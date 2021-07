Cyklopočítač Garmin Edge 830: Tipy a zkušenosti z dlouhodobého používání

Několik měsíců jsem si poznamenával tipy a zkušenosti s cyklistickým počítačem Garmin Edge 830.

Garmin Edge 830 je pokročilý cyklopočítač. Nejde o novinku na trhu, prodává se už od roku 2019; a tohle taky není jeho recenze. Během předchozích měsíců jsem si k němu ale poznamenával různé věci, které při používání nemusí být na první pohled zřejmé. Tento text je proto mírně nestrukturovaná kombinace zkušeností a tipů, které mohou uživatelům Edge 830 pomoci. A nejen jim. Většina poznatků bude platit i pro větší Edge 1030 nebo základní Edge 530. Něco může být možná užitečné také pro majitele sportovních hodinek Garminu. Pro koho píšu? Edge 830 zkoumám ze svého osobního pohledu. Jsem cyklista spíše turistického charakteru, který se nejradši vydává novými cestami na nová místa. Nejvíc na gravelu, ale Edge jsem používal i na horském kole a celkově mám v oblibě víc les než silnice. I když občas si některé známé trasy zajedu s cílem dosáhnout lepšího času, nejde mi příliš o výkon. Nemám v pedálech wattmetr, takže ani nevyužiji většinu tréninkových funkcí cyklopočítače, které ho vyžadují. Cesty ale hodně plánuji. Téměř pokaždé mám předem připravenou trasu a v Edgi aktivní navigaci. I když cestu znám, chci minimálně vidět, jaká mi zbývá vzdálenost a kolik výškových metrů. Orientace v prostředí cyklopočítače Myslím, že Edge není úplně intuitivní. Různé věci se u něj nastavují na několika různých místech a zpočátku nemusí být snadné pochopit, kde co hledat. Ale nakonec to celkem dává smysl:

Hlavní menu Edge se dvěma nastavenými profily aktivit Hlavní menu vlevo dole: Tady jsou většinou položky, které se týkají samotného přístroje. Třeba jeho celkové nastavení. Mírně s tím nesouvisí historie jízd a položka Moje statistiky, které by se daly čekat spíš v tréninku, ale jsou tady. Menu Navigace: Zde je všechno, co souvisí s hledáním cíle. Jsou zde také uložené trasové body a připravené trasy. Když se chcete nechat navigovat, začněte v této nabídce.

Na obrazovkách se hodí pátrat po různých nestandardních prvcích. Třeba „hamburger“ v pravém spodním rohu hlavního menu jinde není. Dostanete se přes něj k užitečné položce pro uložení aktuální polohy Menu Trénink: Tréninkové plány, segmenty, intervaly … všechno, co souvisí s výkonností. Jestli jste jako já spíše turističtí cyklisti, možná vás tato sekce vůbec nebude zajímat. Menu profilu aktivity: Není příliš vidět, musíte podržet prst na kruhu s názvem aktivity (Mountain, Gravel…). Nastavují se zde důležité věci, které souvisejí s danou aktivitou. Mimo jiné displeje s datovými poli, jestli se má záznam trasy automaticky při pohybu zapnout a při zastavení vypnout, jsou zde parametry navigace, styl zobrazení mapy, režim GPS. Do stejného menu se dostanete i přes Hlavní menu > Profily aktivity > vybrat profil, ale podržení je možná rychlejší. Kontextová nabídka: Sjeďte prstem z horní hrany displeje dolů. Jsou tady položky, které se hodí mít při ruce. I odsud se dostanete do nastavení profilu aktivity, do celkového nastavení, k režimu GPS, ovládá se tady podsvícení. Pohybem prstu do stran se dostanete k dalším stránkám kontextové nabídky. Můžete je nastavit přes Nastavení > Systém > Správa doplňků.

