Čtvrtina Čechů přesně neví, jaké aplikace má uloženy v telefonu a k jakým datům mají přístup

Až 27 % Čechů vůbec nekontroluje, které aplikace mají v telefonech předinstalované. Ještě více alarmující je zjištění, že 22 % uživatelů z principu nijak neomezuje oprávnění aplikací, protože se obávají, že by to narušilo jejich funkčnost. Vyplývá to z výzkumu společnosti ESET, který si softwarová firma nechala na konci loňského vypracovat agenturou Ipsos. Průzkumu se zúčastnilo 1 039 respondentů z České republiky.

Každá nainstalovaná aplikace požaduje vlastní soubor oprávnění k přístupu k našim datům a nějak s nimi nakládá. V případě renomovaného výrobce a značky máme sice větší jistotu bezpečného nakládání s našimi daty, ale řada aplikací nainstalovaných v telefonech pochází od tzv. třetích stran – tedy někoho jiného než výrobce telefonu nebo dodavatele jeho systému. Hrozby pro data přitom nemusí být jen v podobě škodlivých kódů. Ohrozit je mohou i bezpečnostní incidenty či úniky dat na straně výrobců a poskytovatelů.

„U řady aplikací, především těch sloužícím pro naši zábavu, není nutné, aby měly přístup ke všem funkcionalitám našeho telefonu. Čím větší přístup jim povolíme, tím více dat jim dovolíme o nás sbírat. A uživatelská data mají dnes velkou hodnotu nejen pro poskytovatele různých legitimních služeb, ale i pro hackery. Proto bych uživatelům vždy doporučoval projít v novém telefonu dostupné aplikace, zvážit jaké potřebujeme a jaké ne a povolit jim jen nezbytná oprávnění pro jejich správné fungování,“ říká Jindřich Mičán, technický ředitel pražské pobočky ESET.

Pozitivním zjištěním je, že drtivá většina Čechů (87 %) stahuje aplikace výhradně z oficiálních zdrojů jako Google Play nebo App Store. Pouze 4 % respondentů připouštejí stahování aplikací z libovolných zdrojů.

Problémy s aplikacemi a jejich zabezpečením

Mezi nejčastější potíže s aplikacemi patří podle průzkumu jejich nesprávné fungování (31 %), nadměrné množství reklam (25 %) a požadavky na přístup k údajům, které uživatelé nechtějí sdílet (22 %). Se škodlivým kódem se setkalo pouze 2 % respondentů.

Méně než polovina dotázaných (46 %) ve svém telefonu používá bezpečnostní software. Přibližně pětina (17 %) žádný takový program nevyužívá, další pětina (18 %) se spoléhá na zabezpečení platformy iOS, a zbývající pětina vůbec netuší, zda mají v telefonu nějakou formu ochrany.

Co se týče aktualizací, 35 % uživatelů je provádí po výzvě systému, 31 % má nastavené automatické aktualizace a 25 % si je kontroluje proaktivně samo. Zajímavostí je, že muži (31 %) jsou v proaktivním přístupu výrazně aktivnější než ženy (18 %).

Český uživatel nejčastěji stahuje aplikace e-shopů (49 %), finanční a bankovní aplikace (44 %), aplikace sociálních sítí (42 %) a dopravní aplikace (40 %). Průzkum odhalil zajímavé demografické rozdíly: aplikace e-shopů preferují zejména ženy a obyvatelé Moravy, zatímco finanční a bankovní aplikace více využívají muži, Pražané a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Dopravní aplikace jsou pak doménou mužů a obyvatel hlavního města.

Při rozhodování o stažení aplikace se čeští uživatelé řídí především recenzemi (61 %), hodnocením v podobě hvězdiček (59 %) a doporučením od přátel a rodiny (40 %). Dalšími faktory jsou počet stažení (31 %) a informace o případných bezpečnostních problémech (16 %). Přibližně 16 % uživatelů, především z Prahy, se orientuje podle článků a doporučení odborných magazínů.