ČTÚ změřil pokrytí dálnic a železnic. Operátoři splnili nutné minimum, signál se ale do vlaků nedostane

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provedl měření, ve kterém ověřil, zda operátoři úspěšní v „LTE aukci“ z roku 2014 (aukce vypsaná na kmitočty 800, 1 800 a 2 600 MHz) splnili tzv. rozvojová kritéria vyplývající z aukčních podmínek. Podle nich mimo pokrytí osídlených částí republiky měli za úkol pokrýt i dálnice, rychlostní komunikace a hlavní železniční koridory.

ČTÚ ve své zprávě konstatuje, že závazek pokrytí byl všemi třemi operátory splněn, i když jen na nezbytné minimum. "Jsme si vědomi toho, že naprostá většina operátorů splnila závazky minimálním možným způsobem. Vzhledem k překotnému vývoji telekomunikačního trhu už dnes dřívější kritéria mohou být vnímána jako nedostatečná. V aukci 5G byla kritéria nastavena přísněji", uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Z naměřených výsledků pokrytí je zřejmé, že všichni tři síťoví mobilní operátoři v době měření splňovali podmínky rozvojových kritérií pro pokrytí železničních koridorů, kdy dosáhli 80 % úrovně pokrytí. Úřad si nicméně (stejně jako cestující) všímá, že problém se signálem uvnitř železničních vozů přetrvává. Řešením, jak dostat signál do vlaku, má být instalace tzv. opakovačů do vagonů. Na tom ale se ale musí podílet také železniční dopravci.

ČTÚ provedl v roce 2021 opětovné měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. U pokrytí dálnic a rychlostních komunikací byly stejně jako u železnic splněny podmínky rozvojových kritérií, u silnic bylo dosaženo úrovně pokrytí více než 90 % u všech komunikací.

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal naměřená data s hustotou přibližně každých 25 metrů. Z nich vyplývá, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanovil povinnost do 5 let od právní moci rozhodnutí o přídělu (v r. 2019) pokrýt 50 % z celkového rozsahu dálniční sítě a do 7 let (v r. 2021) 100 % dálniční sítě. 100 % pokrytím dálniční sítě se rozumí dostupnost služby ve více než 90 % všech měřených úseků. Měření prokázalo, že všichni operátoři podmínku splňují.