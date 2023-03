ČTÚ definitivně nepřesvědčil Evropskou komisi. Regulace tuzemského trhu s drahými mobilními daty nebude

Dne 24. března 2023 přijala Evropská komise rozhodnutí, kterým ukládá českému telekomunikačnímu regulátorovi ČTÚ stáhnout svůj návrh opatření k regulaci velkoobchodního přístupu do mobilních sítí v ČR.

Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) se opakovaně nepodařilo svými podklady a analýzami přesvědčit Evropskou komisi (EK) o tom, že český trh s mobilními službami je nefunkční a vyžaduje regulaci. EK uzavřela šetření se závěrem, že ČTÚ má jiné nástroje k vytvoření soutěžního prostředí a tzv. regulaci „ex ante“ nepotřebuje.

ČTÚ se v doplněné analýze snažil dokázat, že trojice tuzemských velkých síťových operátorů (T-Mobile, O2, Vodafone) jedná ve shodě a tím dochází k omezování konkurence. Tou se myslí zejména virtuální operátoři, kteří podle úřadu mají kvůli vysokým velkoobchodním cenám omezený prostor vytvářet konkurenceschopné nabídky pro koncové zákazníky.

V praxi se to projevuje tak, že u paušálů s vyšším datovým objemem než 10 GB nejsou virtuálové schopni se dostat ani na stejné ceny, které svým zákazníkům poskytují síťoví operátoři – přitom ani tyto cenové nabídky nejsou pro koncového zákazníka kdovíjak výhodné. Virtuálové tak dokážou zaujmout pouze v segmentu levnějších paušálů s cenovkou cca do 500 Kč s omezeným počtem volných jednotek, kde jim velcí síťoví operátoři ještě nechávají jakýs takýs prostor.

Konkurenci prý vytvoří menší vydražitelé 5G frekvencí. Ti je přitom (pře)prodávají

Evropská komise konstatovala, že na českém mobilním trhu existuje prostor pro zlepšení podmínek hospodářské soutěže, ale nesouhlasí se závěry ČTÚ ohledně prokázání naplnění tzv. testu tří kritérií, nutného pro povolení cenové regulace jakožto nejsilnějšího regulačního nástroje, a nevidí ani důkaz v existenci společné významné tržní síly tří síťových operátorů.

„Komise se domnívá, že mezi českými síťovými operátory existují značné rozdíly, které znesnadňují tichou koordinaci. Jeden operátor (O2) je povinen udělit přístup do své sítě na základě svých licenčních podmínek ke spektru. Kromě toho různé podíly na trhu a různé nákladové struktury tří hlavních operátorů (zejména pro Vodafone, který není součástí dohody o sdílení sítě mezi T-Mobile a O2/CETIN) tuto asymetrii dále podtrhují,“ vyjmenovává evropská instituce svá zjištění.

EK dále poukazuje ve své argumentaci, proč český trh nepotřebuje velkoobchodní cenovou regulaci, na skutečnost, že z 5G aukce z roku 2020 vzešli další menší hráči, kteří podle licence budou muset do roku 2025 spustit služby na vydražených frekvencích a zároveň budou moci využít národního roamingu v síti O2, což jim má pomoct k dosažení plošné dostupnosti služeb.

První nový operátor v roce 2024?

Nikde ale Komise už nepočítá s tím, že by menší subjekty, které kmitočty 3,5 až 3,7 GHz vydražily relativně levně, nakonec nemusely mít vůbec zájem nějaké mobilní služby provozovat. Díky nelogickým pravidlům aukce, kdy stávající operátoři měli spektrální limit na šířku pásma 60 MHz, přitom chtěli alespoň 100 MHz, se kmitočty pro menší hráče mohly stát snadným nástrojem spekulace a relativně jistého zhodnocení investice.

Ze tří držitelů původních přídělů mimo stávající operátorskou trojku jsou dnes už jen dva. Na konci loňského roku nabídla Poda převod vydražených kmitočtů Vodafonu. Jako horký brambor příděly přehazuje původní vydražitel fond Kaprain prostřednictvím CentroNetu na nově založenou společnost Incrate, která na svých stránkách nabízí smlouvu k pronájmu kmitočtů dalším subjektům, a se spuštěním služeb vyčkává i jinak stabilní operátor Nordic Telecom.

Všechny tyto kroky jsou bohužel důsledkem špatně nastavených podmínek 5G aukce, které na politickou objednávku Babišovy vlády na poslední chvíli změnila tehdejší předsedkyně rady ČTÚ Hana Továrková. Poškozeným je stát i trh, tudíž i spotřebitelé. Stát ze zbabrané aukce, kde se takřka všechny kmitočty vydražily za vyvolávací cenu, získal málo peněz a situace na trhu je zabetonovaná na dalších minimálně deset let.

Úřad se tak návrhem na regulaci snažil částečně napravit své předchozí selhání, ale přes EK je tento postup neprůchozí. Teď úřadu nezbývá, než využít slabších nástrojů, které má k dispozici – to je hlavně prověřování plnění závazků z aukcí spektra, zejména závazku velkoobchodní nabídky pro virtuální operátory z aukce kmitočtů pro sítě 5G. Úřad uvádí, že hned po prvních konzultacích síťoví operátoři své podmínky pro virtuály upravili, aktuálně se seznamuje s jejich zněním. Podle Evropské komise ČTÚ očekává, že alespoň jeden z menších operátorů vzešlých z 5G aukce, by své služby mohl začít nabízet do konce roku 2024.