Kontextová nabídka. Mimochodem když k Edgi připojíte telefon, budou vám na něm při jízdě vyskakovat příchozí hovory a zprávy. Tady mám zrovna jednu nepřečtenou Tip: Když hluboko v menu na šipce, která v levém spodním rohu stránek s nastavením vybízí k návratu u úroveň zpět, podržíte prst a chvíli počkáte, dostanete se na hlavní displeji rychleji než postupným klikáním.

Proč mám Edge v angličtině Přístroje Garmin používám většinou v angličtině. Také Edge jsem do češtiny přepínal jen kvůli obrázkům. Mám pro to dva důvody: Angličtina je stručnější, takže texty na displeji nemusí zkracovat do takové míry jako čeština. Americký výrobce také pro svůj mateřský jazyk ladil uživatelské prostředí. S tím pak souvisí také srozumitelnost, protože některé české překlady nejsou úplně povedené. Pořád třeba nevím, co znamená „Vzdál. do MC“. V angličtině je to pro mě jasnější „Dist. to Next“ – vzdálenost k příští odbočce. Edge a mapy Do Edge můžete nahrát libovolnou mapu, která je kompatibilní s mapovým systémem Garminu. To je velká výhoda. Mapy změníte v nastavení profilu: Navigace > Mapa > Mapové informace. Zde zvolte, které mapy mají být aktivní a které ne. Součástí každého přístroje je evropská mapa Garmin Cycle Map EU, která vychází z podkladů služby OpenStreetMap. Dá se s ní pohodlně jezdit po silnicích a má velmi dobře zpracované i stezky v terénu. Záleží jen na tom, jak je daná oblast zmapovaná v OpenStreetMap. Tip: Na této stránce najdete seznam služeb, které z OpenStreetMap připravují pro Garminy další mapy. S Garminy z oficiální české distribuce dostanete k Edgi ještě poukaz na stažení mapy Topo Czech. Subjektivně hodnotím, že pokrytí cest má srovnatelné, lépe ale vizuálně rozlišuje jejich typy. K tomu přidává vyznačené turistické stezky, obsahuje topografické značky, rozlišuje i různé plochy, jsou v ní třeba vidět i elektrická vedení, vrstevnice, budovy. V České republice nakonec jezdím pouze s touto mapou. I v českých obchodech si raději ověřte, že součástí Edge 830 je voucher pro stažení mapy Topo Czech. Nedá se na to spolehnout, ani u větších obchodů. Jak nastavit Topo Czech Podrobnost je výhoda, ale na kole současně i problém Topo Czech. Informací na displeji může být tolik, že je to nepřehledné. Důležité je tady nespoléhat na automatické nastavení, ale zobrazení si upravit v nastavení profilu: Navigace > Mapa > Viditelnost mapy. Zde zvolte Vlastní režim a pokračujte na položku Detail. Nastavte ho tak, abyste v měřítku, které nejčastěji používáte, neviděli na mapě Topo Czech budovy. Potom bude mapa při jízdě přehlednější. Případně můžete ladit i dál.

Vlevo je Topo Czech ve standardním zobrazení, vpravo po mém vyčištění Všechno samozřejmě záleží na osobním vkusu. Nejčastěji mám na mapě nastavené měřítko 200 m, které je dostačující pro orientaci na křižovatkách. V takovém případě nastavuji Detail na hodnotu Menší. U měřítka 300 m se tím ale už ztratí menší stezky, takže jestli ho používáte častěji, nechte Detail na Normální, případně nastavte jinak. V menu Mapa ještě vypínám zobrazování vrstevnic. Příliš také nedoporučuji nechávat zapnuté Automatické měřítko. Aspoň pro mě ho Garmin nastavoval většinou tak, jak jsem zrovna nechtěl.

