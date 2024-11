Daisy se o ně postará. Britské O2 našlo řešení na podvodné telefonáty. AI má tolik času, jako nikdo jiný na světě

Britský operátor O2 ukázal elegantní řešení nevyžádaných či podvodných hovorů, kterým mnozí z nás čelí minimálně několikrát do týdne. Daisy (psání „dAIsy“) je umělá inteligence, která se s případnými útočníky dokáže bavit, jak je den dlouhý. Je dostupná 24/7 a jejím jediným cílem je konverzaci co nejdéle prodloužit. A to v duchu sloganu celé akce: „Když útočníci volají babičce Daisy, nemají čas volat vám“. A Daisy má tolik času, kolik jen budou potřebovat...



dAIsy sice není služba, kterou by bylo možné přidat ke svému telefonnímu číslo (a to by bylo skutečně skvělé), ale zatím jen navázaná na desítky až stovky telefonních čísel, který britský operátor umístil do svých běžných číselných řad a v některých případech i zveřejnil v běžně i ne zcela běžně dostupných telefonních seznamech. V případě, že podvodné firmy náhodně navolávají čísla, popř. využívají bezplatné či placené seznamy, chce jim dAIsy co nejvíce znepříjemnit život. A začíná tím, co podvodníci na druhé straně přirozeně očekávají...

Daisy jako roztržitá babička

Umělá inteligence dAIsy je naprogramovaná jako babička, která ničemu technologickému moc nerozumí. S podvodníky se čile baví, vypráví příběhy, a když jde „do tuhého“, zvládne někdy i na několikrát zadat webovou stránku do prohlížeče v počítači. Občas se přeslechne, občas něco zadá špatně, hraje si na roztržitého seniora v letech, a zkouší trpělivost druhé strany. Hovory mnohdy protahuje až na 40 minut, a když přijde na to nejdůležitější (např. zadání podvržené webové stánky, odeslání peněz útočníkům), udělá „chybu“, takže se musí začít zase od začátku! Není divu, že konverzaci protistrana okoření i peprnějšími výrazy...

Geniálně využitá umělá inteligence zní realisticky a protistrana ani nepojme podezření. AI tak plýtvá časem útočníků, který by jinak mohli věnovat skutečným osobám, které by se mohly nechat napálit. Ostatně, proč ne? Ve světě, kdy toho umělá inteligence zvládá tolik, a je maximálně realistická i při generování hlasu, bychom si Daisy dokázali představit i jako běžnou službu mobilních operátorů. Pokud by bylo detekováno podezřelé volání, mohlo by se „v tichosti“ přesměrovat na Daisy, a skutečné mobilní číslo by mohlo být stále k dispozici pro běžná volání.

To by samozřejmě nešlo bez databáze podvodných čísel, která se však často hodně dynamicky mění. Když operátor jedno zablokuje, v mžiku mají útočníci připraveno druhé. Už teď však mohou uživatelé britské sítě O2 posílat podvodná čísla, která se jim dovolala, na speciální SMS linku, ze které se zařazují do databáze. A čím rychlejší odesílání těchto čísel bude, tím budou mít útočníci své aktivity daleko složitější.

Podvodné a nevyžádané hovory by to určitě z mapy světa nevymazalo, ale alespoň výrazněji omezilo. AI totiž může mluvit, nejen jako starší babička, ale dokáže se stylizovat i do různých dalších podob, které by druhou stranu kompletně zmátly. Čeští operátoři by se britskou AI babičkou rozhodně mohli inspirovat...

Zdroj: O2 UK