ČTÚ navrhuje novou strategii pro budoucnost telekomunikací. Chce operátorům zlevnit poplatky za frekvence

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vypracoval novou strategii pro správu rádiových frekvencí, která má zajistit lepší dostupnost mobilního signálu a internetu. Úřad plánuje podpořit výstavbu vysílačů v odlehlých oblastech a chce také zlepšit pokrytí tzv. „bílých míst“, zejména oblastí podél železničních tratí a dálnic. Předkládaný dokument je prozatím návrhem strategie a úřad si jej ještě nechá opřipomínkovat operátory a odbornou veřejností.

Z dokumentu vyplývá, že prioritou je rozvoj nových technologií v rámci 5G sítí a efektivní využití pásem na různých frekvencích. Co se týče technologického vývoje, počítá se s postupným útlumem sítí druhé generace (2G/GSM). Ty v současnosti slouží především pro telefonování a posílání SMS zpráv. Namísto nich se bude rozšiřovat modernější technologie VoLTE, která umožňuje telefonování přes 4G sítě s lepší kvalitou zvuku. Tento přechod by měl být ale pozvolný, aby se na něj mohli uživatelé připravit.

„Cílem není vybrat co nejvíc peněz“

Jednou z překážek, kterou strategie identifikuje, jsou složité administrativní procesy při výstavbě nových vysílačů. Mobilní operátoři často narážejí na problémy při získávání povolení, zejména v chráněných územích nebo kvůli omezením souvisejícím s leteckým provozem. ČTÚ proto plánuje spolupracovat s dalšími úřady na zjednodušení těchto procesů.

Důležitý je záměr úřadu zachovat terestrické televizní (DVB-T2) vysílání i po roce 2030, což znamená pro spotřebitele možnost přijímat bezplatný zdroj lineárního televizního vysílání. O frekvence v pásmu 600 MHz, kde DVB-T2 běží, dlouhodobě projevují zájem operátoři, protože by pro ně znamenaly možnost snadného a levného celoplošného kapacitního posílení mobilní sítě. Zánik bezplatného DVB-T2 by jim zároveň přinesl i další zákazníky k jejich placeným službám IP TV.

ČTÚ plánuje přezkoumat systém poplatků za využívání rádiových frekvencí. Podle úřadu nemá být cílem vybrat co nejvíce peněz do státního rozpočtu, ale podpořit efektivní využívání frekvencí a investice do rozvoje sítí, zejména v místech s nedostatečným pokrytím. Dokument také zdůrazňuje potřebu odborníků v oblasti správy rádiového spektra. Úřad chce spolupracovat s univerzitami a podporovat vzdělávání v tomto oboru, aby Česká republika měla dostatek kvalifikovaných specialistů.