Porovnání map: vlevo je standardní Topo Czech, uprostřed Topo Czech s mým nastavením, které skryje některé detaily, vpravo mapa od Garminu připravená z dat OpenStreetMap

Mapa v barevném režimu Mountain Biking (Topo Czech, Garmin)

Mapa v kontrastním režimu (Topo Czech, Garmin) V menu Navigace najdete také položku Hlas. navig. výzvy. Je pojmenovaná trochu nesmyslně, jde v ní o to, jestli se při blížícím se manévru má na displeji ukázat náhled mapy, nebo jen textová informace. Nakonec jsem skončil jen u textu. Když jedu někam, kde to neznám, mám stejně na displeji neustále zobrazenou mapu. Nebo se na ni před odbočkou přepnu. Když se pak naviguji na známých místech, třeba abych viděl, kolik mi zbývá do cíle, navigační text před odbočkami tolik neruší jako vyskakující náhled v mapě.

Garmin v jedné z posledních aktualizací přidal možnost odlišit v mapě popularitu tras. Čtyřmi odstíny odstupňoval, kudy se nejčastěji jezdí. Nejoblíbenější cesty jsou tmavé

Hledání trasy v Edgi Trasu, kterou naplánuje samotný Edge, raději pozorně zkontrolujte. Umí to, zvládá trasování po silnicích i po stezkách, můžete nastavit, aby se vyhýbal různým typům komunikací (třeba silnice 1. třídy). Ale nemusí se trefit do konfigurace, kterou zrovna potřebujete. Kontrolujte, trasy v ideálním případě plánujte jinde a do Edge je nahrávejte hotové. Jak dostat trasu do Edge Také trasu složenou z více průjezdních bodů můžete vytvořit přímo v přístroji, ale je to spíš nouzový postup. Lepší je pohodlně plánovat na počítači, mobilu nebo tabletu a výsledek kabelem nebo bezdrátově přenést do cyklopočítače. Kde plánovat? Průběžně zkouším různé služby (Garmin Connect, Komoot, Strava), ale vždycky stejně skončím u Mapy.cz. Jsou totiž rychlé, snadno se v nich nastavuje trasa přes průjezdní body, mají vrstvu s turistickými mapami Česka, na kterých jsou třeba vyznačeny i cyklotrasy. Výsledek se dá v Mapách uložit, při plánování přecházet mezi počítačem a mobilem. A jak hotovou trasu dostat do Garminu? 1) Kabelem. Je to nejjistější a když jste u počítače, i nejrychlejší cesta. Z Mapy.cz stáhněte trasu ve formátu GPX a soubor nahrajte v Edgi, který se v počitači ukáže jako další disk, do složky NewFiles. Po zapnutí uvidíte trasu mezi ostatními. Jen ještě před nahráním doporučuji GPX otevřít v poznámkovém bloku a na čtvrtém řádku, kde uvidíte jen <name></name> vložit mezi tagy název trasy. Pod ním ji potom uvidíte v Edgi. Jinak se použije název souboru.

Řádek v kódu souboru GPX z Mapy.cz, kam můžete pomocí Poznámkového bloku napsat název trasy 2) Synchronizací přes kabel. GPX můžete otevřít ve webové službě Garmin Connect (Training > Courses > Import), tam ji pojmenovat, nastavit cílový čas nebo průměrnou rychlost virtuálního partnera. V Connectu ostatně můžete trasu rovnou plánovat, ale není to podle mě tak pohodlné jako v Mapách. Hotovou trasu pošlete do přístroje synchronizací pomocí programu Garmin Express.

V detailu trasy použijte pro odeslání do připojeného Edge tlačítko Send to Device. Spustí se aplikace Express Tento postup už nepoužívám. Je zdlouhavější než přímé nahrání GPX a Connect navíc od května trpěl nepříjemnou chybou, kdy při přenosu trasy do přístroje velmi kazil výškový profil. V Edgi (přesněji v souboru FIT, který se při přenosu používá) se plánované převýšení ukazovalo několikrát vyšší než realita. Jak se ale teď dívám, chyba je už zřejmě opravena, ale stejně mi vyhovuje nahrávat GPX přímo do Edge. 3) Synchronizací přes mobil. Trasu vytvořenou v Connectu nemusíte nahrávat přes kabel. Když ji otevřete v mobilní aplikaci Garmin Connect, můžete ji do připojeného Edge poslat bezdrátově. To se může v terénu hodit. Trasu můžete také připravit v mobilní aplikaci Mapy.cz a GPX rovnou exportovat z ní. Soubor pak sdílením otevřete v mobilním Connectu, pojmenujete a pošlete do Edge. Bezdrátová synchronizace není úplně bezproblémová. Neproběhne, pokud je v Edgi spuštěná nějaká aktivita, což znemožňuje přeplánování trasy pomocí Mapy.cz v terénu.

