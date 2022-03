ČTÚ narazil s pokusem o regulaci cen mobilních dat. Evropská komise varuje před obcházením zákonů

Pokus Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) regulovat velkoobchodní ceny mobilních dat, které účtují velcí síťoví operátoři těm virtuálním, zřejmě ztroskotá dříve, než by nějaká regulace mohla začít. Evropská komise (EK) zaslala tuzemskému regulátorovi oficiální dopis, v němž s takovou regulací nesouhlasí a úřad varuje před obcházením zákonů Evropské unie. Informoval o tom portál Lupa.cz.

„Dopis to říká velmi jasně. Pokud ČTÚ přijme prozatímní opatření, které je v podstatě stejné jako návrh opatření, který jsme nedávno neakceptovali, může to být považováno za pokus o obcházení zákonů EU, což může vyústit v řízení pro porušení evropského práva proti ČR,“ potvrdil portálu Lupa.cz vysoký úředník Evropské komise, který si nepřál být jmenován.

Úřad chtěl přistoupit k cenové regulaci i přes to, že podobný návrh mu na základě zaslané analýzy začátkem roku EK už jednou zamítla. Úřad tehdy dostatečně neprokázal významnou tržní sílu tří velkých operátorů, ani to, že by na trhu jednali ve shodě. Podle mínění EK nebyl k navržené regulaci důvod i proto, že v průběhu nadcházejících měsíců mají vstoupit na tuzemský trh noví menší operátoři, kteří vydražili frekvence v tzv. 5G aukci na konci roku 2020.

Zlepšení situace na trhu nejdřív za tři roky?!

Právě tehdy ČTÚ sliboval, jak se „do roka a do dne“ český mobilní trh liberalizuje, zlevní se ceny mobilních dat a bude už jen dobře. Ani půldruhého roku poté se ale nic takového nestalo a úřad jako nejbližší horizont pro zlepšení najednou vidí až rok 2026! Pro kvapnou regulaci si tak chtěl vypomoci paragrafem 131, odstavcem 5, zákona o elektronických komunikacích, který říká, že v případě naléhavé potřeby může přijmout dočasné opatření i bez posvěcení EK.

ČTÚ navrhl cenovou regulaci na dobu půldruhého roku a zdůvodnil ji obavou, že by velcí operátoři mohli začít těm virtuálním vypovídat smlouvy, což by ve spojení s vysokými velkoobchodními cenami mohlo zlikvidovat celý trh s virtuály. Zatímco virtuální operátoři vesměs s návrhem souhlasili, všichni tři síťoví operátoři a CETIN, coby poskytoval infrastruktury pro O2, návrh regulace odmítli. T-Mobile poukázal, že předběžné opatření ve smyslu naléhavosti může úřad použít jen v souvislosti s vážnými ekonomickými jevy, jako je např. hyperinflace apod.

ČTÚ zatím dopis od EK nekomentoval, jen potvrdil, že jej obdržel. Zabývat se jím má příští týden. Dosud ani nemá vypořádané všechny připomínky, které v rámci tržních konzultací k zatím poslednímu návrhu regulace obdržel. Ke konzultacím dal úřad subjektům původně „rekordně“ krátkou lhůtu pět dní, až po intervenci ministra průmyslu Síkely ji prodloužil na 15 dní. Standardní připomínkovací doba je přitom 30 dní.