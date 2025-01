Další krok proti čínským aplikacím. Evropská organizace NOYB podala stížnost kvůli sdílení dat s Čínou

Populární čínské mobilní aplikace často otevřeně přiznávají, že v některých případech zasílají data o svých uživatelích do Číny. V Evropě to však odporuje zákonům, protože sdílení dat se zeměmi mimo EU je možné jen za velmi specifických podmínek. Protože se to však děje „všem před očima“, rozhodla se evropská nezisková organizace NOYB vzít osud do vlastních rukou. Na čínské aplikace podala stížnost hned v pěti evropských zemích a žádá nápravu, která by byla aplikována ve všech členských zemích EU.



Úvodní strana stížnosti proti Xiaomi, která byla podána v Řecku. Zabývá se tím, co se děje s osobními zdravotními daty evropských uživatelů, k čemuž se značka dosud nevyjádřila

rganizace NOYB (None of Your Business), která se profiluje jako „Evropské centrum pro digitální právo", podala stížnost proti šesti subjektům. Konkrétně proti TikToku a Xiaomi v Řecku, proti SHEIN v Itálii, proti AliExpressu v Belgii, proti aplikaci WeChat v Nizozemsku a proti Temu v domovském Rakousku. Ve všech případech se NOYB dotčených subjektů zeptala, co se děje s daty uživatelů v Evropě, a to na základě článku 15 pravidel GDPR. Ani jedna ze společností však na výzvu nereagovala. Ve svých pravidlech pro ochranu dat přitom AliExpress, SHEIN, TikTok a Xiaomi uvádějí, že zasílají data i do Číny, Temu a WeChat zmiňují přenosy dat do „třetích zemí" a existuje podezření, že to zahrnuje i Čínu.

U Xiaomi se stížnost týká zdravotních dat, která naměřily hodinky Redmi, u ostatních se jedná o sdílení informací o používání mobilních aplikací, respektive sdílení osobních údajů jejich uživatelů. Připomeňme, že Evropská komise už od loňského roku vyšetřuje Temu a také TikTok, a to kvůli porušení pravidel DMA. V USA se zase schyluje k brzkému zákazu TikToku, tedy pokud jej nastupující prezident Trump nedokáže odložit.

Čeká se i na reakci ze strany EU

Xiaomi ve zprávách o transparentnosti uvádí, že (nejen) čínské úřady po něm občas požadují neomezená osobní data o uživatelích. Xiaomi se už dříve zavázalo a na svém webu stále uvádí, že tyto zprávy budou publikovány každý rok, ovšem chybí zde zpráva za rok 2023, která měla být publikována už vloni v červnu. Jedna ze stížností tak směřuje na Xiaomi, které podle NOYB nemůže zaručit bezpečnost osobních (zdravotních) dat svých uživatelů.

Je veřejným tajemstvím, že čínské společnosti jsou nuceny spolupracovat s čínskou vládou, přičemž v Číně neexistuje žádná nezávislá agentura, která by se zabývala ochranou osobních dat. Podle NOYB však výše uvedené čínské aplikace nesplňují požadavky na bezpečnost dat a agentura volá po nápravě. Současně doporučuje zástupcům EU, aby trvali na dodržování zákonů, a v opačném případě má EU požadovat u každého subjektu až 4% pokutu z globálních ročních výnosů. U AliExpressu by případná pokuta činila až 3,7 miliardy korun, u Temu až přes 34 miliard Kč.