Z mobilního Garminu Connect je možné připravenou trasu poslat do připojeného Edge Mapy.cz přidaly export GPX do aplikace teprve v květnu 2021. Dříve bylo nutné otvírat trasu ve webovém prohlížeči mobilu a ukládat ji z něj. Dělám to ale tak i dál, protože aplikace k bodům trasy nepřidává nadmořskou výšku. V Edgi potom tato informace chybí a neukáže, kolik výškových metrů vás čeká a kolik zbývá.

Virtuální partner Při jízdě podle nahrané trasy vždy vyjede i virtuální cyklista, který s vámi závodí. Jeho rychlost odpovídá zvolenému profilu, případně si ji můžete nastavit ve službě Garmin Connect při plánování trasy (buď formou průměrné rychlosti, nebo nastaveným časem jízdy). Nejde to vypnout. S použitím Connectu se ale závodníka můžete zbavit nastavením příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké rychlosti. Buď vám ujede a neotravuje, nebo mu rychle zmizíte vy sami.

Nastavení rychlosti virtuálního partnera na webu Garmin Connect. Buď mohu zadat, jakou průměrnou rychlostí se má pohybovat, nebo za jak dlouho má dorazit do cíle Garmin tuto funkci trochu pokazil tím, že indikátor virtuálního partnera na mapě je větší a výraznější než vaše vlastní šipka. Když jsou obě vidět na mapě, snadno se spletete.

Virtuální partner je přede mnou. Proč je šipka s mou vlastní polohou tak malá a nevýrazná? Ostatně nevýrazná šipka indikující vlastní polohu je sám o sobě dost velký problém. Možná se vám to na obrázcích v článku nezdá, ale když se někde řítíte, jen po očku na rozklepaných řídítkách sledujete, kam odbočit, není čas hledat pixely. Často se orientuji jen tím, že aktuální poloha je někde uprostřed mapy. Šipka se dá zvětšit pouze nastavením 3D zobrazení navigace, v plošných pohledech na mapu s ní nic neuděláte. Proslýchalo se o naději v podobě příštích firmwarů, zatím to ale Garmin akorát zkomplikoval, když v posledních verzích akorát přidal další šipky indikující směr naplánované trasy. Na displeji jsou vidět dvě až tři a opět mnohem kontrastněji než malá a tmavá šipka aktuální polohy. Proč to jen není obráceně?

Na naplánované trase se nově ukazují šipky ve směru jízdy. Ukazatel aktuální pozice je tak ještě hůře vidět Virtuální partner se často resetuje, když změníte trasu. Stačí jet kousek jinak, případně ztratit signál a většinou přijdete o nasbíraný rozdíl. Partner začne znovu od místa, kdy znovu najedete na naplánovanou trasu. Ne vždy, nepodařilo se mi ale zjistit, kdy v jaké situaci reset nastane a kdy ne. Symbol virtuálního partnera najdete i na grafech s výškovým profilem. Tam si musíte zapamatovat, že vy jste „kapka“ nad grafem a partner „plácačka“ pod ním.

Ukazatel virtuálního partnera je pod výškovým grafem, já sám nad ním LiveTrack Z bezpečnostních funkcí Edge nedám dopustit na LiveTrack. V mobilní aplikaci Connect (More, Contacts) mám nastavené kontakty na rodinu. Jakmile vyjedu – konkrétně když zapnu záznam trasy – dorazí jim e-mail, že jsem na cestě a mohou sledovat moji aktivitu. Příjemci v reálném čase vidí, kde jsem, na mapě je i vyznačená trasa, kterou mám naplánovanou. Jednak mají doma lepší přehled, kdy dorazím, a kdyby se něco stalo, uvidí, kde jsem skončil.

Příjemci v okamžiku, kdy vyjedu, dostanou takový e-mail. Kliknutím přejdou na webovou mapu, kde uvidí moji aktuální pozici, případně i naplánovanou trasu

Aktuální informace o jízdě na webu Je to podobná věc jako maják Beacon v aplikaci Strava. U ní je možná lepší, že zprávu o zahájené aktivitě posílá v SMS, které si příjemce snadněji všimne, ale jinak jsem se svým hlídáním pomocí LiveTrack v Garminu velmi spokojený. Tohle si určitě zapněte.

Do kopců veseleji s ClimbPro ClimbPro je skvělá funkce Edge 830, když šlapete do prudšího kopce. Speciální obrazovka ukazuje, co ještě máte před sebou, co vás čeká. Konkrétně: Zbývající vzdálenost k vrcholu stoupání

Kolik k němu zbývá výškových metrů

Jaký je průměrný zbývající sklon

Kolik dalších větších stoupání vás čeká do konce trasy

Výškový profil stoupání s barevně vyznačenými částmi K tomu si můžete na obrazovku přidat ještě dvě vlastní datová pole. Osobně tady mám aktuální sklon a kadenci šlapání, abych udržel tempo.

Jsem na prvním větším stoupání ze sedmi na celé trase, další je za 13 km. V tom aktuálním mi zbývá na vrchol ještě 7,17 km a 240 výškových m, průměrný zbývající sklon je 3 %. Zrovna šplhám do kopce se sklonem 12 %, šlapu kadencí 87 otáček za minutu. Za chvíli mě už čeká žlutá, trochu méně náročná část a těším se na zelenou. Z ukazatele-teploměru je vidět, že jsem ale teprve na začátku stoupání Výškový profil celého stoupání se ukáže jen na začátku. Potom se na obrazovce u delších kopců objeví jen výřez. V celkem nevýrazné liště pak vidíte, kolik takových částí vás ještě k vrcholu čeká, a barevný teploměr vyznačuje, kolik jste z celého stoupání už ujeli. Kvůli tomuto ukazateli se hodí k profilům v Edgi nastavit spíše tmavé barvy. Když si u nich necháte třeba světle zelenou, za jízdy téměř nepoznáte, jakou část stoupání jste už urazili. Před bílým pozadím je nerozlišitelná. Kdy se ukáže ClimbPro U jakého stoupání se obrazovka ClimbPro ukáže a kde ne? V nastavení datové obrazovky můžete ovlivnit, jestli chcete takhle vidět všechna, střední, nebo jen velká stoupání. O tom, jestli Garmin stoupání do ClimbPro zařadí, pak rozhodují tři kritéria. Všechna musí platit: Stoupání má délku alespoň 500 m. Průměrný sklon musí být alespoň 3 %. Skóre délka × sklon (bez procent) musí být alespoň 3500. Poslední bod si zaslouží vysvětlení: Když máte kopec s délkou 1000 m a sklonem 3 %, v ClimbPro se neukáže, protože 1000 × 3 = 3000, a to je méně než 3500.

Kopec s délkou 1200 m a sklonem 3 % už v ClimbPro najdete: 1200 × 3 = 3600, a to je už nad limitem.

Podobně stoupání s délkou 500 m a průměrným sklonem 8 % se ukáže: 500 × 7 = 4000. Barvy na displeji odpovídají průměrnému stoupání v sekci: Zelená: 0–3 %

