Další pokus, který Googlu nevyšel. Ruší své mobilní aplikace pro nakupování

Nakupování prostřednictvím mobilních telefonů je silným trendem posledních let. Google tomu vyšel naproti a v roce 2019 vydal mobilní aplikaci Google Shopping, a to jak pro Android, tak pro konkurenční iOS. Zprvu byla dostupná jen v USA a očekávali jsme rychlé rozšíření do celého světa, ale kupodivu se tak nestane. Google totiž vývoj aplikací ukončil, informuje 9to5Google. Definitivně budou odstaveny v červnu.

Účel aplikací byl přitom zřejmý a sliboval poměrně slibný obchodní potenciál. Aplikace nabízela zboží od různých obchodních partnerů navázaných v rámci služby Google Shopping, což je vyhledávač zboží podobný Heurece, Hledejceny.cz apod. Vybírat tedy bylo z čeho, protože tato platforma je navázaná na marketingovou platformu Google AdWords, která je e-shopy masivně využívána. A to i v Česku.

Výhoda mobilní aplikace spočívala v rychlosti, přehlednosti a především v přítomnosti košíku a platební metody navázané na Google účet. Uživatel mohl nakoupit v různých obchodech, aniž by opustil nákupní aplikaci Googlu.

Ovšem specializovaná mobilní aplikace nyní končí a Google uživatelům doporučuje používat místo toho web shopping.google.com. Ten funkcionalitu služby zachovává, je však trochu s podivem, že tím jde Google trochu proti proudu aktuálnímu trendu – nakupování na mobilech roste a nákupní aplikace teď vznikají jedna za druhou. Google si zjevně vyhodnotil, že se mu z nějakého důvodu nevyplatí, nijak své rozhodnutí ale nekomentoval.