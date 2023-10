Čtyřikrát Apple a šestkrát Samsung. Top 10 nejprodávanějších mobilů opanovali dva globální giganti

Applu patří první čtyři místa, Samsungu pak pozice číslo pět až deset. Oba mobilní giganti se postarali o deset nejprodávanějších smartphonů ve druhém čtvrtletí letošního roku, a to podle údajů agentury Counterpoint Research. Oproti prvnímu čtvrtletí se navíc na prvních čtyřech místech vůbec nic nezměnilo. Žebříčku dominuje iPhone 14, který se 4% odstupem následuje iPhone 14 Pro Max, a poté iPhone 14 Pro a iPhone 13.

Zbytek žebříčku připadá šesti Samsungům, kteří se srovnali do těsného závěsu za iPhony. Nejprodávanějším Samsungem byl cenově dostupný Galaxy A14, za nímž je hned v závěstu Galaxy A54, tedy hlavní model střední třídy. Sedmé místo patří Samsungu Galaxy A14 5G, který je kvůli jinému procesoru, rozdílné obnovovací frekvenci displeje a jednomu odlišenému fotoaparátu brán v tabulce jako samostatný telefon.



Apple na špici, pod ním Samsungy. Takto vypadá desítka nejprodávanějších telefonů z globálního pohledu za 2. čtvrtletí letošního roku (Zdroj: Counterpoint)

Osmá pozice patří jedinému „ultra prémiovému“ modelu a to Galaxy S23 Ultra, který si mezičrtvrtletně pohoršil o dvě místa. TOP 10 uzavírá zcela nejlevnější telefon od Samsungu, který je aktuálně v nabídce – Galaxy A04e (u nás se nabízí jen jeho lehce vybavenější odnož Galaxy A04s). Na posledním místě je uváděn druhý telefon střední třídy, Galaxy A34. Jako „skokany roku“ můžeme brát právě „áčka“ střední třídy, která byla uvedena v prvním čtvrtletí letošního roku, a hned to následující pronikla do první desítky.

Pro základní iPhony byly stěžejní trhy v Severní Americe a v Evropě, o Pro varianty byl největší zájem v Asii a na starém kontinentu. Latinská Amerika a asijský region stál téměř za 60 procenty prodejů všech áček v TOP 10, Galaxy S23 Ultra se zase dařilo především v západní Evropě a také v zámoří.

Zdroj: Counterpoint