Další problém nejnovějších Pixelů. Na displejích se objevují černá místa, kde se nezobrazuje vůbec nic

Řada Pixel 6 je už prvopočátku protkána až neuvěřitelnou směsicí hardwarových a softwarových bugů, ke které se nově přidává další velký problém. Na displejích se totiž začaly objevovat černé fleky, tedy jakási „hluchá“ místa, kde se nezobrazuje vůbec nic. A zatímco o dřívějších chybách se dalo polemizovat, zda se jedná o vadu softwaru či hardwaru, tentokrát to vypadá na vadu displeje, který začne postupně „odcházet“.

Symptomy jsou u všech případů navíc až příliš podobné. OLED displej totiž u některých uživatelů přestává mít aktivní pixely v pravém horním rohu. U některých uživatelů chybí jen několik, takže si jich v rohu displeje možná ani nevšimnete. U jiných však displej hyzdí velká černá „kaňka“. Nepomáhá restart telefonu ani jeho bootování do Safe Módu. Někteří z uživatelů dokonce uvádějí, že se černé místo objevilo poblíž průstřelu pro selfie kamerku, a časem postupně roste. Jinými slovy, displej pomalým tempem „umírá“.



Pruh na displeji a černý pravý roh - i tak může vypadat Pixel 6 Pro, jemuž se pomalu „loučí“ displej

K tomuto problému existuje i toto vlákno na podpoře Pixel Phone Help, které existuje již od loňského prosince (!), a to bez jakékoliv reakce ze strany Googlu. V tomto vlákně i na Redditu můžeme najít desítky uživatelů, podle nichž má jejich Pixel stejný problém. Existuje sice podezření, že si uživatelé sami nebo nechtěně aktivovali simulaci rohového výřezu, jenže ten je hranatý, zatímco publikované snímky ukazují fleky o různých velikostech...

A to je pro Google další velký problém. Nedávno Pixely šesté generace dokonce automaticky odmítaly hovory osob uložených v telefonních seznamu, aniž by vůbec zazvonily. Při uvedení na trh displej telefonů zvláštně blikal, měl zelený nádech a vymýšlel si druhý průstřel. Android 12 telefon instaloval neustále ve smyčce nebo dokonce telefony samy vytáčely čísla! Následně Google zablokoval updatem bezkontaktní platby, spláchnutí záchodu Pixely 6 rozeznaly jako skladbu od Adele... Tentokrát to vypadá spíše na vadu displeje.

Představení Pixelu 6 a Pixelu 6 Pro:

Máte u svého Pixelu 6 podobný problém nebo je vše v absolutním pořádku? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Reddit[1], Reddit[2]