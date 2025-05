Další krok k řidičáku v mobilu. Do europeněženky se dostane za 5 let, plastová kartička bude na vyžádání

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EU schválil předběžnou dohodu o tom, že se digitální průkaz uložený v digitální peněžence v chytrém telefonu stane v celé EU hlavním formátem řidičského oprávnění. Schvalování dopadlo poměrem hlasů 36 ku šesti a otevírá cestu k zavedení tzv. harmonizovaného digitálního řidičského průkazu. Ten bude nejpozději v roce 2030 integrovaný do evropské peněženky digitální identity (EUDI), kterou mají členské státy EU nabídnout ve vlastní podobě dle pravidel EU nejpozději v prosinci příštího roku. V Česku má být ke stažení nejpozději 21. listopadu 2026.



Řidičský průkaz v mobilu bude nejpozději v roce 2030 hlavní variantou jeho distribuce. Plastové kartičky už budou v EU jen na vyžádání

Podle schválené předběžné dohody budou mít řidiči právo požádat o fyzický řidičský průkaz, který však už nebude hlavním, ale spíše jen doplňkovým „dokumentem“. To hlavní bude uloženo ve smartphonu. Samotná implementace vychází z globálního standardu mDL (mobile Driver Licence), který se nasazuje třeba i v Austrálii nebo v USA. Rýsuje se tak digitální dokumentace, která by mohla být „ověřitelná“ i mimo území EU.

Po odhlasování předběžné dohody výborem a po dřívějším kladném hlasování v Radě EU je dalším krokem už jen formální přijetí plenárním zasedáním Evropského parlamentu. To proběhne letos na podzim, po němž bude nutné jen konečné schválení Radou EU. Oba expertní legislativní orgány se vyslovily „pro“ velkou většinou a tak budou zbývající kroky už jen formalitou.

Členské státy budou muset vnést revidované směrnice do svých právních předpisů do čtyř až šesti let. To se týká hlavně pravidel pro řízení autobusů, řízení pod dohledem a přístupu k řidičům ze třetích zemí. Digitální řidičský průkaz však bude platit už od roku 2030 a jeho platnost by měla být u nově vydaných digitální dokladů nastavená na 15 let.