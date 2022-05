Čtečka otisků prstů, nebo senzor pohybu? Apple zvažuje, co integruje pod sklo displeje

Už dlouho se spekuluje o tom, zda Apple nakonec integruje čtečku otisků prstů pod displej nebo ne. Už se o tom totiž mluví několik let a cupertinský gigant se jí stále vyhýbá, navzdory tomu, že konkurence už ji nabízí i u levných telefonů. To však neznamená, že se Apple touto technologií nijak nezabývá.



Apple zkoumá, co vše by se dalo umístit pod displej iPhonu. Ve hře je kromě čtečky otisků prstů hned celá řada senzorů. (obr.: PatentlyApple.com)

Jak ukazuje nejnovější patent ze začátku tohoto května, firma dokonce zkoumá, co vše by bylo možné pod displej telefonu vměstnat. Patent zmiňuje kromě zmíněného Touch ID také senzory pro měření síly dotyku jako je tenzometr, snímače kapacity a odporu. Kromě toho přemýšlí nad integrací mikrofonu nebo proximity senzoru, které nyní musí být umístěny mimo displejovou část.

Velmi zajímavá je také zmínka o dotykovém senzoru, který by plně nahradil tlačítko, čímž by časem možná mohl nahradit třeba i to zapínací na boku. Trochu divočejší je pak zmínka o optických senzorech. Například se zde mluví o snímači pro 3D skenování okolí, který by šlo využít například ke snímání gest rukou nad displejem, což už jsme v minulosti také u některých výrobců mohli vidět.

Tím však výčet nekončí. Plocha displeje by šla dle Applu využít i k různým zdravotnickým senzorů, ale i integraci lidaru či senzoru pro sledování pohledu, tedy takové senzory, které dosud využívá k Face ID a je kvůli nim nutný výřez. Uvidíme, jak situace nakonec dopadne, ovšem minimálně některé z nich by v displeji jistě řada uživatelů přivítala.

Zdroj: PatentlyApple.com