devět malých obrázků, a to pomocí strojového učení a umělé inteligence

A jakmile máte hotovo, můžete si každý z obrázků stáhnout do telefonu nebo do počítače. Je třeba ještě zmínit, že na Google Play existuje čerstvá aplikace Craiyon - Ai Image Generator, která však zobrazuje jen v prvku WebView samotnou webovou stránku, a rozhodně nepochází od vývojářů služby Craiyon...

Jak to celé funguje

Craiyon je model umělé inteligence, která je trénovaná na kresbu podle zadaného textového řetězce. Vycvičil ji Boris Dayma a Pedro Cuenca použitím systému Google TRC. V současné době však stojí za zveřejnění pouze celý soubor devíti obrázků najednou, protože rozlišení je velmi nízké. Jeho zvýšení zatím není na pořadu dne, ale plánuje se do alespoň budoucna.

Dalším limitujícím faktorem je nízká kvalita obličejů, což je omezení současného obrazového enkodéru. Vývojáři však sami přidávají tipy, jak vylepšit kvalitu výsledných fotek, a to použitím klíčových slov „illustration“, „photorealistic“ nebo „high definition“. Právě poslední zmiňované klíčové slovo dokáže ze služby vymáčknout nejvyšší vizuální kvalitu. Do textového pole můžete zadat celou větu, popř. ji doplnit klíčovým slovy oddělenými čárkami. A často z toho vzejde zajímavý výstup. Sady devíti fotek či individuální fotografie si můžete rovnou stáhnout do telefonu nebo do počítače, a dále s nimi pracovat.

Pro osobní použití je služba zdarma, v případě komerčního využití je třeba vždy uvést odkaz na webovou službu. Placené komerční licence jsou k dispozici na vyžádání, kvůli nízkému rozlišení fotek však hádáme, že o ně velký zájem nebude. Již dříve jsme vás informovali o podobných službách Imagen a Dream by Wombo.

Představení AI systému DALL-E 2: