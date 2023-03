Čtyři nanometry a herní vylepšení z nejvýkonnějšího procesoru. Do mobilů brzy dorazí Snapdragon 7+ Gen 2

Nejvýkonnější mobilní čipsety jsou vyhrazeny jen pro ty nejdražší smartphony na trhu. Co do počtu nasazených procesorů v reálných zařízeních jsou však mnohem důležitější čipsety vyšší střední třídy, které kombinují dostatečný výkon a slušnou cenu, takže je výrobce integrují do cenově dostupnějších telefonů či do „levnějších flagshipů“. A právě v tomto segmentu by mohl brzy zabodovat nový 4nm Snapdragon 7+ Gen 2.

Jedná se o nástupce loňského Snapdragonu 7 Gen 1, přičemž Qualcomm názvosloví trochu přeskočil. Na trhu se nenabízel Snapdragon 7+ Gen 1 ani Snapdragon 7 Gen 2. Tříclusterový čipset (1 + 3 + 4) mezigeneračně zvýšil energetickou efektivitu o 13 %, hlavní jádro Kryo CPU (Cortex-X2) má takt 2,91 GHz a o 50 % vyšší výkon, než vloni. Tři výkonná jádra mají frekvence 2,49 GHz, celek završují čtyři 1,8GHz úsporná jádra.



Sedmičková řada Snapdragonů zažila zatím největší technologický skok celé řady. 4nm Snapdragon 7+ Gen 2 se může v mnohém srovnávat i s výkonnější osmičkovou řadou

Nový čipset samozřejmě podporuje 5G sítě, a díky modemu Snapdragon X65, který zprostředkuje stahování až rychlostí 4,4 Gbps. Umělá inteligence má u procesoru dvakrát vyšší výkon a to při 40% úspoře energie. 18bitový trojitý obrazový koprocesor si poradí až se 200Mpx snímači, popř. dokáže složit až třicet fotek do jedné. Nechybí ani podpora HDR videa. Nový procesor utáhne až QHD+ displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz. Čipset dále podporuje rychlá úložiště UFS 3.1 a rychlé dobíjení Quick Charge 5 přes USB-C 3.1. Baterie se dobije, dle konkrétního modelu, o 50 procent už za pouhých pět minut!

Do prvních telefonů dorazí v březnu

U grafiky (jméno adaptéru výrobce úzkostlivě tají) se čipset pyšní hned dvojnásobným výkonem oproti předchozí generaci. Nový čipset ocení mobilní hráči i díky podpoře AVRS (Auto Variable Rate Shading). Scény na popředí budou mít vysoké rozlišení, zatímco textury na pozadí nabídnou nižší rozlišení. Tím se ušetří cenná energie. Mezi vybranými funkcemi platformy Snapdragon Elite Gaming je i tzv. objemové vykreslování pro ještě realističtější mobilní grafiku.

Snapdragon 7+ Gen 2, 4nm čipset pro vyšší střední třídu:

První telefony s tímto výkonným 4nm procesorem dorazí na trh ještě v průběhu března, čekat je máme od značek Redmi a Realme.

Zdroj: Qualcomm