Žlutá: 3–6 %

Oranžová: 6–9 %

Červená: 9–12 %

Hnědá: > 12 %

Z barevného rozlišení částí stoupání lze rychle poznat, co vás čeká Se zobrazením výškového profilu je to ale v Edgi trochu komplikované. Nedá se mu úplně stoprocentně věřit, brzy zjistíte, že skutečnost se od křivky na displeji může dost lišit. Ostatně podobný problém mají i Mapy.cz a jiné plánovače. Je to kvůli tomu, jak navigační mapy pracují s nadmořskou výškou, odchylky jsou tady větší a snadněji pozorovatelné než v ploše. Ale i tak je ClimbPro skvělá funkce, která v kopcích hodně pomáhá. Zvykl jsem se také nechávat na běžném mapovém displeji zobrazený proužek s profilem nadmořské výšky. Zobrazená vzdálenost je úměrná měřítku v mapě a vidím, co mě v nejbližší době čeká. Jestli třeba půjde jen o krátké stoupání, u kterého má smysl si stoupnout do pedálů, nebo to bude něco delšího, víc vysilujícího.

Z profilu pod mapou vidím, že teď jde jen o malý kopeček • Tady je větší, s aktivním ClimbPro se do tohoto pohotovostního ukazatele přenesla i barva (je zde jedna pro celé stoupání, nejsou rozlišené jeho části) Garmin tento užitečný pohled na výškový profil pod mapou nabízí jen u připravených tras. Neukáže ho při navigaci k bodu nebo místu vybranému přímo v cyklopočítači.

Sdružená pole a datové obrazovky Při sestavování obrazovky s datovými poli nepřehlédněte možnosti v nabídce Grafická. Jsou tam parametry, pro které potřebujete alespoň dvě políčka, ale v úzkém řádku často nabídnou víc než dva parametry. Například okamžitou, průměrnou a maximální rychlost. Totéž ke kadenci, k srdečnímu tepu. Když takovému poli věnujete ještě víc prostoru, může ukázat i zajímavý graf, vyzkoušejte to.

Zobrazení v grafických polích se liší podle toho, kolik jim věnujete prostoru. Osobně jim dávám dvě políčka, ve kterých zobrazí tři údaje. Můžete ale i víc Pro rychlé nastavení datových polí nemusíte hledat v nastavení profilu položku Datové obrazovky. Přímo na políčku, které chcete změnit, chvíli podržte prst, dokud se kolem něj neukáže rámeček. Teď máte dvě možnosti: Klepnutím na jiné pole si obě vymění pozici. Klepnutím na stejné pole se dostanete do nabídky, kde ho můžete odstranit, nebo vyměnit za jiný parametr. Co mám sám na svém hlavním displeji, na první obrazovce? Rychlost (sdružené pole)

Vzdálenost do cíle a k příští odbočce

Ujetou vzdálenost od začátku cesty a aktuální sklon

Celkový výstup a zbývající stoupání do konce trasy

Aktuální hodiny a stopky (čas jízdy) Na třetím místě za mapou mám pak ještě jednu datovou obrazovku. Není tak důležitá, testuji na ní různé věci. Mám tady sdružené pole pro kadenci, pole My Bike Radar Traffic (později o něm ještě napíšu), sdružené pole pro srdeční tep, průměrnou rychlost (sdružené pole na hlavním displeji ji zakrouhluje na jednotky, tady má desetinné místo), uplynulý čas (včetně zastávek), čas do cíle a nastavení světla na radaru Smart Bike Lights (taky o tom ještě bude řeč). Kdybyste hledali, jak na displej přidat pole z nějaké doinstalované IQ aplikace, jsou v nabídce parametrů úplně dole pod položkou Connect IQ. Segmenty a Garmin Edge Edge dokáže pracovat se segmenty služby Strava. Můžete si vybrat i segmenty z Garmin Connect, ale jestli chcete závodit, není tam tak velká komunita. Nelze používat oba dva typy segmentů najednou, musíte si vybrat buď Garmin, nebo Stravu. Tuto volbu provedete ve webovém Connectu: na nástěnku (Dashboard) si přidejte panel se segmenty a přes ozubené kolečko v rohu vyberte, že chcete používat segmenty ze Stravy. To ale není všechno. Svůj účet ve Stravě musíte na této stránce propojit s účtem Garminu. V něm se pak neukážou úplně všechny segmenty v okolí, ale jen ty, které označíte jako oblíbené. Ve Stravě je uvidíte na této stránce. Tyto segmenty se pak objeví i v panelu v Garmin Connect a při synchronizaci se dostanou do Edge. Najdete je v menu Trénink.

