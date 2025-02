ČTÚ vysvětluje, jak fungují balíčky u operátorů a kdy je možné ukončit smlouvu na všechny služby

Zákazníci využívající služby elektronických komunikací často sdružují své služby do balíčků, které jim přinášejí výhodnější ceny a lepší přehled o využívaných službách. Co přesně takový balíček představuje a jaká práva a povinnosti se k němu vážou? To pro spotřebitele objasňuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v aktuální únorové monitorovací zprávě.

Podle Evropského kodexu pro elektronické komunikace je balíček kombinací alespoň dvou služeb, z nichž jedna musí být buď službou přístupu k internetu (např. tarif pevného nebo mobilního internetu) nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službou založenou na číslech (volání a SMS, tzn. klasický hlasový tarif). Dále mohou být součástí balíčku další služby jako:

veřejně dostupné interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech

lineární rozhlasové a televizní vysílání

služby komunikace mezi stroji

koncová zařízení

Důležitou podmínkou je, že všechny služby musí být poskytovány jedním poskytovatelem v rámci jedné smlouvy, případně prostřednictvím úzce souvisejících nebo spojených smluv. V jiných případech se nejedná o balíček, ale o několik samostatných služeb.

Ochrana spotřebitele v rámci balíčků

Pokud balíček obsahuje službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech, vztahují se na něj pravidla pro přenositelnost čísel a změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, je-li to technicky možné.

Automaticky u všech balíčků platí, že operátor o nich musí transparentně sdělit všechny důležité informace. Zákazníci musí být před uzavřením smlouvy informováni zejména o ceně jednotlivých složek balíčku (pokud jsou nabízeny i samostatně) a o podmínkách ukončení balíčku či jeho složek.

Tato pravidla platí pro koncové spotřebitele i pro malé podniky a živnostníky. Zákazníci mají právo předčasně ukončit závazek ze smlouvy k jakékoliv složce balíčku, dojde-li k vadnému plnění či jinému porušení smlouvy. V takovém případě mohou ukončit smlouvu i na celý balíček, ačkoli vadné plnění se mohlo týkat jen některé jeho složky.

Důležité je také, že pokud si zákazníci v průběhu trvání smlouvy sjednají doplňkové služby či pořídí koncové zařízení od téhož poskytovatele, doba trvání původní smlouvy se neprodlužuje, pokud s tím spotřebitel nevyjádří výslovný souhlas. Toto pravidlo platí opět i pro malé firmy a živnostníky.