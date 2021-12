ČTÚ prověří parametry neomezených tarifů. Některé nabízené paušály se totiž za neomezené jen vydávají

Český telekomunikační úřad se nedávno zaměřil na prověřování vlastností neomezených mobilních tarifů, a to jak těch s neomezenými hlasovými jednotkami (minuty a SMS), tak i neomezenými daty.

Někteří poskytovatelé telekomunikačních služeb totiž mohou za neomezené označovat i takové tarify, které omezení ve skutečnosti mají, a někdy i taková, že výrazně ovlivňují parametry nebo kvalitu služby. Tu potom v celkovém kontextu za neomezenou považovat nelze a úřad prověří, zda zákazníci v takovém případě nejsou vystaveni klamavé obchodní praktice.

Minuty a SMS mají být zcela bez limitu

Stanovisko úřadu popsané v říjnové monitorovací zprávě je následující: „Nabídka možnosti neomezeného využití hlasových a SMS služeb by dle ČTÚ neměla být spojena s žádnou limitací objemu takto prezentovaných služeb a případná omezení neomezených služeb mohou být uplatněna pouze ve výjimečném případě ohrožení či narušení bezpečnosti a integrity služeb.“

To jinými slovy znamená, že pokud například běžný zákazník používá tarif, jehož součástí jsou neomezené SMS do všech sítí, neměl by na SMS mít skutečně žádný limit, ani třeba 10 tisíc SMS měsíčně, což někdy operátoři označují jako „bezpečnostní“ limit zabraňující zneužití služby. Podle výkladu úřadu, pokud zákazník svým rozesíláním SMS nezahltí a „neshodí“ síť operátora, může si je posílat, v jakém počtu chce.

Rychlost stahování alespoň 2 Mbit/s

U neomezených datových tarifů je posuzování „neomezenosti“ trochu odlišné a nesoustředí se pouze na samotný počet jednotek. Nabídky operátorů jsou koncipovány tak, že objem dat není stanoven, ale de facto je určen povolenou přenosovou rychlostí. Ta se může pohybovat od stovek kilobitů za sekundu až pro surfování plnou rychlostí určenou vlastnostmi sítě, dnes běžně i několik stovek megabitů za sekundu.

Příklad zjištění limitu u neomezeného datového tarifu podle jeho povolené rychlosti stahování: Například u neomezeného datového tarifu s nejvyšší povolenou rychlostí 3 Mbit/s (na tuto rychlost „zamyká“ daný tarif sám operátor, zákazník si nic hlídat nemusí) je maximální měsíční objem (pokud by telefon nepřetržitě celý měsíc stahoval maximální povolenou rychlostí) daný tímto výpočtem: 3 megabity za sekundu krát 2 592 000 (počet sekund v 30denním měsíci) děleno 8 (převod bitů na bajty) rovná se 972 tisíc megabajtů, neboli 972 GB. Takový objem samozřejmě téměř nelze s běžně připojeným mobilem prodatovat.

Právě na nízkou povolenou přenosovou rychlost u některých mobilních tarifů označovaných jako „neomezené“ poukazuje ČTÚ. Příliš nízká rychlost, např. 256 kbit/s, totiž neumožňuje plnohodnotné používání internetu a takový tarif by tedy neměl být za neomezený označován. Nejnižší přenosová rychlost, aby tarif mohl být označován za datově neomezený, by podle ČTÚ měla být 2 Mbit/s. Zatím se však nejedná o závazně stanovenou hodnotu a úřad bude vždy posuzovat i další konkrétní okolnosti nabízené služby.