Segmenty Stravy synchronizované v Edgi Segmenty Stravy mají oproti segmentům Garminu nevýhodu: nefungují během naplánované trasy. Jestli máte nastavený nějaký cíl cesty nebo rovnou trasu, Edge na ní segmenty ignoruje. Když ale jedete bez cíle a blížíte se k začátku výzvy, počítač na ni v předstihu upozorní, a když se chcete zúčastnit, ukáže speciální obrazovku pro segmenty. V ní vidíte, jak si při jízdě aktuálně stojíte oproti vybranému soupeři. Tím může být KOM (nejlepší čas na segmentu), váš nejlepší výkon, váš nastavený cíl… Osobně mě na Edgi segmenty ze Stravy trochu zlobí. Někdy se k nim nesynchronizují moje časy a soupeření s KOMem, který dojíždí a já jsem teprve někde v polovině, akorát naštve. Pojmenujte si senzory Některé externí senzory se po připojení pojmenují pochopitelným názvem, většinu ale v nabídce uvidíte pod nesrozumitelným kódem. Můžete ho ale snadno změnit. Zjistěte, o jaký senzor jde, klepněte na jeho řádek a přes pole Název ho přejmenujte.

Přehled všech snímačů, detail jednoho z nich s položkou pro změnu názvu Bylo by jinak pěkné, kdyby se k jednotlivým profilům dala nastavit různá sestava senzorů, když používáte více kol. Tohle ale Edge neumí.

Dálkové ovládání Tento tip není zadarmo, ale vyplatí se. Pořiďte si k Edge 830 dálkové ovládání (kód produktu 010-12094-10). Garmin ho s ním prodává v balíku MTB Bundle, dá se koupit i samostatně. Během jízdy s ním téměř nebudete muset sahat na displej počítače, důležité funkce budete mít na jednom ze tří tlačítek. Je to mnohem pohodlnější a bezpečnější. Pro horská a jiná kola s rovnými řídítky se hodí zmíněný MTB Bundle, ve kterém je držák dálkového ovládání s objímkou. Ten ale není vhodný pro kola s berany. Pro ně raději kupte dálkové ovládání samostatně, protože k němu dostanete držák s uchycením pomocí gumiček. Nebo dokupte samostatný držák (u Garminu má kód 010-12095-20).

Držák dálkového ovládání s objímkou je vhodný na rovná řídítka K uchycení na rovná řídítka není co dodat. U beranů jsem našel nejlepší pozici pod pravou brzdovou pákou. Na tlačítka (hlavně to nejdůležitější listovací) potom dosáhnu palcem při horním i spodním úchopu.

Na kole s berany se mi osvědčilo toto umístění dálkového ovládání Tlačítka Nejpoužívanější je tlačítko pro přepínání mezi displeji. Krátkým stisknutím dopředu, dlouhým dozadu. Pokud netrénujete a nejezdíte okruhy, tlačítko vyhrazené pro označení nového kole je spíš otravné. Škoda, že se jeho funkce nedá změnit. Třetí tlačítko slouží standardně k zapnutí a vypnutí zaznamenávání jízdy. Před vyjetím a v závěru ale snadno stisknu vyhrazené tlačítko přímo na Edgi a to na dálkovém ovládání raději využívám jinak. Dá se totiž přeprogramovat. Běžte do kontextové nabídky (potáhněte prstem na displeji shora), vyberte Snímače, Remote, Podrobnosti o snímači. Zde můžete nastavit akci pro krátké a dlouhé stisknutí. Když zde vyberete akci, pro kterou nemáte nastavenou obrazovku, Edge po stisknutí tlačítka ukáže tu první. Využívám toho pro rychlý návrat na první obrazovku, kde mám datové pole s nejdůležitějšími údaji. Škoda, že na tlačítka není možné namapovat změnu měřítka mapy, to bych často využil.