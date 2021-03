Další inspirace z Androidu? iOS možná dostane samostatné bezpečnostní aktualizace

Nejnovější beta verze operačního systému iOS 14.5 naznačuje, že Apple konečně plánuje zásadní posun politiky aktualizací. Možná tak svým uživatelům poskytne možnost stahovat bezpečnostní záplaty bez toho, aniž by museli aktualizovat celý systém. To by ocenili zejména ti uživatelé, kteří si chtějí ponechat starší operační systém, ale zároveň se nechtějí vystavit riziku možného útoku. Záplaty oddělené od funkčních aktualizací poskytuje Android už od verze 8.

Apple vždy a všude doporučuje mít systém aktuální. Jenže mnoho uživatelů iOS a iPadOS jednoduše nechtějí stahovat novou verzi systému hned, jakmile je k dispozici. Mohou k tomu mít hned několik důvodů. Nový systém může mít vliv na výkon, baterii, může obsahovat skryté chyby, které jim nedovolí své zařízení používat tak, jak jsou zvyklí, a proto s instalací vyčkávají mnohdy i několik měsíců. Důvod setrvání na starší verzi ale může být i z důvodu zaplnění úložiště. OTA aktualizace zaberou obvykle kolem 1 GB a ne všichni mají možnost připojit své zařízení k počítači.

Toto rozdělení by zajistilo, že uživatel nemusí stahovat velkou aktualizaci s novými funkcemi, které uživatel nepotřebuje, ale zároveň umožní, že si stáhne jen malý balík oprav zabezpečení. Ostatně Apple to podobně dělá u desktopového systému macOS, tak proč by nemohl i u mobilních zařízení. Tato novinka by tak mohla přijít už s ostrou verzí iOS 14.5. Její vydání se očekává po jarní události společnosti, na které by ta měla představit očekávané příslušenství AirTag. Právě to pro správnou funkčnost bude nový iOS potřebovat.

